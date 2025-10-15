Inflația în Germania, în linie cu așteptările – TradeVille

Resursele de energie primară

În perioada 1 ianuarie – 31 august 2025, resursele de energie primară au crescut cu 4,6%, iar cele de energie electrică cu 4,1% față de aceeași perioadă din 2024. Producția internă de energie primară a scăzut cu 3,3%, în timp ce importurile au crescut cu 13,5%. Producția de energie electrică din termocentrale și hidrocentrale a înregistrat scăderi, în timp ce energia solară a crescut semnificativ, cu aproape 895 mil. kWh. Consumul final de energie electrică a scăzut cu 0,8%, însă consumul populației a crescut cu 2,5%, iar exporturile au urcat cu peste 2 mld. kWh. (Sursa: INS)

Fondurile de pensii, un sfert din rulajul BVB

În primele șapte luni din 2025, fondurile de pensii private Pilon II au generat aproape un sfert din rulajul Bursei de Valori București, confirmându-și rolul de principal investitor instituțional pe piața locală. Acestea au realizat tranzacții totale de circa 1,9 mld. RON, dintr-un volum general de 8,3 mld. RON. În luna mai, fondurile au fost responsabile pentru peste o treime din rulajul lunar record al bursei. În medie, 22,8% din lichiditatea BVB a provenit din operațiunile fondurilor de pensii. (Sursa: ZF)

Rata șomajului din UK, la nivel record

Rata șomajului din Marea Britanie a crescut neașteptat la 4,8%, cel mai ridicat nivel din mai 2021, în timp ce ritmul de creștere a salariilor a încetinit mai mult decât se anticipa, până la 4,4%. Noile date au alimentat așteptările investitorilor privind noi reduceri ale dobânzilor de către Banca Angliei. Deși numărul angajaților pe statul de plată a scăzut ușor în septembrie, pierderea totală de locuri de muncă din ultimul an a fost mai redusă decât se estima inițial. (Sursa: Bloomberg)

Ads

Inflația în Germania, în linie cu așteptările

Rata anuală a inflației din Germania a fost de 2,4% în septembrie 2025, în linie cu estimările și în creștere față de 2,2% în august, marcând cel mai ridicat nivel din acest an. Prețurile la bunuri au crescut ușor, în timp ce alimentele s-au ieftinit, cu excepția fructelor, dulciurilor și produselor lactate. Prețurile la energie au continuat să scadă, dar într-un ritm mai lent, iar inflația serviciilor a urcat la 3,4%, impulsionată de transportul de pasageri și serviciile sociale. Inflația de bază (care exclude alimentele și energia) a urcat ușor la 2,8%, de la 2,7%. (Sursa: Trading Economics)

Green Tech International – Preț curent 12,76 RON (-6,18%) | MCap 1,01B | P/E 333,70

Green Tech International a demarat lucrările pentru dezvoltarea celui mai mare complex de sere hidroponice din România, care va fi alimentat cu energie geotermală. Proiectul, realizat prin Horti Green Invest S.A., vizează crearea, în următorii cinci ani, a minimum 50 de hectare de sere moderne, primul proiect acoperind 10 hectare în vestul țării. Investiția include și reabilitarea sondelor geotermale existente și modernizarea centralei termice pentru încălzirea serelor. Energia geotermală oferă un avantaj competitiv prin costuri reduse, furnizare stabilă și independență față de condițiile meteorologice. (Sursa: BVB)

Ads

Practic București – Preț curent 1.180 RON (0,00%) | MCap 700M | P/E 20

Acțiunile companiei Practic București se tranzacționează la 1.180 RON/unitate, cel mai mare preț pentru o companie listată la Bursa de Valori București. Titlurile sunt în scădere cu 3% de la începutul anului, pe un rulaj redus de aproximativ 200.000 RON. Principalul acționar este domnul Radu Dimofte, care deține direct și indirect peste 60% din capitalul societății. (Sursa: ZF)

Bucur Obor București – Preț curent 3,48 RON (23,40%) | MCap 46,5M | P/E 3,63

Acțiunile Bucur Obor au scăzut cu peste 40% în ultima săptămână, inclusiv cu 27% într-o singură ședință, pe fondul unui rulaj de 181.000 RON. Corecția abruptă a fost determinată de anunțul privind majorarea de capital, unde prețul de subscriere a fost stabilit la doar 0,1 RON/acțiune, față de 7,15 RON anterior. Investitorii au vândut masiv, anticipând posibilitatea de a reintra ulterior la un preț semnificativ mai mic. (Sursa: ZF)

Alphabet Inc. – Clasa A – Preț curent 245,55 USD (0,57%) | MCap 3,22T

Ads

Alphabet va investi 15 mld. USD pentru construirea unui centru de date destinat unui hub de inteligență artificială în sudul Indiei, cea mai mare investiție a companiei în afara SUA. Proiectul, care se va desfășura pe parcursul a cinci ani, include dezvoltarea a trei campusuri în orașul Visakhapatnam, prin subsidiara locală Raiden Infotech. Inițiativa vine după un an de negocieri și face parte din extinderea investițiilor globale ale Alphabet în infrastructura cloud și AI. India atrage tot mai multe companii internaționale, precum Microsoft și AWS, interesate să-și consolideze prezența în sectorul de cloud și inteligență artificială. (Sursa: CNBC)

Ericsson ADR – Preț curent 9,83 USD (20,32%) | MCap 32,7B

Ericsson a raportat o dublare a profitului operațional ajustat în trimestrul al treilea din 2025, ajungând la 15,8 mld. SEK (1,67 mld. USD), datorită vânzării diviziei de rutare a apelurilor, Iconectiv, care a generat un câștig unic de 7,6 mld. SEK. Acțiunile companiei au urcat cu până la 13% la Bursa din Stockholm, cea mai mare creștere intraday din 2020. Deși vânzările totale au scăzut cu 9% față de anul trecut, pe fondul diviziei vândute și al cererii reduse pentru echipamente telecom, marja brută ajustată a urcat la 48,1%. Conducerea estimează o marjă de 49–51% pentru trimestrul al patrulea și ia în calcul returnarea unei părți din câștiguri acționarilor. (Sursa: Bloomberg)

Ads

Johnson & Johnson – Preț curent 190,55 USD (-0,18%) | MCap 495B

Johnson & Johnson a raportat vânzări și profit peste așteptări în trimestrul al treilea și a majorat estimarea de venituri pentru întregul an. Gigantul farmaceutic a anunțat că va separa divizia sa de ortopedie, DePuy Synthes, de restul companiei, în următoarele 18–24 de luni, pentru a se concentra pe segmentele cu creștere și marje mai mari. Decizia vine în contextul presiunilor administrației Trump asupra companiilor farmaceutice de a reduce prețurile medicamentelor în SUA. Acțiunile J&J au crescut cu 1,3% înaintea deschiderii pieței din New York. (Sursa: Bloomberg)

JPMorgan Chase & Co – Preț curent 302,40 USD (-1,81%) | MCap 890B

JPMorgan Chase a depășit estimările analiștilor pentru trimestrul al treilea, raportând un profit de 14,39 mld. USD, în creștere cu 12% față de anul trecut, și venituri totale de 47,12 mld. USD, cu 9% mai mari. Veniturile din tranzacționare au atins un nivel record de 8,9 mld. USD, impulsionate de volatilitatea piețelor și de politicile administrației Trump. Activitatea de investment banking a crescut cu 16%, iar atât tranzacționarea de instrumente cu venit fix, cât și cea de acțiuni au depășit așteptările. Directorul general Jamie Dimon a avertizat, totuși, că banca se pregătește pentru posibile turbulențe economice, pe fondul incertitudinilor geopolitice și al riscului de inflație persistentă. (Sursa: CNBC)

Ads

Wells Fargo & Co – Preț curent 84,59 USD (7,18%) | MCap 312B

Wells Fargo a raportat în T3 o creștere a profitului net de 9%, la 5,59 mld. USD, respectiv 1,66 USD pe acțiune, peste estimările de 1,55 USD, pe fondul unor venituri mai mari cu 5%, la 21,44 mld. USD. A fost primul trimestru complet fără plafonul de active impus de Fed în 2018, ridicat în iunie, iar banca și-a majorat ținta de rentabilitate a capitalului tangibil (ROTCE) la 17–18%, față de 15% anterior. Veniturile non-dobânzi au crescut cu 9%, susținute de investment banking și comisioanele pe carduri, iar venitul net din dobânzi a avansat cu 2%. CEO-ul Charlie Scharf a menționat o performanță solidă a creditării și cheltuieli ridicate pe carduri, adăugând că economia SUA rămâne rezilientă în pofida incertitudinilor. (Sursa: WSJ)

The Goldman Sachs Group – Preț curent 772,00 USD (-1,88%) | MCap 264B

Goldman Sachs a depășit estimările analiștilor pentru trimestrul al treilea, raportând un profit net de 12,25 USD/acțiune, față de așteptările de 11 USD, și venituri de 15,18 mld. USD, peste cele 14,1 mld. USD anticipate. Rezultatele au fost susținute de performanța solidă a diviziilor de investment banking și tranzacționare cu obligațiuni, în contextul volatilității generate de politicile tarifare ale administrației Trump. Veniturile din investment banking au crescut cu 22% față de anul trecut, iar activitatea din administrarea de active a beneficiat de piețele bursiere aflate aproape de maxime istorice. Acțiunile Goldman Sachs au urcat cu 37% de la începutul anului, iar banca a anunțat achiziția firmei de capital de risc Industry Ventures, cu active de 7 mld. USD, pentru a-și consolida divizia de administrare de active. (Sursa: CNBC)

Ads

BlackRock FDG Inc – Preț curent 1.194,04 USD (3,37%) | MCap 178B

BlackRock a raportat pentru T3 2025 active administrate record de 13,46 trilioane USD, în creștere față de 11,48 trilioane USD anul trecut, susținute de raliul piețelor și achizițiile recente. Veniturile au avansat la 6,5 mld. USD, de la 5,2 mld. USD, iar profitul ajustat a urcat la 1,91 mld. USD (11,55 USD/acțiune), peste estimările de 11,24 USD. Fluxurile nete pe termen lung au totalizat 171 mld. USD, impulsionate de ETF-uri și fondurile cu venit fix, după reducerea dobânzii cheie de către Fed. Divizia de piețe private a atras 13,2 mld. USD, iar veniturile din servicii tehnologice au crescut cu 28%, la 515 mil. USD, datorită platformei Aladdin și achiziției Preqin. Achizițiile HPS, GIP și Preqin au adus un plus de 500 mil. USD la venituri în trimestru. Acțiunile BlackRock au urcat cu 3,5% la un maxim istoric. (Sursa: Reuters)

Citigroup – Preț curent 99,81 USD (3,86%) | MCap 193B

Citigroup a raportat pentru T3 2025 un profit net în creștere cu 15%, la 3,8 mld. USD, și venituri mai mari cu 9%, la 22,09 mld. USD, peste estimările de 21,1 mld. USD. Profitul ajustat pe acțiune a fost de 2,24 USD, față de 1,90 USD așteptat. Toate diviziile au înregistrat venituri record: segmentul de servicii a crescut cu 7%, bankingul cu 34%, iar divizia de piețe cu 15%. CEO-ul Jane Fraser a menționat contribuția investițiilor în produse digitale și AI la îmbunătățirea performanței operaționale. Vânzarea unei participații de 25% în Banamex a generat costuri suplimentare, însă profitul total, inclusiv ajustările, a avansat cu 23%. Acțiunile Citi au urcat cu peste 4% după publicarea rezultatelor. (Sursa: CNBC)

Ads

Domino’s Pizza Inc. – Preț curent 424,48 USD (3,97%) | MCap 15B

Acțiunile Domino’s Pizza au crescut cu până la 5,8% în tranzacțiile premarket, după ce compania a raportat rezultate trimestriale peste așteptări, susținute de succesul promoțiilor și al pizzei cu blat umplut. Vânzările din magazinele comparabile din SUA au urcat cu 5,2%, depășind estimarea de 4,3%, iar profitul net pe acțiune a fost de 4,08 USD, peste consensul de 3,95 USD. Campania „Best Deal Ever”, lansată în august, parteneriatul cu DoorDash și popularitatea noii pizze cu blat umplut au contribuit la creșterea cererii. Directorul general Russell Weiner a declarat că aceste inițiative au stimulat atât comenzile pentru livrare, cât și pe cele pentru ridicarea din magazin. (Sursa: Bloomberg)

Deschide Cont la Tradeville

Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Nu există instrument financiar fără risc (citește). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF. Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Ads