Inflația în luna februarie – TradeVille

Inflația in luna februarie

Rata anuala a inflației a atins 5.02% in luna februarie, urcând ușor fata de nivelul de 5% din luna ianuarie. Alimentele s-au scumpit in medie cu 4.5%, fata de aceeași perioada a anului trecut, mărfurile nealimentare cu 4.8%, iar serviciile prestate cu 6.42%, conducând clasamentul scumpirilor. Dintre alimente, cele mai mari creșteri de preț le-au avut in luna februarie margarina (17%), fructele si conservele de fructe (8.32%) si berea (5.8%), in timp ce untul s-a ieftinit cu 1%, iar zaharul cu 5.86%. In cazul mărfurilor nealimentare, cel mai mult a urcat prețul detergenților (9.46%) si al tutunului/țigărilor (8.06%), scumpirile din zona serviciilor fiind dominate de serviciile de igiena si cosmetica (12.88%) si de serviciile poștale (11.63%). (Sursa: INS)

Producția industriala, în scădere

Producția industriala a fost cu 2.5% mai mica in ianuarie decât in perioada similara a anului trecut, din cauza scăderilor producției si furnizării de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer condiționat (-4.8%) si industriei prelucrătoare (-2.3%). La polul opus, industria extractiva a crescut cu 1.1%. Fata de luna decembrie 2024, producția industriala a scăzut cu 2.3%, ca serie bruta. (Sursa: INS)

Prognoza indicelui S&P 500, în scădere

Goldman Sachs a revizuit in jos prognoza indicelui S&P 500, pe fonul incertitudinii, impactului tarifelor si al provocărilor cu care se confrunta companiile din Mag-7. In urma ultimelor ajustări, prețul ținta al indicelui a coborât de la 6,500 la 6,200 puncte, reflectând o diminuare de 4% a multiplicatorului P/E fair-value forward. (Sursa: Seeking Alpha)

Tarif de 200% la vinurile europene

Președintele Donald Trump a amenințat că va impune un tarif de 200% asupra vinului european, șampaniei si altor băuturi alcoolice, marcând o noua escaladare a războiului comercial in desfășurare dintre SUA si UE. Într-o postare pe rețelele sociale joi, președintele a declarat ca va continua cu aceste taxe de import daca UE nu va elimina o taxa aplicata whiskey-ului american, o măsura introdusa ca represalii pentru tarifele impuse de Trump la otel si aluminiu, care au intrat in vigoare miercuri. (Sursa: Bloomberg)

BRD - Groupe Societe Generale Preț curent 18.00 RON ( -1.21% ) MCap 12.5B P/E 8.23

BRD – Groupe Societe Generale a convocat AGA pe 24 aprilie, in cadrul căreia acționarii vor vota repartizarea sub forma de dividende a 737.4 mil. RON, 50% din profitul net obținut în anul 2024 (1.47 mld. RON). Conform datelor publicate, dividendul brut este de 1.0581 RON/actiune, urmând sa fie plătit pe 22 mai, termenul ex-date fiind pe 12 mai. In baza prețului de închidere din data de 13 martie, randamentul dividendului brut ajunge la 5.87%. (Sursa: BVB)

Antibiotice Preț curent 2.380 RON ( -2.06% ) MCap 1.59B P/E 16.071

Antibiotice Iași a propus distribuirea a 13.5% (13.8 mil. RON) din profitul net aferent anului 2024, in valoare de 102.2 mil. RON. Aceasta propunere urmează a fi votata in cadrul AGOA pe 15 aprilie, dividendul brut pe acțiune fiind de 0.020557268 RON/acțiune. Conform prețului de închidere al sesiunii de tranzacționare din 13 martie, randamentul dividendului se ridica la 0.86%. Totodată, compania si-a publicat bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2025, care va fi aprobat in AGOA, veniturile totale fiind prognozate la 763 mil. RON in creștere cu 10% fata de 2024, in timp ce profitul net este estimat la 107.4 mil. RON, in creștere cu 8%. (Surse: ZF;Antibiotice)

Transport Trade Services Preț curent 4.845 RON (0.10% ) MCap 872M P/E 40.953

Analiștii de la Erste Group au retrogradat acțiunile TTS de la Acumulare la Hold, cu un preț ținta de 4.78 RON/acțiune pentru următoarele 12 luni, implicând o depreciere de aproximativ 1%, raportat la prețul de închidere de ieri. Rezultatele preliminare publicate recent de companie au fost in linie cu așteptările analiștilor, cu excepția cheltuielilor financiare, care au fost mai mari decât cele estimate. Analiștii prognozează o scădere accentuata a veniturilor, pe fondul perturbărilor severe ale cererii comparativ cu ultimii doi ani record, care au condus la volume si tarife mai mici. (Sursa: BVB Research Hub)

Alibaba Group Holding Ltd (adr) Preț curent 138.55 USD (1.03% ) MCap 357B

Alibaba a lansat o noua versiune a aplicației sale de asistent de inteligenta artificiala, care va fi alimentata de propriul model emblematic de raționament Qwen AI, pe fondul unei competiții globale pentru producerea de tehnologie de ultima generație. Lansarea reprezintă cel mai recent efort al companiei de a obține un avantaj pe fondul creșterii concurentei pe frontul aplicațiilor AI, intensificata si mai mult de apariția modelului R1 al DeepSeek. Versiunea actualizata va integra noi funcții, printre care si un chatbot. (Sursa: CNBC)

Ferrari NV Preț curent 443.75 USD ( -1.47% ) MCap 113B

Directorul executiv al Ferrari a declarat in cadrul unei conferințe de presa din Singapore ca firma din Italia este pregătită pentru eventualele tarife americane care ar putea fi impuse producătorilor auto europeni. Acesta a declarat ca Ferrari „este într-o faza de planificare a scenariilor pentru a gestiona cat mai bine orice se va întâmpla”. Analiștii sunt de parare ca tarifele vor avea un impact profund asupra industriei auto, care dispune de lanțuri de aprovizionare foarte globalizate. (Sursa: CNBC)

Uipath Preț curent 10.19 USD ( -13.86% ) MCap 5.63B

Prețul acțiunilor UiPath a scăzut cu pana la 18% în tranzacțiile din pre-market de ieri, în contextul în care compania de software a prognozat venituri pentru anul fiscal 2026 sub așteptările pieței. CEO-ul Daniel Dines a subliniat o creștere semnificativa a volatilității macroeconomice in ultimele 2 săptămâni care afectează bugetele clienților, precum si fluctuații puternice ale cursurilor de schimb valutar. (Sursa: Seeking Alpha)

Apple Inc. Preț curent 211.61 USD ( -2.47% ) MCap 3.29T

Săptămâna trecuta, ministrul Comerțului al Indiei, Piyush Goyal, a mers la Washington pentru a propune concesii suplimentare, inclusiv reducerea tarifelor la importurile esențiale din SUA, in speranța ca India va fi scutita de tarifele reciproce ale Washingtonului. Cu toate acestea, echipa de negociere a lui Trump nu pare dispusa sa facă compromisuri. Industria tehnologica ar putea avea cel mai mult de pierdut – in special Apple, care produce aproximativ 15% dintre iPhone-urile sale in India, conform estimărilor analiștilor de la Bank of America. Tarifele propuse asupra Indiei vor duce probabil la creșterea preturilor iPhone-urilor. (Sursa: CNBC)

