Inflația își continuă scăderea – TradeVille

Inflația Își Continua Scăderea

Rata anuala a inflației a scăzut, in luna mai, la 5.1%, fata de 5.9%, nivel înregistrat la finalul lunii aprilie 2024. Cele mai mari creșteri de preturi s-au înregistrat in cazul serviciilor (+9.3% vs mai 2023), urmate de mărfurile nealimentare (+6.3% vs mai 2023) si alimente (+1.2% vs mai 2023). Totodată, rata inflației, de la începutul anului pana la sfârșitul lunii mai, a fost de 2.3%. (Sursa: INS)

Investițiile Nete In Economie Se Majorează La T1 2024

Investițiile nete in economie s-au majorat, in T1 2024, cu 6.7% fata de aceeași perioada a anului trecut, la 34.6 mld. RON. In ceea ce privește structura acestora, 53.3% au reprezentat construcții de locuințe noi, 28.6% achiziții de utilaje si mijloace de transport si 18.3% alte cheltuieli. Raportat la ramura economica, cea mai mare parte a investițiilor s-a îndreptat spre construcții (37.8%), industrie (19.9%) si comerț si servicii cu 19.3%. (Sursa: INS)

Inflația Din SUA A Încetinit

Rata anuala a inflației din SUA a încetinit la 3.3% in mai 2024, sub nivelul de 3.4% din aprilie si sub previziunile de 3.4% ale pieței. Comparativ cu luna precedenta, IPC a rămas neschimbat, de asemenea sub așteptările unei creșteri de 0.1%, deoarece scăderea preturilor la benzina a fost compensata de o creștere a costurilor la locuințe. Intre timp, inflația de baza a încetinit la 3.4% pe an, mai puțin decât consensul analiștilor de 3.5%, iar rata lunara a inflației de baza a scăzut la 0.2% de la 0.3%, de asemenea sub previziunile de 0.3%. (Sursa: Tradingeconomics)

PIB Rămâne Stabil In UK

PIB al Marii Britanii a rămas stabil, in luna aprilie 2024, după o creștere de 0.4% in luna martie, ca urmare a vremii nefavorabile care a afectat atât comerțul cu amănuntul cat si construcțiile. Economia s-a majorat cu 0.7% in cele 3 luni pana in aprilie, fiind însă doar cu 0.6% peste nivelul din aprilie 2023. Pentru stimularea economica, se așteaptă ca BoE sa reducă dobânda de referința începând cu jumătatea anului curent. (Sursa: Reuters)

Sphera Franchise Group Pret curent 37.8 RON ( -0.79% ) MCap 1.46B P/E 16.9

Conducerea Sphera Franchise Group a anunțat piața cu privire la debutul primei etape de răscumpărare a acțiunilor proprii. In acest sens, in perioada 12.06.2024 – 12.07.2024, compania va răscumpăra maxim 33,888 acțiuni, cu un volum zilnic de maximum 25% din cantitatea medie zilnica de acțiuni tranzacționate si un preț cuprins intre 5 RON si 50 RON. Acest program are ca scop acordarea acțiunilor achiziționate către membrii conducerii Grupului. (Sursa: BVB)

Lactate Natura Târgoviște Pret curent 2.40 RON ( -4.00% ) MCap 11.5M

Conducerea Lactate Natura S.A. a anunțat piața cu privire la retragerea de la tranzacționare si radierea acțiunilor emise de societate din evidentele ASF. In acest sens, acțiunile emise de societate vor fi retrase de la tranzacționare începând cu data de 14.06.2024. (Sursa: BVB)

General Motors Co Pret curent 48.21 USD (1.35% ) MCap 67.6B P/E 6.02

General Motors a redus prognoza de producție pentru vehicule electrice la 250,000 de unități, pentru 2024 si a anunțat un plan de răscumpărare de acțiuni de 6 mld. USD. GM se concentrează pe profitabilitatea vehiculelor pe benzina si îmbunătățirea profitabilității EV-urilor. Acțiunile GM au crescut cu 50% de la anunțul răscumpărării de 10 mld. USD din noiembrie. (Sursa: Reuters)

Oracle Corporation Pret curent 123.88 USD ( -0.50% ) MCap 384B

Oracle a raportat rezultate sub așteptările Wall Street, pentru al patrulea trimestru, cu un câștig ajustat pe acțiune de 1.63 USD si venituri totale de 14.29 mld. USD, însă acțiunile sale au crescut cu pana la 11% datorita acordurilor pentru cloud cu Google si OpenAI. Veniturile din servicii cloud si suport pentru licențe au crescut cu 9%, la 10.23 mld. USD, iar veniturile din infrastructura cloud au crescut cu 42% la $2.0 miliarde. Oracle a anunțat ca va aduce software-ul sau de baze de date in cloud-ul Google si si-a exprimat dorința de a încheia un acord similar cu AWS. In ciuda scăderii veniturilor din cloud si licențe si a ieșirii din afacerea de publicitate, Oracle a înregistrat o creștere de 18% a acțiunilor in acest an, comparativ cu o creștere de 13% a indicelui S&P 500. (Sursa: CNBC)

Apple Inc. Pret curent 207.15 USD (7.26% ) MCap 3.34T P/E 35.34

Apple va lansa casca sa de realitate virtuala, Apple Vision Pro, in China, Hong Kong, Japonia si Singapore, pe 28 iunie, aceasta marcând debutul internațional al dispozitivului. Prețul de pornire, in China, va fi de 29.999 yuan (4,190 USD). Apple colaborează cu dezvoltatori locali pentru a lansa aplicații si jocuri noi, inclusiv Tencent Video si o versiune VR a Douyin (TikTok). Precomenzile încep vineri, iar Vision Pro va fi disponibil si in Germania, Franța, Australia, Marea Britanie si Canada începând din 12 iulie. (Sursa: CNBC)

