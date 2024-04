Inflația ridica mingea la fileu pentru BCE – TradeVille

Șomaj In Scădere La Final De Februarie

In luna februarie 2024, rata șomajului ajustata sezonier a fost de 5.6%, in scădere cu 0.1% fata de luna precedenta. Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata șomajului a fost estimata la 4.5% pentru luna februarie 2024, reprezentând 74.4% din numărul total al șomerilor. Se menține in continuare nivelul ridicat al ratei șomajului in rândul tinerilor (15-24 ani), care a atins procentul de 22.1% la finalul lunii februarie. (Sursa: INS)

Rezervele Internaționale Ale României, In Creștere

La finalul lunii martie 2024, rezervele valutare la BNR se situau la 64.2 mld. EUR, comparativ cu 63.1 mld. EUR, nivel marcat cu o luna in urma. De asemenea, nivelul rezervei de aur s-a situat la 103.6 tone, valoarea acestora situând-se la 6.89 mld. EUR. Prin urmare, rezervele internaționale ale României au fost de 71.1 mld. EUR la finalul lunii martie 2024, in creștere cu 2.6% fata de finalul lunii februarie. (Sursa: BNR)

Inflația Ridica Mingea La Fileu Pentru BCE

Inflația in zona euro a scăzut la 2.4% in luna martie, potrivit cifrelor provizorii publicate miercuri de agenția de statistica a Uniunii Europene, ceea ce a sporit așteptările privind reducerea ratelor dobânzilor in aceasta vara. Economiștii chestionați de Reuters prognozau ca rata inflației se va menține la 2.6%. Cu toate acestea, inflația din sectorul de servicii, un observator cheie pentru Banca Centrala Europeana, a rămas la 4% pentru a 5-a luna consecutiv, ceea ce indica o presiune continua din partea creșterii salariilor. (Sursa: CNBC)

Ads

Sfârșitul Declinului?

Capitalizarea bursiera a companiilor listate in China si Hong Kong a înregistrat o scădere uriașa, de aproximativ 4,800 mld. USD, de la vârful înregistrat in 2021, ceea ce reprezintă, potrivit HSBC, o valoare mai mare decât întreaga bursa din India. De curând, India a depășit Hong Kong pentru a deveni a 4-a cea mai mare bursa din lume in luna ianuarie, si totodată, a 3-a ca dimensiune din Asia. Acest lucru este indicativ pentru cat de multa tracțiune a avut bursa din India in ultimii ani in contrast cu scăderile înregistrate atât in China, cat si in Hong Kong. (Sursa: CNBC)

Romcab Mureș Pret curent 0.0500 RON (3.31% ) MCap 50.7M P/E 3.1347

Romcab a informat piața despre probabilitatea de a intra in faliment in următorul trimestru. Printre riscurile care ar putea duce la un astfel de eveniment, societatea a invocat imposibilitatea de valorificare a facilitaților fiscale OUG 6/2019, posibilul refuz al creditorilor de a prelungi, in continuare, termenele de recuperare a creanțelor si dificultatea de a depăși un blocaj logistic. Romcab se afla in insolventa din 2017. In alte știri, societatea a anunțat si ca propriul acționar majoritar, Sadalbari SRL, cu o deținere de 89.76% din capitalul social al societății, a intrat in procedura generala a falimentului. Cererea de faliment a fost depusa de creditorul fiscal (ANAF). (Surse: BVB (1);BVB (2))

Ads

Nuclearelectrica Pret curent 48.50 RON (0.31% ) MCap 14.6B P/E 5.89

Nuclearelectrica a anunțat primirea unei solicitări din partea Ministerului Energiei, in calitate de acționar majoritar, cu privire la adăugarea unui nou punct pe ordinea de zi a AGEA, convocata pentru data de 25/26 aprilie 2024. Astfel, acționarii vor dezbate si aprobarea deciziei privind contractarea serviciilor de management, asistenta tehnica, consultanta si formare a personalului, necesare pentru Proiectului de Retehnologizare a Unității 1 de la CNE Cernavoda. Valoarea maxima a proiectului este de 243.6 mil. EUR, iar prestatorul este Canadian Nuclear Partners S.A.. (Sursa: BVB)

Med Life Pret curent 4.085 RON (4.21% ) MCap 2.17B P/E -382.445

MedLife anunță intrarea in acționariatul Personal Genetics, un centru de genetica medicala umana, cu 8 centre la nivel național, înființat in 2011. Astfel, MedLife devine operatorul care deține cea mai mare expertiza in sfera de secvențiere genetica si biologica moleculara, având, totodată, si una dintre cele mai mari rețele de laboratoare si centre de recoltare la nivel național. (Sursa: ZF)

Ads

Arctic Stream Pret curent 31.0 RON (0.32% ) MCap 129M P/E 14.2

Arctic Stream a anunțat semnarea unui memorandum de înțelegere privind transferul a 23% din capitalul social al furnizorului de servicii de securitate cibernetica Data Core Systems. Achiziția este așteptată sa se finalizeze in trimestrul trei din acest an. Valoarea tranzacției se ridica la 9.89 mil. RON, plătibilă atât prin cash, cat si prin acțiuni AST, rezultate in urma unei operațiuni ulterioare de majorare de capital social. (Sursa: ZF)

Sphera Franchise Group Pret curent 30.4 RON (3.75% ) MCap 1.17B P/E 17.0

Prețul acțiunilor Sphera s-a apreciat cu 10.6% din 29 februarie 2024, când compania a publicat rezultatele financiare preliminare, ajungând de la 26.4 RON la 29.2 RON/unitate. Capitalizarea de piață a companiei se ridica la 1.1 mld. RON, in creștere cu aproximativ 100 mil. de la raportare. Prin comparație, indicele BET a urcat cu 7.2% in acest interval. (Sursa: ZF)

Rompetrol Rafinare Pret curent 0.0760 RON (0.00% ) MCap 2.01B P/E -1.6144

Ads

Rompetrol Rafinare si-a propus pentru acest an sa genereze o cifra de afaceri de 15.5 mld. RON, in scădere cu aproape 20% fata de anul trecut, când a totalizat 19.3 mld. RON. Compania estimează o pierdere de 175 mil. RON in 2024, după ce, in 2023, pierderea s-a ridicat la 1.2 mld. RON, pe fondul volatilității cotațiilor internaționale la țiței si produse rafinate (-14% la benzina si –21% la motorina). (Sursa: ZF)

Softbinator Technologies Pret curent 2.130 RON (0.95% ) MCap 44.8M P/E -8.605

Softbinator Technologies informează piață despre numirea domnului Mark Stevenson in funcția de VP of Sales. Domnul Mark Stevenson vine cu o experiență de peste 25 de ani in industria de tehnologie din SUA, fiind fondatorul Champion Recruiting, o agenție de recrutare de top in sectorul tehnologiei si creatorul platformei Repsheet.ai, un instrument revoluționar in domeniu recrutării. Domnul Stevenson va fi responsabil de implementarea strategiei de vânzări in vederea consolidării prezentei companiei pe piață de tehnologie din SUA. (Sursa: BVB)

Ads

2Performant Network Pret curent 2.62 RON ( -1.50% ) MCap 34.1M P/E 39.27

2Performant Network anunță numirea Cristinei Angelescu in poziția de Chief Operating Officer, după 4 ani de activitate in cadrul companiei. Doamna Angelescu vine cu o experiență atât in zona de construire de comunități si management de echipe, cat si de economie si antreprenoriat. Obiectivul ei principal va fi susținerea expansiunii internaționale a companiei prin campionatul global de e-commerce, BusinessLeague.com, bazat pe gamification. (Sursa: BVB)

Alibaba Group Holding Ltd Pret curent 72.28 USD ( -0.82% ) MCap 186B

Alibaba, gigantul chinez de comerț electronic, a inițiat al doilea cel mai mare program de răscumpărare de acțiuni din istorie, cumpărând in valoare de 4.8 mld. USD in T1 2024. Aceasta reacție vine după un an in care acțiunile au scăzut cu 30%. Aceasta strategie se aliniază cu eforturile de restructurare in curs de desfășurare ale Alibaba, oferind investitorilor încredere in viitorul companiei. (Sursa: WSJ)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Pret curent 142.1500 USD (1.38% ) MCap 736B

Taiwan Semiconductor a declarat ca toți angajații sunt in siguranță, iar cei care au fost evacuați au început sa se întoarcă la unele linii de producție după ce un cutremur major a lovit Taiwanul miercuri dimineață. Un purtător de cuvânt al TSMC a declarat ca șantierele de construcții erau in parametrii optimi la inspecția inițială, dar compania a decis sa suspende activitatea pe parcursul zilei de ieri. (Sursa: CNBC)

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Ads