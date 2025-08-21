Inflația lovește guvernul de la Londra – TradeVille

Mai puține locuri vacante în T2 2025

În T2 2025, numărul locurilor de muncă vacante a fost de 31,3 mii, în scădere cu 1,3 mii față de trimestrul precedent și cu 3,2 mii față de T2 2024, rata coborând la 0,61%. Cele mai multe locuri vacante s-au înregistrat în industria prelucrătoare (5,9 mii) și în sectorul bugetar (21,5% din total), în timp ce cele mai mari rate au fost în energie (1,63%) și în administrația publică (1,18%). (Sursa: INS)

Inflația lovește guvernul de la Londra

Inflația în UK a crescut în iulie la 3,8% YoY (vs. 3,6% în iunie), iar inflația asociată serviciilor a urcat la 5%, peste prognoza BOE. Creșterea, alimentată de transport, hoteluri, carburant și alimente, reduce șansele de noi tăieri de dobândă rapide, după ce BOE a coborât rata la 4% pe 7 august. Piața prognozează acum doar 33% șanse pentru o reducere în noiembrie și 50% până la final de an. Situația pune presiune pe guvernul Starmer-Reeves, întrucât inflația erodează veniturile reale și afectează promisiunile de creștere a nivelului de trai. (Sursa: Bloomberg)

Războiul magneților se calmează

Exporturile Chinei de magneți din pământuri rare către SUA au crescut în iulie cu 76% față de luna anterioară, la 619 tone, cel mai ridicat nivel din ultimele 6 luni, după acordul comercial cu Washington. Totuși, livrările din perioada ianuarie–iulie rămân cu 28% sub 2024, după un minim de 46 tone în mai. Criza a determinat administrația Trump să investească 400 mil. USD în MP Materials, singurul producător de pământuri rare din SUA, ale cărui acțiuni au urcat +130%. În paralel, exporturile către alte piețe au crescut: Japonia +76%, Germania +46%, India +143%, în timp ce Beijing a oferit asigurări de continuitate chiar și în relația tensionată cu New Delhi. (Sursa: Bloomberg)

Fed între inflație și piața muncii

Rezerva Federală a rămas împărțită la ultima ședință de politică monetară, unde a decis să mențină dobânda-cheie neschimbată, în ciuda opoziției a doi guvernatori care au cerut reducerea ei, FOMC minutes publicat aseară. Oficialii au subliniat riscuri atât pe partea inflației, alimentate și de tarifele impuse de administrația Trump, cât și pe partea pieței muncii, unde se observă semne de slăbiciune. A fost pentru prima dată în peste 30 de ani când mai mulți guvernatori au votat împotriva deciziei majoritare. (Sursa: CNBC)

Impact Developer & Contractor Preț curent 4,20 RON ( -3,67% ) MCap 496M P/E 6,94

Impact Developer & Contractor a raportat pentru S1 2025 venituri de 35,3 mil. EUR, în creștere cu 79% față de anul precedent, și un profit net de 9,1 mil. EUR, cu o marjă de 26%. Vânzările de locuințe au urcat cu 125%, la 153 de unități, în principal datorită proiectului Greenfield Băneasa. Grupul și-a redus gradul de îndatorare la 17% și deține un portofoliu de 9.758 unități în construcție și pregătire, cu o valoare brută de dezvoltare de 1,9 mld. EUR. (Sursa: BVB)

One United Properties Preț curent 24,90 RON (0,81% ) MCap 2,75B P/E 8,84

One United Properties organizează Capital Markets Day pe 11 septembrie 2025, începând cu ora 09:30, la One Tower, situată în cadrul One Floreasca City, pentru a marca un an de la strategia ONE 2030. Evenimentul va include sesiuni Q&A cu investitorii, iar înscrierile sunt deschise până pe 5 septembrie, în limita locurilor disponibile. (Sursa: BVB)

Patria Bank Preț curent 0,1040 RON (5,58% ) MCap 340M P/E 7,9732

Patria Bank a înregistrat la 30 iunie 2025 un portofoliu de credite performante pentru companii în valoare totală de 2,13 mld. RON, în creștere cu 16% față de finalul lui 2024 și cu 24% față de anul trecut. În S1, vânzările de credite noi către companii au ajuns la 732 mil. RON (+40%), impulsionate de segmentele Agro (+86%) și Micro (+29%). Depozitele atrase de la firme au urcat la 1,69 mld. RON (+52% anual). Pe segmentul retail, creditele performante au atins 536 mil. RON (+10%), cu un avans semnificativ al creditelor negarantate, iar depozitele s-au menținut la 2,09 mld. RON. (Sursa: ZF)

Berkshire Hathaway Inc Preț curent 488,62 USD (0,68% ) MCap 1,06T

Berkshire Hathaway intră într-o etapă de tranziție, după retragerea lui Warren Buffett la final de 2025. Compania deține un portofoliu diversificat și o rezervă de 340 mld. USD cash și investiții, care a generat 5 mld. USD venituri în S1 2025 (+11%). Cu acțiunile în scădere cu -10% din mai, dar evaluate la P/E 16,3 și P/B 1,5, Berkshire oferă un punct de intrare atractiv, în timp ce succesiunea este asigurată prin Greg Abel, Todd Combs și Ted Weschler. (Sursa: Yahoo Finance)

Palantir Technologies Inc Preț curent 156,00 USD ( -1,11% ) MCap 328B

Acțiunile Palantir au scăzut marți cu peste 9%, marcând a cincea zi consecutivă de declin și acumulând o corecție de peste 15% în ultimele cinci sesiuni. Scăderea vine după ce titlurile atinseseră maxime istorice în urma raportării primului trimestru cu venituri de 1 mld. USD. Evoluția negativă a coincis și cu o corecție generală a pieței. Chiar și așa, Palantir rămâne cea mai puternică creștere din S&P 500 în 2025, cu un avans de peste 100% de la începutul anului. (Sursa: CNBC)

Alphabet Inc. – clasa A Preț curent 199,33 USD ( -1,11% ) MCap 2,61T

Alphabet va investi încă 9 mld. USD în Oklahoma în următorii doi ani pentru a dezvolta infrastructura de cloud și AI. Compania va construi un nou campus de centre de date în Stillwater, va extinde facilitățile Pryor și va implementa programe pentru educație și dezvoltarea forței de muncă. O parte din această investiție face parte din planul pentru 2025, iar restul este destinat proiectelor viitoare. (Sursa: Yahoo Finance)

Target Corp Preț curent 98,69 USD ( -6,33% ) MCap 45,5B

Target a raportat pentru T2 un profit net de 935 mil. USD (EPS 2,05 USD) și venituri de 25,21 mld. USD, peste așteptările Wall Street, dar în scădere față de anul trecut. Vânzările au scăzut cu 1,9%, în timp ce vânzările realizate în mediul online au crescut cu 4,3% și veniturile non-retail cu 14,2%. Acțiunile au pierdut 8% în pre-market, pe fondul rezultatelor mixte și al anunțului că Michael Fiddelke va deveni CEO în februarie 2026, succedându-l pe Brian Cornell. Compania a reconfirmat ghidajul anual, cu EPS ajustat între 7–9 USD, dar rămâne sub presiunea scăderii traficului în magazine și a parteneriatului Ulta Beauty care se va încheia în 2026. (Sursa: CNBC)

Lowe's Companies Preț curent 257,82 USD (0,57% ) MCap 153B

Lowe’s a depășit așteptările în T2 cu un EPS de 4,33 USD față de 4,24 USD estimat și venituri de 23,96 mld. USD. Profitul net a urcat la 2,4 mld. USD față de 2,38 mld. USD anul trecut, iar vânzările comparabile au crescut cu 1,1%. Compania a anunțat achiziția Foundation Building Materials pentru 8,8 mld. USD după ce anterior a cumpărat Artisan Design Group, consolidându-și oferta pentru clienții Pro. Pentru anul fiscal curent, Lowe’s estimează venituri de 84,5 – 85,5 mld. USD și un EPS între 12,10 – 12,35 USD. (Sursa: CNBC)

