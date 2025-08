Inflația din zona euro rămâne la 2% – TradeVille

Fidelis vine cu oferte fresh

Ministerul Finanțelor derulează între 1 și 8 august 2025 cea de-a 7-a oferta Fidelis din acest an, prin Bursa de Valori București. Oferta include 8 emisiuni de titluri de stat, 4 în RON și 4 în EUR, dintre care 2 sunt dedicate donatorilor de sânge. În premieră, sunt lansate titluri în EUR cu maturitate de 10 ani. Subscrierile pot fi realizate prin intermediul unui consorțiu din care face parte și TradeVille. Până în prezent, prin cele 26 de oferte anterioare au fost atrase 53.3 mld. RON (aprox. 10.8 mld. EUR). Data estimată a listării este 14 august 2025, iar veniturile obținute din dobânzi și câștiguri de capital sunt neimpozabile. (Sursa: BVB)

BET sparge pragul de 20,000 puncte

Indicele BET al Bursei de Valori București a depășit pentru prima dată pragul de 20,000 de puncte în data de 30 iulie 2025, aproape la 18 ani după ce a atins nivelul de 10,000 de puncte, consolidând atractivitatea pieței locale pentru investitorii pe termen lung. Evolutia a fost marcată de episoade de volatilitate majoră, precum criză financiară din 2008-2009, turbulențele datoriilor suverane, pandemia și războiul din Ucraina, dar și de perioade de creștere susținută, cum a fost 2021, cu 23 de listari, și 2023, când Hidroelectrica a avut cel mai mare IPO din istoria BVB. Creșterea a fost susținută de dividende atractive, stabilitatea relativă a economiei și performanța companiilor blue-chip. (Sursa: zfcorporate.ro)

Inflația din zona euro rămâne la 2%

Inflația din zona euro a rămas la 2% în iulie, în linie cu ținta BCE, susținând scenariul menținerii dobânzilor neschimbate după reducerile rapide din ultimele luni. Inflația de bază s-a menținut la 2.3%, cu o încetinire ușoară pe segmentul serviciilor (3.1% față de 3.3%) compensată de o creștere a prețurilor la bunuri. Perspectivele sunt influențate de tensiunile comerciale cu SUA, noile tarife de 15% și riscul de dumping al Chinei, deși datele actuale nu indica o astfel de tendință. Piețele evaluează sub 50% probabilitatea unei noi reduceri de dobanda în 2025, iar cheltuielile suplimentare ale Germaniei ar putea susține o redresare modestă a economiei zonei euro în 2026. (Sursa: Reuters)

Piața muncii din SUA dă semne de încetinire

În luna iulie, economia SUA a creat doar 73,000 de locuri de munca, mult sub așteptările pieței, care anticipa un plus de 100,000. De asemenea, cifrele pentru lunile mai și iunie au fost revizuite semnificativ în scadere, cu un total de 258,000 locuri mai puțin decât se estima inițial. În paralel, rata șomajului a urcat ușor, până la 4.2%, ceea ce sugerează o piață a muncii mai slabă decât se anticipa. (Sursa: CNBC)

Fondul Proprietatea

Fondul Proprietatea a anunțat că acționarii care dețin 5.27% din capitalul social au solicitat convocarea AGOA pentru aprobarea distribuirii unui dividend brut de 37.2 mil. RON din rezervele nealocate, echivalent cu 0.01046 RON/acțiune și un randament de aproximativ 2.5% raportat la ultimul preț de închidere. De asemenea, se propune anularea procesului actual de selecție a administratorului și inițierea unui nou proces de selecție de către Comitetul Reprezentanților, cu condiția ca administratorul propus să dețină în administrare active cel puțin egale cu valoarea activelor FP, urmând ca primele trei oferte să fie prezentate acționarilor pentru vot. Administratorul a confirmat îndeplinirea condițiilor legale și va continua procedura conform legislației. (Sursa: BVB)

BRD - Groupe Societe Generale

BRD - Groupe Societe Generale S.A. a anunțat că, în ședința din 30 iulie 2025, Consiliul de Administrație l-a ales pe Jean-Pierre Georges Vigroux, administrator independent, ca Președinte Provizoriu al Consiliului. Mandatul său începe la 31 iulie 2025 și este valabil până la alegerea unui nou președinte, dar nu mai târziu de 1 iulie 2026. (Sursa: BVB)

Erste Group Bank Ag

Erste Group Bank a raportat în S1 2025 un profit net de 1.47 mld. RON (+12% an/an), susținut de creșterea volumului de afaceri și a performanței operaționale. Rezultatul operațional a urcat cu 11.9% la 2 mld. RON, pe fondul creșterii veniturilor operaționale (+10.8%, la 3.21 mld. RON). Veniturile din dobânzi au urcat cu 12.9%, la 2.37 mld. RON, iar veniturile din comisioane au avansat cu 4.3%, la 548 mil. RON. Cheltuielile administrative au crescut cu 8.7%, însă raportul cost-venituri s-a îmbunătățit la 35.2%. BCR a acordat credite noi de 9 mld. RON persoanelor fizice și 7.5 mld. RON companiilor, continuând susținerea investițiilor și digitalizarii. (Sursa: BVB)

OMV Petrom

OMV Petrom a anunțat un maxim istoric al investițiilor pentru 2025, de 8.6 mld. RON, subliniind încrederea în economia României. Proiectul Neptun Deep, un parteneriat cu Romgaz, avansează conform planului, cu 46% din proiect finalizat și prima producție de gaze estimată pentru 2027. Christina Verchere, CEO, a menționat că siguranța resursei de gaze va stimula cererea internă, iar compania își extinde portofoliul de energie verde cu 2.5 GW. OMV Petrom investește și în combustibili sustenabili și se concentrează pe dezvoltarea regională, în special în Bulgaria. Totodată, compania cere stabilitate fiscală. (Sursa: ZF)

S.n.g.n. Romgaz

Romgaz, cel mai mare producător de gaze și energie electrică din România, a atribuit un contract pentru implementarea unui sistem informatic ce va permite furnizarea de gaze și energie către un numar „nelimitat” de clienți finali, inclusiv casnici. Câștigătorul licitației este un consorțiu condus de Ringhel Team, specializat în soluții software pentru sectorul energetic, iar subcontractant este ETA2U SRL. Valoarea contractului este de aproape 6 mil. RON plus TVA, sub estimările inițiale de 8.59 mil. RON plus TVA. (Sursa: Profit.ro)

Figma

Listarea Figma a umbrit rezultatele solide ale Meta Platforms și Microsoft printr-o apreciere de peste 250% a acțiunilor în ziua listării. Mișcarea spectaculoasă din piață ridică problema corectitudinii evaluării acțiunilor Figma, investitorii fiind încurajați să se reorienteze spre performanțele reale ale companiilor, precum profitul. (Sursa: CNBC)

Exxon Mobil Corporation

Exxon a raportat un profit net de 7.1 mld. USD în T2 2025, în scădere cu 23% față de 9.2 mld. USD în aceeași perioadă din 2024, dar a depășit estimările analiștilor de 1.54 USD/acțiune, obținând 1.64 USD/acțiune. Producția a atins un nivel record de 4.6 mil. barili/zi, cu 1.6 mil. barili/zi în Permian Basin. Veniturile au ajuns la 81.5 mld. USD, peste estimările de 80.77 mld. USD. Compania a realizat economii de 1.4 mld. USD în 2025 și vizează reduceri suplimentare de 4.5 mld. USD până la finalul anului 2030. Exxon a plătit 9.2 mld. USD către acționari, inclusiv 4 mld. USD în dividende și 5 mld. USD în răscumpărări de acțiuni, cu planuri de a cumpăra acțiuni de 20 mld. USD in 2025. (Sursa: CNBC)

Chevron Corporation

Chevron a raportat un profit net de 2.49 mld. USD în T2 2025, în scădere cu 44% față de 4.43 mld. USD în T2 2024, afectat de prețurile scăzute ale petrolului și o pierdere de 215 mil. USD din evaluarea acțiunilor Hess în cadrul achiziției de 53 mld. USD. Profitul ajustat a fost de 1.77 USD/acțiune, peste estimările de 1.70 USD, iar veniturile au ajuns la 44.82 mld. USD. Producția globală a crescut cu 3% la 3.4 mil. barili/zi, inclusiv un avans de 8% în SUA la 1.69 mil. barili/zi, cu Permian Basin la 1 mil. barili/zi. Achizitia Hess, finalizată pe 18 iulie, va adăuga active în Guyana, Bakken și Golful Mexic, urmând să contribuie la profit din T4 2025 și să genereze economii anuale de 1 mld. USD până la finalul anului 2025. (Sursa: CNBC)

Moderna

Moderna a redus partea superioară a previziunilor pentru veniturile din 2025, estimând acum o valoare între 1.5 miliarde USD și 2.2 miliarde USD, din cauza întârzierii livrărilor de vaccinuri către Marea Britanie. Compania a raportat o pierdere netă de 825 milioane USD, sau 2.13 USD/acțiune, mai mică decât estimările analiștilor, și venituri de 142 milioane USD, depășind previziunile de 113 milioane USD. Veniturile au scăzut cu 41% față de aceeași perioada a anului trecut, iar majoritatea acestora provin din vaccinul COVID-19, care a generat 114 milioane USD. Moderna a anunțat recent că va reduce cu 10% din forța de muncă, ca parte din strategia de reducere a costurilor, în contextul vânzărilor mai mici de vaccinuri COVID-19. (Sursa: CNBC)

Colgate-Palmolive Co

Colgate-Palmolive a raportat un EPS de 0.92 USD pentru T2 2025, cu 0.02 USD mai mult față de estimările analiștilor de 0.90 USD. Veniturile companiei au ajuns la 5.11 miliarde USD, depășind prognozele de 5.03 miliarde USD. Acțiunile companiei s-au încheiat la 83.85 USD, în scădere cu 7.33% în ultimele 3 luni și cu 18.44% în ultimele 12 luni. În ultimele 90 de zile, Colgate-Palmolive a avut 2 revizuiri pozitive și 7 negative ale EPS. (Sursa: Investing.com)

Enbridge Inc

Enbridge a raportat un EPS ajustat de 0.65 CAD pentru T2 2025, depășind estimările analiștilor de 0.58 CAD. Compania a atins un EBITDA ajustat record de 4.64 miliarde CAD, cu o creștere de 7% față de T2 2024. Enbridge a menținut previziunile financiare pentru 2025, estimând un EBITDA ajustat între 19.4 miliarde CAD și 20.0 miliarde CAD, și un flux de numerar distribuit per acțiune (DCF) între 5.50 CAD și 5.90 CAD. În plus, compania a aprobat mai multe proiecte noi, inclusiv Clear Fork Solar și extinderea Line 31 pe Texas Eastern Transmission. (Sursa: Investing.com)

