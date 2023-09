Inflația în SUA – cea mai mare creștere lunară din acest an – TradeVille

Inflație Anuala De 9.4% In August 2023

In luna august 2023 fata de luna august 2022, rata anuala a inflației a fost de 9.4%. In aceeași perioada, in baza indicelui armonizat al preturilor de consum, rata anuala a inflației a fost de 9.3%. De la sfârșitul anului anterior, rata inflației a fost de 4.9%. Indicele preturilor de consum pe categoria mărfurilor alimentare a fost de 111.88, respectiv de 106.98 pe categoria mărfurilor nealimentare si 111.72 pe categoria serviciilor. (Sursa: INS)

Principalele Resurse De Energie Primara, In Scădere

In primele șapte luni ale acestui an, principalele resurse de energie primara au scăzut cu 460,700 tone echivalent petrol (tep), pana la circa 18.9 mil. tep, potrivit unor date provizorii INS. Producția interna a crescut la aprox. 10.6 mil. tep (+2.4% vs. ianuarie-iulie 2022), iar importurile au scăzut la 8.2 mil. tep (-8% vs. ianuarie-iulie 2022). Atât producția interna, cat si importul de cărbune net au scăzut cel mai mult fata de perioada similara a anului trecut. Producția interna de cărbune net a fost de 85.8% din nivelul produs anul trecut, iar importurile de doar 45%. (Sursa: INS)

Inflația In SUA – Cea Mai Mare Creștere Lunara Din Acest An

Conform Departamentului Muncii din SUA, indicele preturilor de consum a crescut cu 0.6% in august, marcând cea mai mare creștere lunara din 2023. Fata de anul trecut, indicatorul de inflație a crescut cu 3.7%. Preturile la energie au alimentat cea mai mare parte din creștere, majorandu-se cu 5.6% de la luna la luna, o creștere care a inclus o majorare de 10.6% a prețului benzinei. Excluzând alimentele volatile si energia, IPC de baza a crescut cu 0.3% fata de luna precedenta, si, respectiv, cu 4.3% fata de anul trecut. Prin comparație, analiștii estimaseră o creștere lunara de 0.2% si o creștere anuala de 4.3%. (Sursa: CNBC)

Producția Industriala Din Zona Euro In Declin

Producția industriala din Zona Euro a înregistrat, in luna iulie 2023, o scădere de 1.1% fata de luna precedenta si de 2.2% fata de aceeași perioada a anului trecut, depășind așteptările analiștilor. Printre principalii factori care au contribuit la rezultatul slab al producției se numără scăderea producției de bunuri de capital si bunuri de consum durabile. Conform Comisiei Europene, cererea de consum a continuat sa fie afectata de inflația ridicata, in timp ce exporturile din Zona Euro au suferit din cauza cererii externe mai slabe, in special din partea Chinei. (Sursa: Reuters)

One United Properties

One United Properties anunța semnarea unui contract de închiriere semnificativ, a cărui valoare depășește 10% din venitul total aferent ultimelor situații financiare. Valoarea totala a contractului se ridica la 57 mil. EUR (fără TVA), iar obiectivul contractului este închirierea unui spațiu de birouri cu o suprafața închiriabila bruta de 20,000 mp si locuri de parcare. Contractul este încheiat pentru o dezvoltare viitoare a companiei, iar durata este de 15 ani, începând cu anul 2026. (Sursa: BVB)

Amazon Com Inc

Amazon va investi peste 440 mil. USD in următorul an, in scopul majorării salariilor curierilor parteneri, către care a internalizat activitatea de livrare a 20 mil. colete zilnice in peste 19 tari. Astfel, compania se așteaptă ca venitul orar al curierilor sa crească la un nivel mediu de 20.5 USD sau mai mult. (Sursa: Reuters)

AIRBUS

Airbus ar putea fi unul dintre posibilii perdanți de pe urma îmbunătățirii relațiilor economice si politice intre SUA si Vietnam. Progresul relațiilor bilaterale dintre aceste tari ar putea atrage noi parteneriate de afaceri si investiții care ar ajuta Boeing, principalul rival al Airbus, sa prospere. De altfel, in timpul summitului de business, Boeing a primit o comanda pentru 50 aeronave model 737 MAX de la Vietnam Airlines care a utilizat, pana in prezent, modele de aeronave ale Airbus. (Sursa: Reuters)

British Petroleum

Directorul general al BP, Bernard Looney, a demisionat din funcție după mai puțin de patru ani, cu efect imediat, ca urmare a dezvăluirilor incomplete referitoare la relațiile cu colegii săi anterioare funcției de director general. Directorul financiar al BP, Murray Auchincloss, va asigura interimatul funcției de CEO. Investigațiile precedente nu au constatat nici o încălcare a codului de conduita, dar noi anchete sunt in curs de desfășurare. Looney a preluat aceasta funcție in timpul primelor etape ale pandemiei COVID-19 si s-a confruntat cu provocări in navigarea tranziției de la combustibilii fosili la sursele regenerabile. Cel mai recent raport trimestrial al BP a arătat o scădere a profitului, iar compania s-a confruntat cu presiuni pentru ca a redus obiectivele de reducere a emisiilor la începutul acestui an. (Sursa: CNBC)

Alibaba Group Holding Ltd

Alibaba va face ca modelul sau de inteligenta artificiala, Tongyi Qianwen, sa fie accesibil publicului, ceea ce indica aprobarea autorităților de reglementare chineze. Acest lucru se aliniază cu eforturile Chinei de dezvoltare a AI pe fondul concurentei globale. In parteneriat cu firme precum OPPO, Taobao, DingTalk si Universitatea Zhejiang, divizia Cloud Intelligence a Alibaba intenționează sa permită aplicații ale modelului lingvistic. (Sursa: Reuters)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

TSMC a anunțat ca va colabora cu Broadcom și Nvidia pentru a dezvolta cipul fotonic de siliciu și optica co-packaged (CPO), după ce inteligenta artificiala a ridicat cererea pentru transmiterea de date. Compania a format deja o echipa de cercetare si dezvoltare compusa din peste 200 de angajați pentru a viza oportunitățile emergente in domeniul cipurilor de calcul de mare viteza bazate pe tehnologia fotonica de siliciu. Producția ar trebui sa înceapă încă din a doua jumătate a anului viitor. (Sursa: technode.com)

Citigroup,

Compania americana de servicii financiare, Citigroup, a anunțat ca va reduce numărul de angajați, inclusiv din funcțiile de management, printr-un program amplu de reorganizare, in încercarea de a reduce costurile si de a-si creste prețul acțiunii. După declarațiile directorului financiar cu privire la menținerea previziunilor privind cheltuielile pentru acest an, acțiunile companiei s-au apreciat cu 1.7%. (Sursa: Reuters)

