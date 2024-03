Inflația în zona euro, pași mici spre țintă BCE – TradeVille

Randament Mediu De 16% Pentru Fondurile De Pensii

La începutul lunii martie 2024, cele șapte fonduri de pensii private Pilon II au înregistrat un randament mediu de circa 16%, fata de perioada similara a anului trecut, cu mult peste inflația de 7.2%. Dintre elementele care au susținut aceasta performanta se numără aprecierea acțiunilor BVB, in care fondurile sunt cei mai mari investitori, si aprecierea valorii titlurilor de stat din portofoliu. In ultimele 12 luni, performanta fondurilor a fost următoarea: fondul Aripi +17.2%, NN Pensii +16.6%, AZT Viitorul Tau +16.5%, Metropolitan +16.1%, BCR Pensii +15.8%, Vital +15.3% si BRD Pensii +14.7%. (Sursa: ZF)

Creditele Noi, In Creștere Cu 10%

Băncile din Romania au acordat anul trecut credite noi către populație si companii in valoare de 140 mld. RON, ceea ce a implicat o creștere cu 10.41% comparativ cu 2022. Volumul creditelor noi din perioada ianuarie 2020 – decembrie 2023 se ridica la 461 mld. RON, reprezentând o treime din PIB. In total, in Romania, sunt 2.3 mil. de împrumutați către sistemul bancar, persoane fizice si juridice. (Sursa: Economica.net)

India, O Putere Globala In Producția De Cipuri In Următorii 5 Ani

India își propune sa fie printre primele 5 tari producătoare de semiconductori din lume in următorii 5 ani, a declarat Ashwini Vaishnaw, ministrul tehnologiei electronice si a informației, cailor ferate si comunicațiilor. Începând cu luna decembrie, Taiwanul deține aproximativ 46% din capacitatea globala de producție a cipurilor, urmat de China (26%), Coreea de Sud (12%), SUA (6%) si Japonia (2%). India va beneficia pe măsura ce tot mai multe companii își reduc dependenta de China, in timp ce tensiunile dintre SUA si China continua sa persiste. (Sursa: CNBC)

Ads

Inflația In Zona Euro, Pași Mici Spre Ținta BCE

In februarie 2024, rata inflației in zona euro a fost de 2.6%, fiind cea mai mica rata din ultimele 3 luni. Cu toate acestea, inflația se afla încă peste țintă Băncii Centrale Europene de 2%. Preturile la energie au înregistrat o scădere de 3.7% (fata de –6.1% in ianuarie), in timp ce ritmul de creștere al preturilor atât pentru alimente, băuturi alcoolice si tutun, cat si pentru bunurile industriale non-energetice s-a mai moderat: 3.9% vs 5.6%, respectiv 1.6% vs 2%. Pe de alta parte, rata inflației in cazul serviciilor a rămas constanta, la 4%. Inflația de baza, care exclude preturile volatile ale alimentelor si energiei, a fost de 3.1%, cel mai scăzut nivel din martie 2022. (Sursa: Trading Economics)

2Performant Network Pret curent 2.72 RON (1.87% ) MCap 35.4M P/E 40.77

Conducerea 2Performant Network a convocat Adunarea Generala a Acționarilor pentru data de 22.04.2024. Pe ordinea de zi, printre altele, se regăsește propunerea de majorare a capitalului social printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare care sa nu depășească jumătate din capitalul social subscris existent (1,303,304.30 RON). De asemenea, o alta propunere pe ordinea de zi este contractarea a uneia sau mai multor finanțări in valoare cumulata totala de 10 mil. RON pentru finanțarea capitalului de lucru si investiții. (Sursa: BVB)

Ads

Foraj Sonde Videle Pret curent 13.8 RON ( -2.13% ) MCap 156M P/E 8.3

Compania de foraj petrolier, Foraj Sonde SA Videle, a anunțat piața cu privire la achiziționarea unui pachet de 16.11% din acțiunile companiei de către First All Energy Europe SRL, la prețul de 12 RON/acțiune. In anul 2022, compania care a achiziționat pachetul de acțiuni, a obținut, conform Ministerului de Finanțe, un profit de 1.8 mil. RON. (Sursa: BVB)

Lion Capital Pret curent 2.91 RON (1.04% ) MCap 1.47B P/E 3.54

Acțiunile Lion Capital s-au apreciat cu 9% pe parcursul săptămânii trecute, după ce doua companii controlate de societate au semnat promisiuni de vânzare pentru mai multe active imobiliare din portofoliu, in valoare de 33 mil. EUR. Astfel, acțiunile LION au atins vineri 3 RON/unitate, echivalentul unei capitalizări de 1.5 mld. RON. (Sursa: LION)

Apple Inc. Pret curent 175.28 USD (1.54% ) MCap 2.72T P/E 28.71

Apple este in discuții cu Alphabet pentru a integra motorul de inteligenta artificiala Gemini al Google in noile caracteristici ale iPhone-ului. Gemini include diverse instrumente de AI, precum roboti de conversație si asistenți pentru programare. Apple ar putea lansa iOS 18 la Conferința Dezvoltatorilor Worldwide a Apple in luna iunie. In plus, Apple a luat in considerare si utilizarea modelului OpenAI. (Sursa: CNBC)

Ads

Pfizer Inc Pret curent 27.86 USD ( -0.29% ) MCap 156B P/E 7.28

Pfizer intenționează sa vândă acțiuni Haleon in valoare de aproximativ 2 mld. GBP (2.5 mld. USD) pentru a-si reduce participația de 32%. Ca parte a procesului, Haleon va cumpăra aproximativ 315 mil. GBP din acțiunile sale de la Pfizer, a cărui participație va scădea la aproximativ 24%. Decizia Pfizer de a se desprinde este in concordanta cu planul de a pune accent pe inovațiile farmaceutice. (Sursa: Bloomberg)

Uber Technologies Inc Pret curent 74.53 USD ( -2.02% ) MCap 151B P/E -406.05

Uber a acceptat sa plătească 271.8 mil. AUD (178 mil. USD) pentru a compensa mii de șoferi de taxi din Australia care au susținut ca au pierdut venituri când compania de ridesharing a intrat pe piața locala. Uber a soluționat, astfel, acțiunea colectiva intentata, in 2019, de peste 8,000 de proprietari si șoferi de taxi si mașini de închiriat. (Sursa: Bloomberg)

Qualcomm Inc Pret curent 166.84 USD ( -0.22% ) MCap 186B P/E 21.61

Ads

Qualcomm a dezvăluit noua sa platforma mobila Snapdragon 8s Gen 3, având ca scop inaugurarea unei ere a inteligentei artificiale generative pe smartphone-uri. Platforma, care va fi disponibila pe smartphone-urile Android, va îmbunătăți experiențele fotografice si de gaming si va oferi funcții avansate de inteligenta artificiala generative. Aceasta poate gestiona nevoile computaționale ale modelelor de limbaj mare, inclusiv Baichuan-7B, Llama 2 a Meta Platforms si Gemini Nano a Google, si poate suporta pana la 10 mld. de parametri. (Sursa: Seeking Alpha)

Fisker Pret curent 0.1513 USD ( -13.39% ) MCap 45.4M P/E -0.0869

Fisker a anunțat ca va suspenda producția vehiculelor sale electrice timp de șase săptămâni si va strânge pana la 150 de mil. USD prin vânzarea de obligațiuni convertibile. Compania a menționat ca niciunul dintre SUV-urile Ocean nu au fost produse in ianuarie. In 2024, Fisker a livrat aproximativ 1,300 de vehicule, iar valoarea inventarului de vehicule finalizate a depășit 200 de mil. USD. Obligațiunile convertibile garantate vor avea o reducere inițială de emisiune de 10% si vor fi vândute către CVI Investments, care colaborează cu Heights Capital Management, iar fondul de investiții poate converti datoria in acțiuni la Fisker. (Sursa: Reuters)

Ads

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/IRES/CBOE.

Ads

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Ziare.com