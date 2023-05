Inflația, în scădere în 2023 – TradeVille

Inflația, în scădere în 2023

Comisia Naționala de Strategie si Prognoza a revizuit in scădere prognoza privind rata inflației pentru finalul anului 2023, de la 8%, la 7.4%, pe fondul unei reduceri mai ample a cotațiilor internaționale pentru petrol si pentru bunurile energetice. Deficitul de cont curent este așteptat sa se corecteze in acest an cu 0.4 puncte procentuale, in timp ce creșterea economica pentru 2023 este văzută drept una moderata, de 2.8%, pe fondul unei inflații încă ridicate, dar cu premise favorabile, ceea ce ar putea duce ulterior la îmbunătățirea estimărilor. (Sursa: Economica.net)

Economiștii Prognozează Menținerea Ratei De Politica Monetara

Banca Naționala a României este așteptata sa anunțe o noua decizie cu privire la rata de politica monetara astăzi, 10 mai. Economiștii șefi ai băncilor comerciale se așteaptă ca BNR sa păstreze neschimbat nivelul dobanzilor la 7%, pe tot parcursul anului 2023, in contextul in care rata inflației este așteptata sa scadă cu circa 2 puncte procentuale in luna aprilie 2023, fata de aceeași perioada a anului trecut. In martie 2023, Indicele Preturilor de Consum a scăzut, semnificativ, la 14.5% anual, de la 15.5% anual in februarie. Se presupune ca Banca Centrala se va axa in continuare pe controlul strict al lichidității. (Sursa: Economica.ro)

BCE – Gata Sa Continue Majorările De Dobânda

Peter Kazimir, responsabil al BCE, a menționat ca banca ar putea fi nevoita sa majoreze ratele dobanzilor pentru mai mult timp decât se anticipează in prezent, iar o decizie privind eficacitatea majorărilor de pana acum ar putea fi făcută, cel mai devreme, in septembrie 2023. BCE a majorat dobânzile in fiecare dintre cele 7 ședințe de pana acum si a semnalat ca urmează si alte majorări, in contextul in care presiunile inflaționiste continua sa crească. La ultima ședința, BCE a slăbit ritmul de creștere a ratei de politica monetara, luând decizia de a o majora cu doar 25 puncte de baza. Banca estimează ca inflația va scădea sub 3% pana in ultimul trimestru al acestui an, apoi va avea nevoie de încă aproape 2 ani pentru a reveni la ținta de 2%. (Sursa: Reuters)

Economia Chineza Se Urnește Mai Greu

Importurile din China s-au contractat semnificativ in aprilie, iar exporturile au înregistrat o creștere lenta, ceea ce ilustrează semne ale slăbiciunii economice interne, in pofida ridicării restricțiilor COVID19. Chiar daca economia chineza a crescut mai repede decât se prognoza in primul trimestru al anului 2023, producția fabricilor a rămas in urma, iar ultimele date indica ca tara va avea nevoie de mai mult timp pana la recâștigarea impulsului de dinainte de pandemie. Astfel, importurile din a doua cea mai mare economie a lumii au scăzut cu 7.9% anual in aprilie, accentuând declinul de 1.4% înregistrat in martie, iar exporturile au crescut cu 8.5% - in scădere fata de dinamica de 14.8% din martie. (Sursa: Reuters)

Sphera Franchise Group Preț curent 17.10 RON ( -0.87% ) MCap 663M P/E 17.48

Consiliul de Administrație al Sphera Franchise Group S.A. anunța prelungirea mandatului domnului Valentin Budes in funcția de Director Financiar al Companiei. Noul mandat de patru ani al domnului Budes va fi in vigoare de la 9.05.2023 pana la 8.05.2027. (Sursa: BVB)

Professional Imo Partners Preț curent 2.54 RON (22.12% ) MCap 196M

Dezvoltatorul imobiliar Professional Imo Partners S.A. a încheiat primul trimestru al anului 2023 cu o cifra de afaceri de 296,220 RON, in linie cu nivelul cifrei de afaceri din aceeași perioada a anului trecut. Totodată, profitul net al companiei la finalul primului trimestru s-a triplat, comparativ cu T1 2022, ajungând la 39,547 RON. Compania avea, la 31 martie 2023, active totale in valoare de 219 mil. RON si un capital subscris si vărsat de 77.3 mil. RON. Professional Imo Partners, cu o capitalizare de piața de 196.5 mil. RON, este compania-mama a mallului Veranda din Obor. (Sursa: BVB)

Nikola Corporation Preț curent 0.8775 USD ( -10.46% ) MCap 423M P/E -0.5396

Iveco Group va achiziționa participația companiei americane Nikola din societatea comuna pe care o au in industria de baterii electrice pentru 44 mil. EUR. Tranzacția are ca scop distanțarea de start-up american, care se confrunta cu o cerere redusa. Parteneriatul a avut ca scop, pentru grupul italian, dezvoltarea tehnologiei pentru camioanele electrice, pentru a tine pasul cu competitorii europeni, Daimler Truck sau Volvo. (Sursa: Reuters)

Ubs Group Ag Preț curent 19.61 USD ( -0.25% ) MCap 62.5B

UBS Group, banca ce urmează sa preia Credit Suisse, a anunțat schimbarea directorului financiar al Grupului, Sarah Youngwood, care va fi înlocuita de Todd Tuckner. De asemenea, conducerea UBS a hotărât menținerea CEO-ului Credit Suisse, Ulrich Hoerner, într-o funcție de conducere a băncii. UBS se afla in plin proces de preluare a operațiunilor Credit Suisse, fiind susținuta de statul elvețian cu pana la 281 mld. USD, după ce al doilea cel mai mare creditor al tarii ajunsese in pragul colapsului. (Sursa: Reuters)

Amazon Com Inc Preț curent 106.43 USD (0.57% ) MCap 1.08T P/E 253.16

Amazon a început sa ofere clienților cu abonamente “Prime” pana la 10 USD pentru a-si ridica propria comanda, preferând aceasta metoda in detrimentul expedierii acesteia la domiciliul clientului. Astfel, compania de comerț electronic se alătura practicilor tot mai întâlnite in industrie. Creșterea utilizării punctelor de preluare Amazon ar urma sa ajute compania sa își reducă cheltuielile generate de livrarea la domiciliu. (Sursa: Reuters)

Plug Power Inc Preț curent 7.98 USD ( -14.10% ) MCap 4.48B P/E -6.20

Plug Power, una dintre cele mai mari companii din domeniul producției de hidrogen verde, a înregistrat venituri operaționale trimestriale in valoare de 210 mil. USD, cu 2.63 mil. USD peste cat anticipau analiștii si cu 50% peste nivelul din T1 2022. In perioada menționata, compania a înregistrat o pierdere neta/acțiune de 0.35 USD, mai mare cu 0.09 USD fata de cat estimau analiștii. Conducerea companiei a reafirmat obiectivele Plug Power pentru 2023, de creștere accelerata a veniturilor si de a ajunge profitabila. (Sursa: SeekingAlpha)

Ford Motor Company Preț curent 11.81 USD ( -1.50% ) MCap 47.5B P/E 16.48

Ford Motors a declarat ca va testa o mica flota de prototipuri pe baza de hidrogen a modelului sau electric, E-Transit, pentru a vedea daca aceasta reprezintă o opțiune viabila, cu emisii zero, pentru clienții săi care transporta mărfuri grele pe distante lungi. Compania va conduce un consorțiu in cadrul proiectului, timp de 3 ani, alături de compania de energie BP, care se va concentra pe hidrogen si infrastructura si grupul britanic de supermarketuri online si tehnologie – Ocado. Fata de vehiculele pe baterii, cele care folosesc hidrogenul ca sursa de energie, pot fi alimentate mai repede si au o autonomie mult mai mare. (Sursa: Reuters)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille.

