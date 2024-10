Inflația din zona euro scade la 1.8% – TradeVille

Luna septembrie la BVB

Luna septembrie a fost a treia cea mai slabă lună de anul acesta pentru bursa locală, indicele de referință, BET, închizând la 17,617 puncte, coborând cu 2.9% față de luna precedentă. De la începutul anului, indicele a înregistrat o creștere de 14.6%. Valoarea de piață a companiilor listate la BVB s-a diminuat cu 6.8 mld. RON în luna septembrie, ajungând la 356 mld. RON de la 363 mld. RON în luna august. Cele mai importante scăderi s-au înregistrat în cazul Digi Communications (-2%), Antibiotice Iasi (-1.5%), Aquila Part Prod (-1.4%) și Electrica (-1.3%). La polul opus, creșteri importante au avut Purcari (+1.9%), Transgaz (+1.6%) si TTS (+0.9%). (Sursa: ZF)

Teilor, plasament privat de obligațiuni

Teilor Holding, grupul de companii care deține brandul bijuteriilor de lux Teilor, se pregătește să se finanțeze la BVB printr-o emisiune de obligațiuni în valoare maximă de 40 mil. RON (8 mil. EUR). Fondurile, atrase prin intermediul unui plasament privat, vor fi utilizare atât pentru deschiderea de noi magazine și achiziții de marfa, cât și pentru investiții și capital de lucru. Rata cuponului se ridică la 9.5% pentru emisiunea în RON și la 8-8.5% pentru emisiunea în EUR. Scadența este de 5 ani de la data emisiunii. (Sursa: ZF)

Scade activitatea din sectorul manufacturier

Zona euro a înregistrat scăderi în ceea ce privește activitatea din sectorul manufacturier, factorul determinant fiind scăderea bruscă a cererii. Fenomenul a apărut în ciuda scăderilor prețurilor de către companii, iar deteriorarea s-a simțit cel mai pronunțat în Germania, cea mai importantă economie din Europa. Indicele managerilor de achiziții (PIM) din sectorul manufacturier al zonei euro a atins nivelul 45 în această lună, sub pragul 50 care separă creșterea economica de contracție. (Sursa: Reuters)

Ads

Inflația din zona euro scade la 1.8%

Inflația a scăzut sub ținta Băncii Centrale Europene, în septembrie, atingând valoarea de 1.8%, după ce inflația anuală a atins un minim al ultimilor 3 ani, de 2.2%, în luna august. Scăderi s-au înregistrat și în cazul inflației de bază (2.7% vs. 2.8% in august) și a inflației din sectorul serviciilor (4% vs. 4.4% în august). Christine Lagarde, președintele BCE, a menționat că se așteaptă ca inflația să crească temporar în cel de-al patrulea trimestru din acest an, din cauza scăderilor accentuate anterioare ale prețurilor la energie, însă, estimează că indicatorul va reveni spre ținta de 2%. (Sursa: CNBC)

Purcari Wineries Public Company Limited Preț curent 15.08 RON (0.00% ) MCap 608M P/E 8.99

Purcari Wineries a anunțat aseară semnarea contractului pentru inițierea unei colaborări cu InterCapital în vederea prestării serviciilor de Market Making pentru piața spot începând cu 1 octombrie 2024. Astfel, compania va avea doi Market Makers începând din această lună. „Prin colaborarea noastră cu serviciile de Market Making ale InterCapital, ne propunem să creștem lichiditatea acțiunilor Purcari și să oferim investitorilor o flexibilitate mai mare pentru a cumpăra sau vinde rapid”, a declarat Alex Filip, Deputy CEO Purcari. (Sursa: BVB)

Ads

Holde Agri Invest- Clasa A Preț curent 0.572 RON ( -1.04% ) MCap 69.3M P/E -1.847

Holde Agri Invest a anunțat investitorii că a semnat două contracte semnificative a căror valoare depășește 100% din venitul total aferent ultimelor situații financiare anuale. Clientul nu a fost, însă, divulgat de către companie. Primul contract are o valoare totală de 1.4 mil. RON (fără TVA) și presupune vânzarea a 1,450 tone de grâu recoltat în anul 2024, în timp ce al doilea contract valorează 188,100 USD (fără TVA) și presupune vânzarea a 380 tone de floarea soarelui recoltată tot în anul curent. (Sursa: BVB)

Med Life Preț curent 6.130 RON (0.16% ) MCap 3.25B P/E 393.651

MedLife a anunțat finalizarea achiziției unuia dintre cei mai mari furnizori de servicii medicale private din regiunea Moldovei, Antares Clinic. La momentul achiziției, Antares opera 3 unități în regim ambulatoriu localizate în Piatra Neamț, Botoșani și Onești, având o cifră de afaceri de 18.3 mil. RON la sfârșitul anului 2023. În urma achiziției, MedLife își reconfirmă poziția de lider pe piața, având cea mai mare infrastructură medicală la nivel național. (Sursa: BVB)

Ads

Romgaz Preț curent 5.590 RON (0.54% ) MCap 21.5B P/E 4.832

Prima emisiune de obligațiuni corporative din sectorul gazelor naturale din România a reușit să strângă 5.9 mld. EUR de la marii investitori, în contextul unei sume ținte de 500 mil. EUR setată de Romgaz. Fondurile atrase vor fi folosite de companie pentru investițiile în proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Dobânda oferită de Romgaz se ridică la 4.77% pe an. (Sursa: ZF)

Deutsche Lufthansa Ag Pret curent 32.28 RON ( -3.35% ) MCap 15.2B

Lufthansa Airlines se confruntă cu dificultăți financiare din cauza costurilor ridicate, întârzierilor în livrarea aeronavelor și concurenței din Orientul Mijlociu și Asia. Compania a raportat o pierdere operațională de 427 mil. EUR în prima jumătate a anului 2024 și a inițiat un plan de economii, inclusiv eliminarea unor zboruri neprofitabile. În timp ce linia aeriană are dificultăți, celelalte divizii au avut o evoluție pozitivă, grupul înregistrând o „cerere puternică" în sezonul de vară, conform CEO-ului său, Carsten Spohr. Acțiunile Lufthansa au scăzut cu 17% în acest an. (Sursa: Bloomberg)

Ads

Robinhood Markets, Preț curent 22.800 USD ( -2.65% ) MCap 20.1B

Robinhood va permite clienților din Uniunea Europeană să transfere criptomonede în și din aplicația sa, extinzându-și serviciile cripto în regiune. Utilizatorii își pot gestiona singuri fondurile în portofele proprii. Robinhood vede UE ca o piață atractivă datorită reglementarilor favorabile și a achiziționat platforma cripto Bitstamp pentru a-și extinde prezența internațională. (Sursa: CNBC)

TESLA INC. Pret curent 253.67 USD ( -3.04% ) MCap 815B

Tesla se confruntă cu extinderea grevei în Suedia, sprijinită acum și de sindicatul Vision, care blochează întreținerea stațiilor de încărcare. Greva inițială, începută de tehnicienii Tesla în 2023, a fost declanșată datorită refuzului companiei de a semna un contract colectiv de munca. Acțiunile greviștilor afectează operațiunile Tesla în Suedia și alte țări nordice, vânzările Modelului Y scăzând cu 8.8%. (Sursa: Bloomberg)

Deschide Cont la TradeVille

Ads

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Ads