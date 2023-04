Inflația în România coboară la 14.5% - TradeVille

Inflația în Romania coboară la 14.5%

Rata anuala a inflației a ajuns la 14.5% in luna martie, conform datelor INS. Astfel, rata medie a modificării preturilor de consum in ultimele 12 luni, fata de precedentele 12 luni, a ajuns la 15.3%. Comparativ cu luna februarie 2023, indicele preturilor de consum (IPC) s-a majorat cu 1.01%, iar rata inflației de la începutul anului (martie 2023 comparativ cu decembrie 2022) se situează la 2.3%. (Sursa: INS)

Creștere A Producției Interne De Resurse Energetice

In primele doua luni ale anului curent, producția interna a resurselor de energie primara s-a majorat cu 2.9%, pana la 3.03 mil. tone echivalent petrol (tep). Concomitent, importul resurselor de energie primara s-a diminuat, in perioada menționata, cu 17%, ajungând pana la 2.12 mil. tep. In aceeași perioada, resursele de energie electrica au fost de 11,698 mil. kWh, in creștere cu 375 mil. kWh fata de aceeași perioada a anului trecut. (Sursa: INS)

Exporturile Chinezești Au Crescut Neașteptat

Exporturile Chinei au crescut cu 14.8% in martie 2023 fata de martie 2022, peste așteptările economiștilor, care se așteptau la o scădere de 7%. Concomitent, importurile au scăzut cu 1.4% fata de martie 2022. Creșterea exporturilor a fost pusa in seama livrărilor de autovehicule electrice, baterii de litiu, panouri solare si produse similare. De asemenea, dinamica e pusa in seama creșterii de la o baza mai mica, întrucât, in martie 2022, restricțiile datorate epidemiei COVID-19 din China au restrâns activitatea economica. In perspectiva, evoluția exporturilor ar putea fi mai slaba decât in martie, întrucât cererea agregata a marilor economii evoluează lent. (Sursa: Reuters)

Tarile Din Europa Centrala Si De Est Boicotează Importurile Din Ucraina

In urma anunțului Poloniei si Ungariei din weekend cu privire la interdicția asupra importurilor din Ucraina a alimentelor si a cerealelor, ieri, Slovacia a declarat ca se va alătura acestei inițiative din cauza impactului negativ care a fost resimțit de fermierii locali. In cadrul negocierilor de la Varșovia, Kievul își propune ca un prim pas, redeschiderea tranzitului, in contextul in care aproximativ 10% dintre produsele alimentare tranzitează Polonia, iar livrările către Ungaria reprezintă aproximativ 6% din totalul exporturilor agricole ale Ucrainei. (Sursa: Reuters)

Fondul Proprietatea Preț curent 2.105 RON ( -0.24% ) MCap 13B P/E 4.726

Conducerea Fondului Proprietatea a reacționat pe tema mandatelor provizorii ale conducerii Hidroelectrica in perioada de dinaintea ofertei publice. Conform acestora, numirea unui directorat provizoriu va asigura continuitatea conducerii companiei in lunile ce urmează. De asemenea, aceștia au mai adăugat faptul ca Hidroelectrica, împreuna cu acționarii si consultanții, continua procesele premergătoare listării companiei. (Sursa: ZF)

Bonas Import Export Preț curent 1.33 RON (0.00% ) MCap 15.6M P/E -23.74

Conducerea companiei a informat piața cu privire la achiziția unui pachet de acțiuni de către un acționar semnificativ. Astfel, Alexe Marian-Marius, care deține peste 5% din drepturile de vot ale companiei, a achiziționat in 06.04.2023, 07.04.2023 si 12.04.2023 un volum de 28,413 acțiuni BONA la un preț mediu de 1.344 RON/acțiune. (Sursa: BVB)

Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra Preț curent 0.252 RON (9.57% ) MCap 145M P/E -11.093

Conducerea companiei Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra S.A., a anunțat completarea ordinii de zi a AGAO din 04.05.2023 de către Transilvania Investments Alliance, care controlează 78.8% din drepturile de vot ale companiei. In acest sens, pe ordinea de zi se va regăsi, printre altele, si propunerea de distribuire a 12.5 mil. RON sub forma de dividende. Astfel, dividendul brut per acțiune propus va fi de 0.02170 RON si, in baza prețului de închidere din 13.04.2023, are un randament de 8.6%. (Sursa: BVB)

Renault SA Preț curent 36.550 EUR ( -3.92% ) MCap 10.8B

Joi, Renault a anunțat încheierea unui parteneriat comercial pe termen lung cu Verkor, un start-up din Franța, in scopul furnizării de baterii electrice cu o capacitate de 12GWh/an. Bateriile vor fi utilizate inclusiv in cadrul procesului de producție al subsidiarei Alpine, care fabrica mașini sport si de curse. (Sursa: Reuters)

Apple Inc. Preț curent 165.230 USD (0.01% ) MCap 2.62T P/E 27.592

Potrivit agenției Nikkei, Apple se afla in discuții cu furnizorii in vederea fabricării de MacBooks in Tailanda. Demersurile se înscriu in eforturile companiei de a diversifica producția in afara Chinei. Tailanda nu este o destinație noua pentru Apple, deoarece, de peste un an de zile, ceasurile Apple sunt produse in tara respectiva. In tarile asiatice învecinate Chinei, Apple si-a crescut din ce in ce mai mult prezenta. Daca, in anul 2021, in India se produceau 1% din numărul total de iPhone-uri, in 2022, procentul a crescut la 7%. (Sursa: Reuters)

Alphabet - acțiuni clasa Preț curent 105.97 USD ( -2.66% ) MCap 1.39T

Sundar Pichai, CEO al Alphabet a anunțat in cadrul unui interviu ca inteligenta artificiala va avea un impact asupra fiecărui produs din fiecare companie a planetei. Acesta considera ca, pentru moment, omenirea nu este pregătită sa înțeleagă schimbările majore care vor avea loc in momentul in care aceasta tehnologie va fi utilizata la o scara semnificativa. Totodată, prețul acțiunilor companiei a scăzut cu peste 3% in ședința de pre-market de pe Wall Street după ce un raport al celor de la New York Times sugerează ca Samsung ar putea înlocui serviciul Google de căutare. Valoarea contractului dintre cele doua companii depășește 3 mld. USD anual. (Sursa: SeekingAlpha)

Porsche Ag Vz Preț curent 117.15 EUR ( -1.64% ) MCap 62.1B

Constructorul auto german, Porsche, a raportat un număr record de livrări in primul trimestru (80,767), cu 18% mai mult fata de aceeași perioada din 2022. Performanta a fost susținuta de cererea din America de Nord si totodată, de redresarea pieței din China. Compania a înregistrat creșteri in fiecare regiune a globului in ciuda situației economice volatile si a problemelor care persista in lanțul de aprovizionare. (Sursa: SeekingAlpha)

