Inflația în România rămâne peste 5% – TradeVille

Inflația în România rămâne peste 5%

Rata anuala a inflației a scăzut, in luna august, la 5.1%, după ce in luna iulie crescuse cu 5.4%. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat in cazul serviciilor, de 8.6% comparativ cu luna august din 2023. Prețul mărfurilor nealimentare a crescut cu 4.35%, in timp ce prețul mărfurilor alimentare a urcat cu 4.25%. (Sursa: INS)

Investițiile nete in economia națională

Institutul National de Statistica anunță intr-un comunicat de presa ca investițiile nete realizate in economia națională au crescut cu 5.6% in primul semestru al acestui an, fata de aceeași perioada a anului 2023. Aceasta creștere s-a înregistrat la nivelul tuturor elementelor de structura: utilaje, alte cheltuieli de investiții si lucrări de construcții noi. (Sursa: INS)

Economia Marii Britanii, in impas

Economia Marii Britanii stagnează pentru a doua luna consecutiva in iulie, pe fondul scăderilor producției in sectorul manufacturier. Produsul Intern Brut nu înregistrează nici o schimbare, deși economiștii anticipau o creștere de 0.2% fata de luna precedenta. Situația nu va influenta, totuși, așteptările ca Banca Angliei sa reducă ratele dobânzilor încă o data in acest an. (Sursa: Reuters)

Inflația in SUA, in luna august

Indicele preturilor de consum a crescut cu 0.2% in august, in linie cu așteptările, in timp ce rata anuala a inflației a scăzut la cel mai scăzut nivel din februarie 2021, la 2.5%, puțin sub consensul de 2.6%. Indicele de baza (core CPI), care exclude prețul alimentelor si energiei, a crescut cu 0.3% in august, peste consensul de 0.2%, in timp ce rata anuala s-a ridicat la 3.2%, in linie cu estimările. (Sursa: CNBC)

Teraplast Pret curent 0.4830 RON (0.21% ) MCap 1.05B P/E -234.6429

TeraPlast a anunțat hotărârea Consiliului de Administrație de majorare a capitalului social cu suma de 22 mil. RON. Astfel, compania va emite 222,200,000 de acțiuni noi ordinare, nominative, in forma dematerializata, cu valoare nominala de 0.1 RON/acțiune. (Sursa: ZF)

Connections Consult Pret curent 7.00 RON (0.00% ) MCap 91.5M P/E 8.07

Connections Consult a încheiat primul semestru din 2024 cu venituri din exploatare in creștere cu 15% si cu un profit net cu 29% mai mare (4.7 mil. RON). Cu toate acestea, rezultatele au fost mixte raportat la valorile estimate de companie: veniturile au fost cu 41% mai mici decât cele prognozate, in timp ce profitul net a fost de aproape 3 ori mai mare, ceea ce sugerează o gestionare eficienta a cheltuielilor de către companie.

(Sursa: BVB)

Arobs Transilvania Software Pret curent 0.880 RON ( -1.57% ) MCap 920M P/E 34.953

Analiștii de la Wood & Company mențin recomandarea de cumpărare si prețul țintă de 1.43 RON pentru acțiunile AROBS Transilvania Software, cel mai mare emitent din sectorul IT de la BVB. Ținta de preț implica o creștere potențială de peste 60% a cotației in următoarele 12 luni. (Sursa: ZF)

Commerzbank Ag Pret curent 72.56 RON (13.84% ) MCap 90.8B

Acțiunile Commerzbank au crescut cu aproape 18% la deschiderea pieței de miercuri, după ce banca italiana UniCredit a anunțat achiziția a 4.5% din acțiunile creditorului, cota vânduta de guvernul german. Valoarea tranzacției s-a ridicat la 702 mil. EUR. Cota guvernului german s-a redus, astfel, la 12%, dar rămâne in continuare cel mai mare acționar al băncii. (Sursa: CNBC)

Hsbc Holdings Pret curent 6.505 GBP (0.23% ) MCap 130B

HSBC a început o revizuire strategica a diviziei sale din Malta, marcând cea mai recenta mișcare a celei mai mari bănci din Europa de la numirea noului sau Director General, Georges Elhedery, la începutul acestei luni. HSBC a vândut mai multe afaceri majore in ultimii ani, inclusiv unitatea sa din Canada si operațiunile de retail banking din Franța. De asemenea, a menționat ca ar putea revizui si alte afaceri. (Sursa: Bloomberg)

Lvmh Moet Hennessy - Louis Vuitton, Societe Europeenne Pret curent 607.7 EUR ( -0.77% ) MCap 306B

LVMH se afla in discuții avansate pentru a deveni un sponsor major al Formula 1, promovând branduri precum Tag Heuer si Moet & Chandon, intr-un acord care ar putea valora 150 mil. USD anual. Acest parteneriat ar afecta Rolex, sponsorul oficial pentru măsurarea timpului in F1 din 2013. (Sursa: Bloomberg)

Amazon Com Inc Pret curent 177.820 USD ( -0.96% ) MCap 1.91T P/E 146.475

Amazon Web Services (AWS) a anunțat o investiție de 8 mld. GBP (10.45 mld. USD) in următorii cinci ani pentru construirea si operarea centrelor de date in Marea Britanie, parte a eforturilor sale de extindere a serviciilor de cloud computing in aceasta tara. AWS concurează cu Microsoft si Google in Marea Britanie, iar investiția sa continua accentul pus de companie pe extinderea in Europa. (Sursa: CNBC)

Blackrock Pret curent 862.0000 USD ( -2.47% ) MCap 131B P/E 25.3152

BlackRock se afla in discuții cu asiguratorul italian de credite comerciale de stat, Sace, pentru a gestiona active de pana la 3 mld. EUR, o mișcare care ar putea întări prezenta BlackRock in economia italiana. Deși nu a fost luata o decizie finala, Sace explorează opțiuni cu mai mulți parteneri. Sace a avut un rol major in sprijinirea companiilor italiene afectate de pandemie si creșterea costurilor energetice, oferind garanții de stat pentru împrumuturi semnificative, inclusiv pentru Telecom Italia si Fiat Chrysler Automobiles. (Sursa: Bloomberg)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

