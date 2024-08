Inflația în SUA, în linie cu așteptările – TradeVille

Creștere economica sub estimări

Romania a înregistrat o creștere economica de doar 0.7% in primul semestru al anului 2024, conform datelor INS. După un avans modest, de 0.1%, in primul trimestru, economia a accelerat la 0.8% in al doilea trimestru, mult sub așteptările Guvernului. Pe serie ajustata sezonier, PIB a crescut cu 1.5% in primele șase luni. Aceasta performanta este considerabil mai mica decât estimările Guvernului, care anticipase o creștere de 3.4%, si sub prognoza de 3.3% a Comisiei Europene. (Sursa: ZF)

Datoria externa a României

Datoria externa totala a României a crescut cu 6.8 mld. EUR in primele șase luni ale anului 2024, ajungând la 176.8 mld. EUR, potrivit BNR. Datoria publica externa a urcat cu 8.3 mld. EUR, in timp ce sectorul privat si-a redus datoriile. In prezent, statul deține cea mai mare parte a datoriei externe, 85.2 mld. EUR, adică 48% din total. Cu un deficit bugetar estimat la 6-7% din PIB, România se află într-o poziție vulnerabilă, fără rezerve semnificative și fără masuri de reducere a deficitului în contextul campaniei electorale. (Sursa: ZF)

Inflația in UK

Inflația preturilor de consum in Marea Britanie a crescut la 2.2% in iulie, de la 2% in lunile anterioare, dar sub nivelul anticipat de 2.3%, conform datelor publicate de Oficiul National de Statistica. Creșterea a fost modesta din cauza încetinirii creșterii preturilor la servicii. După publicarea acestor date, lira sterlina s-a depreciat fata de dolarul american, iar piețele au revizuit probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii de către Banca Angliei, in septembrie la 44%. In ciuda acestei creșteri, inflația rămâne mai scăzută decât in zona euro si in SUA. Economiștii sugerează ca BoE va proceda cu prudenta in ceea ce privește ajustările ratelor. (Sursa: Reuters)

Inflația in SUA, in linie cu așteptările

In luna iulie 2024, inflația in SUA a crescut in linie cu așteptările, cu o rata lunara de 0.2% si cu o rata anuala de 2.9%. Prin comparație, analiștii estimaseră o creștere lunara de 0.2% si o creștere anuala de 3%. Excluzând preturile alimentelor si energiei, rata inflației de baza s-a situat la 0.2% lunar si la 3.2% anual. (Sursa: CNBC)

Arobs Transilvania Software Pret curent 0.906 RON (0.67% ) MCap 947M P/E 35.098

Analiștii de la BRK considera ca Arobs Transilvania Software, cea mai importanta companie din sectorul IT listata la BVB este in prezent subevaluata de investitori după o subperformanta fata de indicele BET de 10.5% in acesta prima jumătate de an. Arobs se tranzacționează in prezent la multipli de piața la jumătate fata de media companiilor similare din sectorul IT din regiune. Analiștii oferă un preț țintă cu 32% mai mare decât cel de la mijlocul săptămânii trecute, pentru următoarele 12 luni. (Sursa: ZF)

Transgaz Pret curent 24.70 RON (4.44% ) MCap 4.65B P/E 14.32

Transgaz a raportat un profit net semestrial de 176.4 mil. RON, la nivel de grup, in creștere cu 149% fata de anul trecut. Veniturile din activitatea de exploatare au avut o dinamica de +45% fata de S1 2024, însumând 1.1 mld. RON. In ciuda acestor rezultate semestriale, pentru al doilea trimestru al anului, compania a înregistrat o pierdere neta de 86.5 mil. RON, comparativ cu 52.8 mil. RON in urma cu un an de zile. (Sursa: BVB)

Alumil Rom Industry Pret curent 2.89 RON (1.40% ) MCap 90.3M P/E 15.29

Alumil Rom Industry a raportat un profit net de 3.3 mil. RON, in primele șase luni din 2024, similar cu perioada corespunzătoare din 2023. Cifra de afaceri a companiei a crescut cu 1.4%, ajungând la 56.4 mil.RON. Costurile vânzărilor au scăzut cu 2.2%, la 36.8 mil. RON. Alumil plănuiește sa continue investițiile in digitalizare si consolidarea prezentei sale naționale. Acțiunile ALU au crescut cu 50.9 % in ultimele 12 luni, atingând o valoare de piață de 90 mil. RON. (Sursa: BVB)

Antibiotice Pret curent 2.92 RON ( -1.35% ) MCap 1.96B P/E 20.38

In primul semestru al anului 2024, Antibiotice S.A. a înregistrat o creștere de 25% a veniturilor din vânzările la export, ajungând la 150.8 mil. RON. Compania a pătruns pe patru noi piețe europene si a realizat prima livrare in Emiratele Arabe Unite. De asemenea, Antibiotice a intrat pe piața australiana si a consolidat exporturile de substanțe active. Investițiile companiei au crescut cu 50%, ajungând la 40.96 mil. RON, concentrandu-se pe digitalizare, energie verde si extinderea capacitaților de producție. (Sursa: bvb)

Romgaz Pret curent 5.840 RON (1.04% ) MCap 22.5B P/E 4.911

Romgaz a raportat, pentru primele 6 luni ale anului, o cifra de afaceri in scădere cu 20.4%, pe fondul scăderilor preturilor la gazele naturale, a scăderii livrărilor de gaze cu 4.6% si a scăderii producției de energie electrica cu 9.4% fata de S1 2023. Cu toate acestea, profitul net raportat de societate a crescut cu 9%, in contextul diminuării taxării. Începând cu anul 2024, compania nu a mai plătit contribuția de solidaritate. (Sursa: BVB)

Digi Communications Pret curent 61.8 RON (0.32% ) MCap 6.18B P/E 11.6

Digi Communications a înregistrat rezultate financiare solide, in primul semestru al anului 2024, cu venituri consolidate de 921.3 mil. EUR, o creștere de 13% fata de aceeași perioada din 2023. EBITDA ajustat, excluzând impactul IFRS 16, a atins 284.6 mil. EUR, marcând o creștere de 19.3%. Compania a depășit pragul de 25 mil. de unități generatoare de venituri (RGU), o creștere de 14% fata de anul precedent, cu o creștere semnificativa in segmentul de telecomunicații mobile, in special pe piețele din Spania si Romania. (Sursa: BVB)

Transelectrica Pret curent 47.80 RON (2.36% ) MCap 3.5B P/E 14.80

Transelectrica a raportat, pentru primele 6 luni ale anului, venituri operaționale in suma de 1.2 mld. RON, in creștere cu 21% fata de aceeași perioada a anului trecut, in timp ce rezultatul operațional a fost cu 45% mai mare, pe fondul creșterii cheltuielilor operaționale cu 18%. Dinamica pozitiva a veniturilor a fost influențată de creșterea volumului tarifat de energie electrica, a veniturilor din tranzacții si capitalizare CPT si a altor venituri. Astfel, profitul net a fost in suma de 264 mil. RON (+63% vs S1 2023). Consumul intern net la nivel național a crescut cu 2%, in timp ce producție de energie neta interna a scăzut cu 8%. (Sursa: BVB)

Nuclearelectrica Pret curent 46.10 RON (0.22% ) MCap 13.9B P/E 6.04

Nuclearelectrica a încheiat primul semestru din 2024 cu venituri din exploatare de 2.1 mld. RON, in scădere cu 44% fata de aceeași perioada din 2023, si un profit net de 843 mil. RON, in scădere cu 35%. Scăderea veniturilor a fost cauzata de reducerea cu 45.5% a prețului mediu ponderat al energiei electrice vândute, in timp ce cantitatea totala de energie vândută a rămas similara. De asemenea, producția de energie electrica a scăzut cu 3.3% in S1/2024, fata de aceeași perioada din 2023. (Sursa: BVB)

Ubs Group Ag Pret curent 30.30 USD (0.50% ) MCap 96.6B

Banca elvețiană UBS a raportat un profit trimestrial de 1.1 mld. USD pentru perioada aprilie-iunie 2024, depășind semnificativ așteptările pieței, datorita performantei puternice in divizia de investiții si integrarea mai rapida a Credit Suisse. Acest profit a fost de peste doua ori mai mare decât previziunile de 528 mil. USD. Cu toate ca rezultatele generale au fost solide, anumite divizii, precum Global Wealth Management, au performat sub așteptări. Acțiunile UBS au crescut cu 3.1% in urma acestor rezultate. Totuși, banca rămâne precauta in fata volatilității pieței si a tensiunilor geopolitice. (Sursa: Reuters)

