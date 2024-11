Inflația în SUA, în linie cu așteptările – TradeVille

Producția industrială în septembrie

În luna septembrie 2024, producția industrială a crescut cu 14% față de luna august 2024 ca serie brută și a scăzut cu 0.1% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și sezonalitate. Față de luna septembrie 2023, producția industrială a scăzut cu 3.7% ca serie brută și cu 3.6% ca serie ajustată, iar comparativ cu primele 9 luni ale anului precedent, anul acesta seria brută a scăzut cu 2.2%, iar cea ajustată cu 1.7%. (Sursa: INS)

Datoria externă totală, în creștere

Datoria externă totală (publică și privată) a României a crescut cu 17.8 mld. EUR în comparație cu decembrie 2023, ajungând la 186 mld. EUR. Principalul factor de creștere a fost datoria publică, care s-a majorat cu 20.8% față de finalul anului 2023, atingând 92.9 mld. EUR. Datoria externă pe termen lung a crescut comparativ cu luna decembrie 2023, fiind 138.8 mld. EUR (+13.7%), iar cea pe termen scurt a ajuns la 47.3 mld. EUR (+2.4%). (Sursa: ZF)

Taxe mai mici pentru Marea Britanie?

Economia britanică ar putea fi impactată în urma victoriei lui Donald Trump la alegerile din SUA, date fiind promisiunile noului președinte de a impune tarife cuprinse între 10% și 20% pentru toate importurile străine, având scopul de a redresa dezechilibrele comerciale globale. SUA este cel mai mare partener comercial al Marii Britanii, comerțul dintre cele două tari totalizând 304.3 mld. USD pe parcursul unui an. (Sursa: CNBC)

Inflația in SUA, în linie cu așteptările

Ads

Rata inflației din SUA a înregistrat o creștere de 0.2% în luna octombrie, rata anuală a inflației atingând, astfel, un nivel de 2.6%, comparativ cu 2.4% în luna septembrie a acestui an. Ambele cifre au fost în linie cu așteptările analiștilor. Inflația de bază, care exclude prețul la alimente și energie, a marcat o creștere lunara de 0.3% și de 3.3% anuală. (Sursa: CNBC)

ALRO S.A. Preț curent 1.530 RON (0.00% ) MCap 1.09B P/E -2.856

Alro Slatina a înregistrat un profit net de 126.8 mil. RON în primele nouă luni din 2024, recuperând pierderile de 394 mil. RON din aceeași perioadă a anului 2023. Cifra de afaceri a crescut cu 13%, ajungând la 2.5 mld. RON, susținută de creșterea cotațiilor aluminiului la Bursa de Metale din Londra. Cotațiile medii ale aluminiului au urcat cu 4% în T1-T3 2024, iar în T3 au fost cu 10% mai mari față de anul anterior. (Sursa: BVB)

One United Properties Preț curent 0.5250 RON (5.85% ) MCap 2.01B P/E 4.9828

Ads

Analiștii BRK Financial Group estimează că prețul acțiunilor ONE ar putea crește cu 40% în următoarele 12 luni față de prețul actual, oferind o recomandare de cumpărare și un preț țintă de 0.672 RON. Prețul acțiunilor a avut parte de o scădere de 25.9% în ultimele 2 luni, în timp ce indicele BET s-a depreciat cu 3.6%. Analiștii menționează faptul că prețul actual din piață reflectă veniturile din vânzările de proprietăți rezidențiale cu 29% sub prognozele realizate de aceștia și un ROE care se găsește sub media industriei, de 15%. (Sursa: ZF)

Safetech Innovations Preț curent 2.450 RON (1.66% ) MCap 166M P/E 25.296

Safetech Innovations a publicat rezultatele celui de-al treilea trimestru fiscal, anunțând, la nivel individual, o cifra de afaceri de 30 mil. RON, în creștere cu 49% față de aceeași perioadă a anului trecut. Veniturile înregistrate de companie au fost generate de cele două linii de business, un aport de 32% fiind atribuit serviciilor de securitate cibernetică. La nivel consolidat, profitul net a ajuns la un total de 7 mil. USD, reprezentând o creștere de 382% față de cel de-al treilea trimestru din 2023. (Sursa: BVB)

Ads

Aquila Part Prod Com Preț curent 1.385 RON ( -1.07% ) MCap 1.66B P/E 18.371

Liderul în servicii integrate de distribuție și logistică pe piața bunurilor de larg consum din România a raportat, la sfârșitul primelor 9 luni ale acestui an, venituri totale de 2.1 mld. RON, înregistrând o creștere de 20% față de aceeași perioadă a anului trecut. Rezultatele companiei au fost susținute de aportul de 5.3% la veniturile totale generat de cele 3 companii achiziționate pe parcursul acestui an (Romtec și cele două companii Parmafood). (Sursa: BVB)

Nuclearelectrica Preț curent 44.65 RON (1.36% ) MCap 13.4B P/E 6.52

Analiștii de la Swiss Capital estimează un profit net de 1.3 mld. RON pentru Nuclearelectrica în primele 9 luni din an, mai mic cu 36% fata de același interval din 2023. Estimările pentru T3 indică o scădere la 430 mil. RON a profitului net, cu 38% mai puțin comparativ cu anul trecut. Scăderea se datorează vânzărilor de energie electrică cu 39% mai mici, pe fondul micșorării prețului mediu de vânzare a energiei electrice cu 34%, până la 446 RON/MWh. (Surse: ZF;BVB)

Ads

S.p.e.e.h. Hidroelectrica Preț curent 122.00 RON ( -2.01% ) MCap 54.8B P/E 10.74

În cazul Hidroelectrica, Swiss Capital a anunțat că anticipează, pentru T3, un profit net de 750 mil. RON, cu 39% mai redus decât anul trecut, pe fondul scăderii cu 21% a producției nete de energie electrică față de anul precedent din cauza condițiilor hidrologice mai puțin favorabile, caracterizate prin niveluri scăzute ale apei și precipitații insuficiente. (Sursa: BVB)

Meta Platforms Inc (Facebook) Preț curent 580.48 USD ( -0.74% ) MCap 1.48T

Abonamentele pentru utilizarea platformelor Facebook si Instagram fără reclame s-au ieftinit cu 40% în Uniunea Europeana pentru a respecta reglementările din regiune. Utilizatorii vor putea accesa în continuare versiunea gratuită, care include reclame, a Facebook și Instagram. Abonamentul lunar va costa 5.99 EUR pentru utilizatorii variantei desktop si 7.99 EUR pentru iOS și Android. Reglementările UE tind să împiedice lansarea rapidă a noilor servicii Meta Platforms în regiune, Threads fiind lansat cu aproape jumătate de an mai târziu decât în SUA. (Sursa: CNBC)

Ads

Amazon Com Inc Preț curent 212.6300 USD (1.76% ) MCap 2.22T

Jeff Bezos a vândut vineri și luni acțiuni Amazon în valoare de 1.2 mld. USD, vânzările sale, începute în luna noiembrie, ajungând la 2.7 mld. USD. Planul tranzacțiilor fondatorului a fost anunțat din timp, acesta prezentându-și intențiile în martie, în cadrul raportului financiar din primul trimestru al anului. Bezos plănuiește să vândă 25 mil. acțiuni Amazon până la sfârșitul anului 2025. De la prima tranzacție efectuată, care a avut loc pe 2 iulie, Bezos a vândut 22 mil. acțiuni și a donat altele 555,385 pentru caritate. (Sursa: Barron’s)

Rivian Automotive, Class Preț curent 12.320 USD (16.45% ) MCap 10.9B

Producătorii auto Rivian Automobile și Volkswagen Group au anunțat o valoare totală a investiției comune de 5.8 mld. USD, comparativ cu suma inițială de 5 mld. USD. Companiile au menționat că primele modele de autoturisme ce vor utiliza software-ul Rivian ar putea apărea pe piață în 2027, în viitor urmând ca sistemul să fie integrat într-o gamă largă de piețe internaționale și branduri, precum Bentley, Porsche și Lamborghini. (Sursa: CNBC)

Ads

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Ads