Inflația scade sub 5% în SUA – TradeVille

BNR Decide Menținerea Ratei De Dobânda

In cadrul ședinței de politica monetara din data de 10 mai 2023, Consiliul de Administrație al BNR a decis menținerea ratei dobânzii de politica monetara la 7% pe an, in timp ce rata dobânzii pentru facilitatea de creditare a rămas neschimbata, la 8%. Decizia vine in urma temperării inflației, care, in luna martie 2023, a scăzut la 14.53%, de la 15.52% in februarie 2023. Scăderea inflației se datorează, in principal, scăderii preturilor combustibililor si energiei electrice. De asemenea, conform raportului BNR, se așteaptă o încetinire modesta a creșterii economiei in primele doua trimestre din 2023, pe fondul contracției producției industriale si a decelerării ritmului lucrărilor de construcții. (Surse: BNR;ZF)

Deficit Comercial In Scădere In Primele Trei Luni Din 2023

Conform datelor INS, deficitul balanței comerciale a României a scăzut, in primele trei luni din 2023, cu 5.6%, pana la 6.8 mld. EUR, fata de aceeași perioada a anului precedent. Din totalul valorii exporturilor FOB, cea mai mare pondere este deținuta de segmentul mașinilor si echipamentelor de transport (44.7%), urmat de alte produse manufacturate, cu o pondere de 30%. Din totalul exporturilor, valoarea schimburilor intra UE-27 de bunuri a reprezentat 73.4%, in timp ce la nivelul importurilor, schimburile intra UE-27 au reprezentat 73.2% din total. (Surse: INS;ZF)

Ads

Inflația Scade Sub 5% In SUA

Rata anuala a inflației din SUA, in luna aprilie 2023, a atins valoarea de 4.9%, ușor sub estimarea de 5%, si totodată cel mai mic nivel din ultimii 2 ani. De asemenea, indicele preturilor de consum de baza, ce exclude impactul preturilor la alimente si băuturi, a crescut cu 5.5% fata de anul trecut. Inflația a persistat in ciuda eforturilor FED, banca centrala marcând 10 creșteri consecutive ale dobânzii de referința, ducând astfel costul împrumuturilor la cel mai înalt nivel al ultimilor 16 ani. Indicii bursieri au înregistrat creșteri pe parcursul ședinței de ieri, Nasdaq apreciindu-se cu peste 1%, si S&P500 cu aproximativ 0.5%. (Surse: CNBC;FT)

Ciclul Majorărilor De Dobânda Din Zona Euro, Aproape De Final?

Doi membri ai Consiliului Guvernatorilor al BCE, Joachim Nagel (Guvernatorul Bundesbank) si Yannis Stournaras (Guvernatorul Băncii Greciei) au transmis mesajul ca BCE se apropie de sfârșitul ciclului de creșteri ale ratelor de dobânda. Potrivit lui Stournaras, creșterea dobanzilor s-ar opri in acest an. Majoritatea economiștilor chestionați de Bloomberg sunt de părere ca BCE va mai majora dobânzile de referința de doua ori, pana la un vârf de 3.75%, in luna iulie. In contrast, Martins Kazaks, Guvernatorul Băncii Centrale din Letonia, preciza, anterior, ca dobânzile ar putea sa crească si după luna iulie. Declarațiile vin in aceeași zi in care rata inflației in Germania, cea mai mare economie din zona euro, a coborât la 7.2%, cea mai mica înregistrare din august 2022. (Surse: Bloomberg;Destatis;Trading Economics)

Ads

Fondul Proprietatea Preț curent 2.090 RON (0.00% ) MCap 12.9B P/E 4.692

Conducerea Fondului Proprietatea a informat piața cu privire la depășirea pragului de 5% din drepturile de vot de către Fondul De Pensii Administrat Privat Metropolitan Life si Metropolitan Life Asigurări Metlife Europe d.a.c. Dublin, Sucursala București. Potrivit raportării trimise, cele doua fonduri dețineau in comun, la data de 30.06.2022, un număr de 300,900,475 drepturi de vot, reprezentând 5.12% din totalul drepturilor de vot in Fondul Proprietatea. (Sursa: BVB)

Mecanica Ceahlău Preț curent 0.137 RON (1.48% ) MCap 32.8M P/E 17.708

Producătorul de utilaje agricole, Mecanica Ceahlău, a înregistrat o cifra de afaceri trimestriala in valoare de 9.3 mil. RON (-20.5% vs T1 2022). In ceea ce privește profitul atribuibil obținut de companie in T1 2023, acesta a fost de 159,546 RON, in scădere de la 922,667 RON, cat se înregistrase in perioada similara a anului precedent. (Sursa: BVB)

Holdingrock1 Preț curent 8.60 RON (0.00% ) MCap 152M P/E -31.91

Ads

Consiliul de Administrație al Roca Industry Holdingrock a aprobat, in principiu, in data de 9 mai 2023, inițierea si participarea NATIVEROCK1 SRL (controlata 100% de către companie) si a DIAL SRL (controlata 100% de către Nativerock) la fuziunea prin absorbție a primeia de către cea de-a doua. NATIVEROCK1 este un vehicul investițional creat cu scopul special de a contracta o facilitate de credit pentru finanțarea ulterioara a DIAL. Fuziunea este o condiție cheie convenita cu creditorul companiei, in vederea obținerii facilitații de credit amintite anterior. Fuziunea nu va avea impact asupra rezultatelor financiare. (Sursa: BVB)

Boeing Co Preț curent 200.84 USD ( -0.52% ) MCap 119B P/E -29.00

Boeing a primit o comanda de 40 mld. USD pentru aeronave model 737 MAX 10 de la Ryanair Holdings Plc., cel mai mare client al sau din Europa. Volumul comenzii este de 150 de aeronave model 737 MAX 10, cu opțiuni de cumpărare pentru alte 150 aeronave. Pârțile au ajuns, intr-un sfârșit, la un acord, după 18 luni de negociere a preturilor. (Sursa: Reuters)

Ads

Bank of America Corporation Preț curent 27.32 USD ( -1.23% ) MCap 220B P/E 8.14

Bank of America a deschis o sucursala in Luxemburg, in scopul extinderii afacerilor sale in Europa. Astfel, Bank of America va avea posibilitatea sa ofere clienților, precum fondurile de investiții, conturi bancare locale si alte servicii. Întâi de toate, banca se va concentra pe atragerea clienților regionali pe care ii deservea prin intermediul unei bănci partenere. (Sursa: Reuters)

Rivian Automotive, Class Preț curent 14.11 USD (1.80% ) MCap 12.9B P/E -1,918.39

Rivian își menține țintele de producție pentru acest an, după ce a raportat rezultate financiare trimestriale peste așteptările Wall Street. Veniturile producătorului american de EV au fost de 661 mil. USD, fata de consensul analiștilor de 652 mil. USD. Compania anticipează ca va produce 50,000 de camioane electrice, SUV-uri si autoutilitare. Cotația acțiunilor Rivian a crescut cu peste 6.6% in timpul ședinței de tranzacționare after-hours. (Surse: Financial Times;Google Finance)

Ads

Toyota Motor Corporation Preț curent 143.59 USD (1.95% ) MCap 197B

Toyota a declarat ca anticipează un profit operațional in creștere cu 10%, in acest an, anticipând o creștere de 5 ori a profitabilității operaționale pe segmentul EV. Astfel, profitul operațional estimat pentru 2023 este de aproape 22.2 mld. USD. Așteptările au fost comunicate in contextul scăderii presiunilor din activitatea logistica, cauzate de penuria de cipuri. Strategia de piața a Toyota este, totuși, pusa in dificultate de evoluțiile din China, unde producătorii locali de EV lupta pentru majorarea cotelor lor de piața. (Sursa: Reuters)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).