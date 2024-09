Inflația scade sub 2% în Germania – TradeVille

Mișcarea naturala a populației

In luna iulie, numărul nașterilor si cel al deceselor înregistrate au crescut atât fata de aceeași perioada din 2023, câți si fata de luna precedenta. Numărul căsătoriilor înregistrate a scăzut fata de anul trecut, in timp ce divorțurile au avut o dinamica pozitiva fata de anul trecut, dar au fost sub cifrele înregistrate in luna iunie a anului curent. (Sursa: INS)

Producția agricola stabilește un record

Producția agricola a României din 2023 a valorat 16.6 mld. EUR, cu 14% mai mult fata de anul precedent. Romania a raportat a doua cea mai mare creștere a valorii producției agricole din Uniunea Europeana, după Portugalia. Datele Comisiei Europene releva faptul ca Romania a asigurat astfel 6% din valoarea producției agricole din UE. (Sursa: Economica)

Exporturile cresc peste așteptări

Exporturile Chinei au crescut peste așteptări in luna august, in timp ce importurile nu au ținut pasul cu aceasta dinamica. Exporturile au crescut cu 8.7% fata de anul trecut, in timp ce importurile doar cu 0.5%. Importurile Chinei din SUA au crescut cu 12% in august fata de anul trecut, in timp ce importurile din UE au scăzut, conform datelor publicate ieri dimineață. (Sursa: CNBC)

Inflația scade sub 2% în Germania

Indicele preturilor de consum in Germania a scăzut cu 0.1% in august 2024 fata de luna precedenta. Comparativ cu anul trecut, rata inflației, măsurata ca variație a indicelui preturilor de consum, a fost de 1.9%. Scăderile preturilor la energie au atenuat rata inflației in august chiar mai mult decât in lunile anterioare. In schimb, creșterea continua peste media a preturilor la servicii a avut un efect inflaționist. (Sursa: Seeking Alpha)

Meta Estate Trust Pret curent 0.630 RON ( -0.79% ) MCap 64.5M P/E 8.086

Meta Estate Trust informează piața cu privire la deschiderea Swissotel Poiana Brașov, primul hotel de 5 stele din Poiana Brașov, eveniment care marchează intrarea brandului in piața din Romania. Proiectul, in care Meta Estate Trust a investit aproximativ 1.5 milioane EUR, este un parteneriat intre Accor, unul dintre cele mai mari grupuri hoteliere din lume, si o companie locala, Neagoe Basarab Residence. (Sursa: BVB)

SC Bursa de Valori București Pret curent 48.90 RON ( -3.55% ) MCap 432M P/E 14.07

Acțiunile BVB au scăzut cu 11% după anunțul din 5 septembrie legat de părăsirea indicelui principal al acțiunilor operatorului. Totodată, acțiunile Conpet, care vor părăsi de asemenea indicele, s-au depreciat cu 4.5%. La polul opus, acțiunile Premier Energy au crescut cu 3%, in timp ce acțiunile Antibiotice, cu 2.7%. (Sursa: BVB)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Pret curent 159.13 USD ( -2.24% ) MCap 840B

Taiwan Semiconductor Manufacturing a anunțat o creștere a veniturilor de 33% pentru luna august, oferind un semnal pozitiv investitorilor pentru o revenirea a acestei piețe. Analiștii se așteaptă ca TSMC sa anunțe o creștere a veniturilor de 37% pentru trimestrul 3. Aceste rezultate ar putea ajuta si evoluția prețului acțiunilor Nvidia, care au înregistrat, la începutul acestei luni, cea mai mare scădere a capitalizării bursiere din istorie a unei companii listate. (Sursa: Bloomberg)

Alibaba Group Holding Ltd Pret curent 83.17 USD (2.12% ) MCap 216B

Prețul acțiunilor Alibaba a crescut pe bursa din Hong Kong după ce au devenit accesibile direct investitorilor din China continentala pentru prima data. Acțiunile companiei de comerț electronic au fost adăugate la programul Stock Connect care leagă bursele din Shanghai si Shenzhen de bursa din Hong Koing începând de marți. Prețul a avut o dinamica de +5.2%, cea mai mare variație din 16 august, cu un volum deja mai mult decât dublu fata de media zilnica pe trei ședințe, la deschiderea de ieri. (Sursa: Bloomberg)

Apple Inc. Pret curent 218.62 USD ( -1.04% ) MCap 3.44T P/E 36.41

Apple a dezvăluit mult așteptatul iPhone 16, dotat cu capabilități de inteligenta artificiala, promițând îmbunătățiri ale asistentului personal Siri, odată cu lansarea noului software. Apple Intelligence va fi folosit pentru a îmbunătăți funcții precum înțelegerea si identificarea obiectelor capturate de camera telefonului. O versiune de test va fi disponibila in SUA luna viitoare. După evenimentul de luni seara, prețul acțiunii Apple nu a înregistrat o modificare semnificativa. (Sursa: Reuters)

Oracle Corporation Pret curent 156.89 USD (12.15% ) MCap 425B

Prețul acțiunilor Oracle a crescut cu aproape 6% după publicarea ultimelor rezultate trimestriale si anunțului privind parteneriate cu Amazon si Google. Compania a raportat un profit pe acțiune de 1.39 USD si venituri de 13.31 mld. USD, in creștere cu 6.9% fata de anul trecut. Compania a declarat si un dividend de 0.4 USD/acțiune, plătibil acționarilor care dețin Oracle la data de 10 octombrie. (Sursa: SeekingAlpha)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville.

SSIF Tradeville SA

Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

