Inflația din zona euro – TradeVille

Cifra De Afaceri Din Industrie Se Majorează

La finalul primelor 2 luni ale anului curent, cifra de afaceri din industrie s-a majorat cu 5.4% fata de aceeași perioada a anului anterior, datorita creșterii industriei prelucrătoare (+7.2%) si a industriei extractive (+25.2%). Un avans important a fost marcat in luna februarie 2024, când cifra de afaceri din industrie a crescut cu 11.7% vs ianuarie 2024 si cu 8.2% fata de aceeași luna a anului 2023. (Sursa: INS)

Volumul Comenzilor Noi Din Industria Prelucrătoare, Pe Plus

La finalul lunii februarie 2024, volumul comenzilor noi din industria prelucrătoare a crescut in termen nominali cu 6.5% vs ianuarie 2024 si cu 6.4% fata de aceeași perioada a anului precedent. De asemenea, in primele 2 luni, comenzile noi din industria prelucrătoare s-au majorat cu 5.3% vs primele 2 luni din 2023. Avansul începutului de an s-a datorat, in principal, creșterii de 10.4% a industriei de bunuri de capital. (Sursa: INS)

Inflația Din Zona Euro, La Cel Mai Scăzut Nivel Din Ultimii Doi Ani

Rata anuala a inflației de baza in zona euro, ce exclude elementele volatile precum energia, alimentele, alcoolul si tutunul, a scăzut pentru a opta luna consecutiv, la 2.9%, in martie 2024, cel mai scăzut nivel din februarie 2022 încoace. Comparativ cu luna precedenta, rata inflației de baza a scăzut cu 20 de puncte de baza. (Sursa: Trading Economics)

Rata Inflației Din UK – Scădere Peste Estimări

In luna martie, inflația din Marea Britanie a scăzut la 3.2%, ușor peste prognoza economiștilor de 3.1%, de la 3.4% in februarie 2024. Inflația de baza, ce exclude prețul la energie si alimente, a fost de 4.2%. Inflația serviciilor a scăzut de la 6.1% la 6%. S-a remarcat o creștere peste așteptări a ratei șomajului pana la un procent de 4.2% si o ușoară scădere a ratei de creștere a salariilor, pana la 6% in luna februarie. Preturile de pe piața sugerează doua reduceri de rate in 2024, dar incertitudinea planează din cauza presiunilor inflaționiste continue. (Sursa: CNBC)

Adidas Pret curent 1,072.0 RON (7.29% ) MCap 224B

Adidas își majorează perspectiva de profit, pentru anul 2024, la 700 mil. EUR, de la estimarea anterioara de 500 mil. EUR, invocând un prim trimestru peste așteptări. Vânzările sunt așteptate sa crească cu o rata medie cuprinsa intre 5-10% pentru întregul an. Profitul operațional trimestrial ajunge la 336 mil. EUR, revenind de la 60 mil. EUR anul trecut, atunci când compania a fost afectata de vânzările produsului Yeezy. Efectele valutare nefavorabile sunt așteptate sa aibă un impact asupra profitabilității anuale. (Sursa: Reuters)

Visual Fan - Allview Pret curent 15.2 RON (3.40% ) MCap 101M P/E 23.4

Visual Fan, deținătoarea brandului Allview, a anunțat finalizarea cu succes a unui nou proiect fotovoltaic, ce a constat in proiectarea si implementarea a cinci centrale fotovoltaice, având o capacitate totala de 1.3 MW. Prin acest proiect, compania își menține obiectivul principal in sectorul energiei verde, de a contracta proiecte de energie solara cu o capacitate totala de 80 MW, pana la finalul anului 2024. (Sursa: BVB)

Morgan Stanley Pret curent 90.38 USD (1.39% ) MCap 146B P/E 15.46

Morgan Stanley va elimina peste 50 de locuri de munca in divizia de investment banking din Asia-Pacific, 13% din forța sa de munca regionala, in principal in Hong Kong si China continentala, din cauza încetinirii pieței chineze. In primul trimestru, Morgan Stanley a raportat un profit net de 2.02 USD/acțiune, depășind estimările analiștilor, in timp ce veniturile totale au fost de 15.14 mld. USD, in creștere de la 14.5 mld. USD anul trecut. Veniturile din investment banking au crescut cu 16%. Cu toate acestea, comisioanele de consultanta pentru fuziuni si achiziții din regiunea Asia-Pacific au scăzut cu 41.5%, la 30.4 mil. USD. (Sursa: Reuters)

Byd Company Limited Pret curent 23.847 EUR ( -2.86% ) MCap 69.4B

Producătorul chinez BYD, va introduce 3 noi modele sub brandul sau premium Fangchengbao, care vizează segmentul auto premium. Preturile pentru modelele Bao 8 SUV, Super 3 si Super 9 nu au fost anunțate, prezentarea vehiculelor urmând a fi anunțată in cadrul show-ului auto de la Beijing ce va avea loc săptămâna următoare. (Sursa: Reuters)

Baidu Pret curent 94.87 USD ( -1.27% ) MCap 32.9B

Operatorul chinez de motoare de căutare, Baidu, a declarat ca numărul de utilizatori ai robotului sau Ernie Bot, bazat pe inteligenta artificiala, s-a dublat in patru luni, ajungând la peste 200 de mil. de utilizatori, declarandu-se lider in domeniul inteligentei artificiale, in timp ce concurenții se grăbesc sa intre pe acest sector. Compania a adăugat, de asemenea, ca Ernie gestionează in prezent 200 de mil. de interogări zilnice din partea operatorilor. (Sursa: Technode)

Asml Holding Pret curent 854.7 EUR ( -6.43% ) MCap 338B

ASML Holding NV nu se ridica la nivelul așteptărilor analiștilor, înregistrând, in primul trimestru, venituri de 3.6 mld. EUR, comparativ cu estimările de 4.63 mld. EUR. Acțiunile au scăzut cu 6.4% după publicarea raportului. Cererea pentru mașinile avansate de fabricare a cipurilor a scăzut, in special pentru mașinile cu ultraviolete extreme, comenzile scăzând la 656 mil. EUR de la 5.6 mld. EUR. Directorul general Peter Wennink se așteaptă la un al doilea trimestru mai slab, dar își menține perspectivele pentru întregul an, anticipând o a doua jumătate mai puternica si o redresare a industriei in 2024, care va face tranziția către 2025. (Sursa: Bloomberg)

