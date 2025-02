Inflația în SUA: +3% - TradeVille

Perioada de glorie pentru BVB

Bursa de Valori București a înregistrat, în ultimul deceniu, cea mai bună perioada din istoria sa, cu indicii bursieri, capitalizarea și numărul de investitori triplați din 2014 până în prezent. În această perioadă, 56 de companii s-au listat, atrăgând 13.5 mld. RON, iar cea mai mare listare din Europa in 2023, cea a Hidroelectrica pentru 2 mld. euro, a fost un succes datorat forței investitorilor locali. Capitalizarea bursiera a crescut de la 133 mld. RON in 2014 la 363 mld. RON in 2024, iar numărul investitorilor a ajuns la 210,000, susținut de randamente atractive si accesibilitatea conturilor de tranzacționare. Totuși, lichiditatea rămâne un punct de îmbunătățit, cu o creștere modesta a valorii tranzacțiilor. Listările au fost dominate de companii antreprenoriale precum Bittnet si MedLife, culminând cu anul 2021, când au avut loc 23 de listări importante. (Sursa: ZF)

Inflația în SUA: +3%

Inflația in SUA a crescut peste așteptările analiștilor, atingând un nivel de 3% pentru prima data in ultimele 7 luni. Analiștii prognozaseră o stagnare a inflației la 2.9%, ca in luna decembrie. Inflația de baza (core CPI), care exclude preturile la alimente si energie, a atins o creștere de 3.3% vs prognoza de 3.1%, in timp ce creșterea lunara pentru acest indicator s-a situat la 0.4% vs 0.3% așteptata de analiști, dubla fata de luna decembrie, când a fost de +0.2%. (Sursa: Barron’s)

Inflația in India, in scădere a treia luna consecutiv

Inflația anuala de baza a Indiei a scăzut pentru a treia luna consecutiv, ajungând la 4.31% în ianuarie, oferind astfel mai mult spatiu pentru relaxare monetara, după ce banca centrala a tarii a redus ratele pentru prima data in aproape cinci ani, săptămâna trecuta. Valoarea din ianuarie a fost cea mai scăzută din august 2024 încoace si s-a situat sub așteptările analiștilor, care estimau o inflație de 4.6%. (Sursa: CNBC)

Europa intra in cursa AI

Franta a anunțat o investiție de 109 mld. EUR in inteligenta artificiala, subliniind ambiția Europei de a deveni un lider global in AI, in fata dominației SUA si Chinei. Cu toate acestea, Europa se confrunta cu provocări, fiind perceputa ca un mediu excesiv reglementat, ceea ce poate încetini inovația. In acest context, tari precum Franța si Germania au adoptat o abordare mai flexibila, încercând sa stimuleze investițiile. (Sursa: CNBC)

Appraisal & Valuation Preț curent 6.70 RON (6.35% ) MCap 8.62M P/E 7.63

Appraisal&Valuation a anunțat încheierea unui acord de vânzare a unui imobil in valori de 2 mil. EUR, deținut prin subsidiara App Investiții SA. (Sursa: BVB)

One United Properties Preț curent 19.84 RON ( -1.05% ) MCap 2.19B P/E 5.44

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties a informat investitorii cu privire la finalizarea operațiunii de consolidare a valorii nominale a unei acțiuni, de la 0.2 RON/acțiune la 10 RON/acțiune. In urma operațiunii, capitalul social al companiei este de 1.1. mld. RON, divizat in 110,583,102 acțiuni ordinare. Totodată, ONE a anunțat ca entitatea CC TRUST GROUP AG a depășit pragul de deținere a 5% din acțiunile companiei. (Sursa: BVB)

S.n.t.g.n. Transgaz Preț curent 26.75 RON (2.29% ) MCap 5.03B P/E 17.30

Acțiunile Transgaz s-au apreciat cu 9.2% intr-o săptămâna fără vreun anunț sau publicarea unor rezultate. La finalul sesiunii de tranzacționare de marți, investitorii efectuaseră tranzacții cumulate de 5.7 mil. RON, care au dus la aprecierea cotației, ca urmare a perspectivelor optimiste oferite de Goldring. Dragos Mesaros, director de tranzacționare al Goldring, a declarat ca se așteaptă ca Transgaz sa raporteze profituri ridicate si in anul 2025, cu atât mai mult cu cat acum Romania este conectata cu Grecia, Ucraina, Moldova, Bulgaria, Ungaria si Austria, considerând-o astfel o companie de viitor. (Sursa: ZF)

SHELL PLC Preț curent 32.560 EUR ( -0.17% ) MCap 233B

Conform unui nou raport al Shell, inteligenta artificiala ar putea duce la o creștere semnificativa a cererii de energie pe măsura ce tehnologia este implementata in diverse industrii, lucru ce ar putea contribui la reducerea cu 50% a intensității de carbon a sistemului. In baza îmbunătățirilor de productivitate aduse de AI, consumul de petrol ar putea sa crească cu 3 pana la 5 mil. barili/zi pana in 2030. (Sursa: Bloomberg)

Baidu Preț curent 92.880 USD (3.85% ) MCap 32.5B

Baidu plănuiește să lanseze următoarea generație a modelului sau de inteligenta artificiala, in a doua jumătate a acestui an, pe măsura ce jucători mai noi, precum DeepSeek, influențează dinamica sectorului. Compania si-a propus sa îmbunătățească modelul de baza Ernie, care poate îndeplini o gama larga de sarcini, inclusiv generarea de texte si imagini si comunicarea in limbaj natural, pentru a-i integra inteligenta artificiala multimodală care presupune procesarea de texte, videoclipuri, imagini si audio, combinandu-le si convertindu-le intre categorii. (Sursa: CNBC)

TESLA INC. Preț curent 339.210 USD (3.26% ) MCap 1.06T

Acțiunile Tesla au scăzut cu 6.3% marți, după ce producătorul chinez de vehicule electrice BYD a anunțat integrarea tehnologiei DeepSeek in sistemele sale de condus autonom, care vor fi disponibile in aproape toate vehiculele sale. (Sursa: CNBC)

Cvs Health Corporation Preț curent 63.08 USD (14.69% ) MCap 83.2B

CVS Health a raportat rezultate peste estimările analiștilor pentru al patrulea trimestru din 2024, chiar daca divizia sa de asigurări, aflata in dificultate, a înregistrat costuri medicale mai mari. Compania a oferit, de asemenea, o prognoza ajustata a profitului net pentru întregul an 2025, situata intre 5.75 si 6 USD pe acțiune, in conformitate cu așteptările de pe Wall Street. Acest rezultat marchează încheierea primului trimestru complet sub conducerea lui David Joyner, in calitate de CEO al lanțului de farmacii aflat in dificultate. Acțiunile CVS au crescut cu peste 6% in tranzacțiile pre-market de ieri după publicarea rezultatelor. (Sursa: CNBC)

LYFT INC Preț curent 13.820 USD ( -3.96% ) MCap 4.66B

Actiunile Lyft au scăzut cu 6.4%, la 13.5 USD, după ce compania a raportat rezultate sub așteptări pentru ultimul trimestru, inclusiv venituri de 1.5 mld. USD (ușor sub estimările de 1.6 mld. USD) si rezervări brute de 4.3 mld. USD, sub prognoza de 4.3 mld. USD. Estimările privind trimestrul curent au fost mixte, cu un EBITDA intre 90 mil. si 95 mil. USD, ușor peste consensul pieței, dar cu rezervări brute anticipate intre 4.1 mld. si 4.2 mld. USD, sub așteptările de 4.2 mld. USD. Analiștii Truist si Barclays au redus țintele de preț pentru acțiuni, invocând presiunea concurențiala exercitata de Uber si riscuri pentru creșterea rezervărilor. Cu toate acestea, Lyft face progrese in piața vehiculelor autonome prin parteneriate strategice, plănuind sa lanseze robo-taxiuri Mobileye începând cu 2026. (Sursa: Barron’s)

Robinhood Markets Preț curent 55.170 USD (3.43% ) MCap 55.9B

Robinhood a raportat rezultate financiare impresionante pentru T4 2023, depășind estimările Wall Street, cu un EPS diluat de 1,01 USD fata de prognoza de 0.42 USD si venituri trimestriale de 1 mld. USD, in creștere cu 115% fata de anul precedent. Activitatea intensa a investitorilor a impulsionat veniturile tranzacționale, care au crescut cu peste 200%, inclusiv o creștere de peste 700% in segmentul crypto. Activele in custodie au ajuns la 193 mld. USD, cu un record de 16 mld. USD in depozite nete. Robinhood planifica extinderea serviciilor prin achiziții, lansarea unui platforme pentru contracte bazate pe evenimente, si servicii de wealth management. CEO-ul Vlad Tenev a subliniat ca firma va continua sa inoveze si sa se adapteze la reglementările din domeniul crypto, vizând o poziție de lider pe piețele emergente. Acțiunile Robinhood au crescut cu 14% in tranzacțiile after-hours. (Sursa: Barron’s)

Reddit Preț curent 219.90 USD (2.87% ) MCap 4.29B

Reddit a depășit așteptările financiare in T4 2024, cu venituri de 427.7 mil. USD (+71% anual) si un profit net de 71 mil. USD, dar a dezamăgit in ceea ce privește creșterea utilizatorilor, raportând 101.7 mil. utilizatori activi zilnic fata de 103.1 mil. așteptați. Deși acțiunile Reddit au crescut inițial, au scăzut cu 15% in tranzacțiile after-hours. Veniturile din publicitate au atins 394.5 mil. USD (+60%), iar veniturile medii per utilizator au crescut la 4.21 USD. In 2024, Reddit a raportat un venit total de 1.3 mld. USD (+62%), dar o pierdere neta anuala de 484.3 mil. USD din cauza cheltuielilor legate de IPO. Compania planifica lansări noi, inclusiv colaborări in sectorul financiar si investiții in inteligenta artificiala si machine learning, pentru a-si extinde oportunitățile de monetizare. (Sursa: Barron’s)

Cisco Systems Inc Preț curent 61.960 USD ( -0.75% ) MCap 272B

Cisco a raportat rezultate financiare solide in T2, cu un profit de 0.94 USD/acțiune si venituri de 14 mld. USD, depășind estimările de 0.91 USD/acțiune si 13.9 mld. USD. Creșterea veniturilor a fost susținuta de achiziția platformei de date Splunk, deși veniturile organice au scăzut cu 1% fata de anul precedent. Cisco a revizuit pozitiv estimările pentru anul fiscal, cu venituri intre 56 si 56.5 mld. USD, pe fondul cererii ridicate pentru tehnologia sa, in special in contextul adoptării AI. Compania a majorat dividendul la 0.41 USD/acțiune si a luat in considerare potențialele tarife comerciale in prognozele sale. Actiunile Cisco au crescut cu 6.3% după publicarea rezultatelor, reflectând încrederea investitorilor. (Sursa: Barron’s)

Cotatiile afisate sunt cele de la sfarsitul zilei precedente de tranzactionare.

