Inflația în zona euro stagnează – TradeVille

Fidelis, La Finalul Celei De-A Treia Ediții Din 2024

Cea de-a treia ediție a titlurilor de stat Fidelis din 2024 a reușit sa strângă un total de 2.17 mld. RON de la investitorii de retail romani, transele pe EUR fiind cele mai accesate, cu un total de peste 245.95 mil. EUR. In plus, cei 1,388 de donatori de sânge au investit o suma record, de 273.75 mil. RON, beneficiind de cea mai mare dobânda oferita de stat in aceasta ediție, de 7%, pentru titlurile emise in RON. (Sursa: ZF)

Estimări Reduse De Creștere Economica

Unicredit Bank a redus estimările de creștere economica a României la 2.4% in 2024 si la 1.3% in 2025, anticipând o creștere a TVA la 21% si o politica fiscala mai stricta. Deficitul bugetar ar putea depăși 7% din PIB in 2024, dar ar putea scădea la 5% in 2025 cu majorări de taxe. Un impozit progresiv pe venit in 2026 este estimat sa reducă deficitul la 4%. BNR ar putea reduce dobânda la 6.5% in 2024, iar inflația ar putea ajunge la 4.6% pana la sfârșitul anului. Cursul valutar este estimat la 5.00-5.10 RON/EUR pentru primul trimestru din 2025. (Sursa: ZF)

Inflația, In Zona Euro, Stagnează

In iunie, rata inflației generale in zona euro a stagnat la 2.5%, in linie cu așteptările, conform Eurostat. Inflația de baza a rămas la 2.9%, ușor peste prognozele inițiale. In același timp, inflația in sectorul serviciilor a rămas stabila la 4.1%. După ce Banca Centrala Europeana a redus recent ratele dobânzilor, piețele anticipează posibile tăieri suplimentare in acest an. (Sursa: CNBC)

Ads

Rata Șomajului In Zona Euro

In mai 2024, rata șomajului in zona euro a rămas la minimul istoric atins in aprilie, de 6.4%, in linie cu așteptările pieței. Numărul șomerilor a crescut, însă, cu 38,000 fata de luna anterioara, depășind 11 mld. Rata șomajului in rândul tinerilor a fost de 14.2%, similara cu cea din aprilie. Spania a înregistrat cea mai ridicata rata de șomaj, de 11.7%, urmata de Franța, cu 7.4%, si de Italia, cu 6.8%. Germania a înregistrat cea mai scăzută rata, de 3.3%. Acum un an, rata șomajului in zona euro era puțin mai mare, de 6.5%. (Sursa: Tradingeconomics.com)

Nuclearelectrica Pret curent 45.40 RON (0.22% ) MCap 13.6B P/E 5.95

Nuclearelectrica a anunțat primirea unei solicitări de completare a ordinii de zi a AGA pentru data de 18/19 iulie 2024. Printre cele mai importante puncte adăugate se enumera aprobarea, de către acționarii companiei, a continuării proiectului bazat pe tehnologia Reactoarelor Modulare Mici. In alte știri, societatea a anunțat ca a primit un punct de vedere pozitiv, din partea Comisiei Europene, cu privire la proiectul de finalizare a construcției Unităților 3 si 4 de la CNE Cernavoda. (Surse: BVB (1);BVB (2))

Ads

FORT S.A. Pret curent 47.8 RON ( -0.42% ) MCap 48.7M P/E 23.2

Fort a aprobat, in AGA, distribuirea unui dividend brut per acțiune de 0.99 RON. Raportat la ultimul preț de închidere, randamentul dividendului este de 2.1%. (Sursa: BVB)

Banca Transilvania Pret curent 32.00 RON (0.63% ) MCap 25.5B P/E 7.79

Consiliul Concurentei a avizat preluarea grupului bancar OTP Romania de către Banca Transilvania, cea mai mare instituție financiara din Romania. Valoarea tranzacției se ridica la aproximativ 348 mil. EUR, fiind mai mica decât valoarea fondurilor proprii ale OTP, de circa 400 mil. EUR, si se estimează ca se va finaliza in câteva luni. In urma acestei achiziții, cota de piață a Băncii Transilvania se va majora cu 2.6%, ajungând la 22.6%. (Surse: Economica.net;Profit.ro)

Fdi ETF BET Patria-Tradeville Pret curent 28.775 RON (0.05% ) MCap 366M P/E 26.478

Patria Asset Management a anunțat o serie de reduceri aplicate comisioanelor de administrare ale ETF-ului BET Patria-TradeVille, începând cu data de 1 iulie 2024. Practic, comisionul de administrare, plătit de fond administratorului, se reduce de la 0.0750% pe luna la 0.0625% pe luna. Reduceri de comisioane au fost aplicate si pentru depozitarea activelor, pentru decontarea tranzacțiilor si pentru custodie. (Sursa: ZF)

Ads

Moderna Pret curent 116.18 USD (0.20% ) MCap 44.5B P/E 36.93

Moderna a declarat, marți, ca a primit 176 mil. USD de la guvernul SUA pentru a dezvolta un vaccin împotriva gripei aviare, pe baza de ARN mesager, pentru oameni. Subvenția vine in contextul unei epidemii fără precedent de gripa aviara in rândul vitelor din SUA, care a afectat 137 de turme din 12 state. Pana in prezent, doar 3 persoane din SUA au fost declarate infectate cu virusul H5N1, fiind ținute sub supraveghere. (Sursa: Barron’s)

TESLA INC. Pret curent 229.4500 USD (9.33% ) MCap 728B P/E 59.7329

Tesla, care urmează sa raporteze in 17 iulie, este așteptata sa înregistreze același tipar pe care analiștii l-au observat la raportările anterioare: sa scadă in următoarele 2 săptămâni, pentru ca mai apoi sa crească in următoarele 2 săptămâni după raportare. In ultimele 12 cicluri de raportări, acțiunile companiei au performat cu aproape 10% mai bine după raportare decât înainte de publicarea rezultatelor. (Sursa: MarketWatch)

Ads

Blackrock Pret curent 786.10 USD (0.49% ) MCap 118B P/E 22.76

BlackRock a anunțat achiziția, de 3.2 mld. USD, a companiei Preqin, un furnizor de date despre piețele private. Aceasta achiziție marchează o mișcare strategica a BlackRock pentru a intra in lumea vânzării de informații despre investițiile private. BlackRock intenționează sa integreze Preqin cu Aladdin, software-ul sau de gestionare a portofoliilor, si cu eFront, o companie de software pentru investiții alternative, achiziționată in 2019. Scopul este de a crea standarde si indici de performanta pentru piețele private, similar cu ceea ce a făcut pentru activele tranzacționate public. (Sursa: Barron’s)

SHELL PLC Pret curent 33.980 EUR (0.30% ) MCap 243B

Shell a anunțat ca va opri temporar construcția unei facilitați de producție a biocombustibililor in Olanda, pentru a evalua cea mai viabila cale de urmat, din punct de vedere comercial. Facilitatea, situata in Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam, este proiectata sa devina una dintre cele mai mari din Europa, urmând sa producă 820,000 de tone metrice/an de biocombustibili, inclusiv combustibil aviatic durabil si motorina regenerabila, începând din 2025. (Sursa: Seeking Alpha)

Ads

Samsung Electronics Co Ltd (gdr) Pret curent 1,467.0000 USD ( -0.81% ) MCap

Un sindicat al muncitorilor de la Samsung Electronics din Coreea de Sud a anunțat o greva pentru perioada 8-10 iulie, in cadrul acțiunilor industriale împotriva celei mai valoroase companii din tara. Greva are ca scop perturbarea producției, iar sindicatul ar putea lua in considerare o alta greva daca cerințele lor nu vor fi ascultate. (Sursa: Reuters)

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Ads