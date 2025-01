Inflația se menține la 5.1% - TradeVille

Piața se așteaptă ca BNR sa mențină dobânda

BNR este așteptata sa mențină dobânda cheie la 6.5%, in ședința din 15 ianuarie, conform estimărilor ING Bank, din cauza presiunilor inflaționiste existente, precum creșterile accizelor la carburanți si preturilor petrolului și cererea solida a consumatorilor. Deși BNR a început relaxarea monetara în 2024, reducând dobânda de la 7% la 6.5%, ING prevede ca o noua reducere, de 50 de puncte de baza, abia în a doua jumătate a lui 2025, pe fondul incertitudinilor legate de inflație, politica fiscala si condițiile macroeconomice generale. (Sursa: Forbes)

Inflația se menține la 5.1%

Rata anuala a inflației s-a menținut la 5.1% în luna decembrie 2024, similar cu valoarea înregistrata in noiembrie, în condițiile în care alimentele s-au scumpit în medie cu 5% (yoy), mărfurile nealimentare cu 5.7%, iar serviciile cu 9%. Creșterea lunara a ratei inflației s-a situat la 0.29%. (Sursa: INS)

Preturile petrolului – la maximele ultimelor 4 luni

Preturile petrolului au scăzut puțin în cursul zilei de marți, dar se mențin în continuare la maximele ultimelor 4 luni, după ce au crescut cu cca. 10% față de începutul lunii ianuarie. Preturile sunt susținute de noi sancțiuni ale SUA care vizează sectorul petrolier rus, ceea ce ar putea reduce oferta de petrol rusesc. Totuși, investitorii așteaptă datele privind inflația din SUA, care vor fi afișate în aceasta săptămâna. O creștere a inflației peste prognozele inițiale ar putea închide ușa altor reduceri de rate de politici monetare, ceea ce ar fi in detrimentul cererii de petrol. (Sursa: Reuters)

Fed-ul nu se lasă convins ușor

Indicele preturilor producătorilor (PPI) a crescut cu 0.2% în decembrie, sub prognoza de 0.4%, semnalând o diminuare a presiunilor inflaționiste, dar creșterea nu a fost suficient de importanta pentru a determina Fed-ul sa reducă ratele de politică monetară în timpul apropiat. PPI de bază, care exclude alimentele și energia, a rămas neschimbat față de o creștere estimată de 0.3%, în timp ce preturile bunurilor au crescut cu 0.6%, impulsionate de o creștere de 9.7% a preturilor la combustibil. Aceasta publicare a PPI, împreună cu datele viitoare privind indicele preturilor de consum, vor influenta deciziile Fed privind ratele dobânzilor, piețele neanticipând vreo schimbare la ședința din ianuarie, ci doar reduceri limitate ale ratelor pe parcursul anului. (Sursa: CNBC)

OMV Petrom Preț curent 0.7200 RON (0.00% ) MCap 44.8B P/E 8.2948

OMV Petrom a furnizat informații de bază preliminare în ceea ce privește trimestrul încheiat la 31 decembrie 2024, urmând ca rezultatele grupului sa fie publicate pe 4 februarie 2025. În ultimul trimestru din 2024, compania a înregistrat o producție totala de hidrocarburi de 107.2 mii de barili echivalent petrol (bep) pe zi, valoare similara cu trimestrul anterior, dar în scădere cu 2.5% față de T4 2023. Vânzările totale de produse rafinate au scăzut cu 4.6% la 1.44 mil. tone, in timp ce vânzările de gaze către terți au crescut cu 10.2% pana la 9.79 TWh. (Sursa: BVB)

Antibiotice Preț curent 2.60 RON (1.56% ) MCap 1.74B P/E 18.91

BCR Pensii si BRD Pensii au devenit acționari ai Antibiotice Iași, investind 50 mil. RON în cadrul unui plasament privat de 300 mil. RON, in timp ce Infinity Capital Investment și-a redus participația la 13%. Si Metropolitan și-a crescut, de asemenea, participația la 84 mil. RON, cele trei fonduri de pensii private deținând, în total, 8% din companie. (Sursa: ZF)

Holde Agri Invest- Clasa A Preț curent 0.728 RON ( -2.67% ) MCap 88.2M P/E -3.236

Acțiunile HAI au înregistrat luni o scădere de peste 10%, după raliul de 53% din primele ședințe de tranzacționare ale acestui an. După creșterea de 25.5% din 3 ianuarie, cotația a coborât cu 6.3% in următoarea ședința din 8 ianuarie, iar apoi a urmat un avans de 30% pe 9 ianuarie, după anunțul făcut de fondul SevenX Ventures referitor la o majorare a deținerii în companie. (Sursa: ZF)

SC Bursa de Valori București Preț curent 40.80 RON ( -0.49% ) MCap 361M P/E 24.71

In ultimii 5 ani, Bursa de Valori București a înregistrat un randament cumulat de 128% (95% in USD), in comparație cu randamentul de 96% de pe Wall Street. Comparația s-a făcut prin prisma celor doi indici semnificativi ai piețelor, BET-TR si S&P 500, evidențiind randamentele competitive obținute din acțiuni. (Sursa: ZF)

Visual Fan - Allview Preț curent 13.5 RON (0.00% ) MCap 89.9M P/E 17.3

Divizia Auto a grupului Visual Fan, prin brandul Allview CityZEN, a depășit cu 50% obiectivul de vânzări pentru 2024, devenind lider pe piața locala de vehicule electrice. În decembrie, modelul 100% electric a captat 51% din înmatriculări. Pentru 2025, compania planifica extinderea rețelei, diversificarea portofoliului si consolidarea poziției pe piața. (Sursa: BVB)

Norofert Preț curent 3.42 RON ( -0.58% ) MCap 59.4M P/E -16.15

Norofert, compania de îngrășăminte organice si pesticide ecologice, a declarat ca este in plin proces de implementare a sistemelor de irigații pe 400 de hectare si ca are in plan o investiție pentru încă 350 de hectare in 2025. Investițiile in sistemele de irigații au devenit imperios necesare după seceta din 2020, când producțiile au fost grav afectate de lipsa de apa. Compania a obținut o producție de 6-7 ori mai mare pe terenurile irigate decât pe cele neirigate in 2023. (Sursa: ZF)

Robinhood Markets Preț curent 42.69 USD (7.83% ) MCap 37.8B

Robinhood Markets a acceptat să plătească 45 mil. USD pentru a rezolva acuzațiile lansate de U.S. Securities and Exchange Commission legate de raportarea corecta a activității de tranzacționare, depunerea la timp a rapoartelor privind activitatea suspecta, păstrarea documentelor si respectarea regulilor privind vânzările în lipsa. Compania a devenit una dintre cele mai recente firme de brokeraj care a recunoscut încălcarea reglementarilor privind păstrarea comunicărilor legate de munca, in special prin utilizarea de aplicații de mesagerie și alte platforme de comunicare „off-channel” de către angajați. (Sursa: Yahoo Finance)

British Petroleum Preț curent 4.1905 GBP ( -2.82% ) MCap 78.5B

BP a anunțat că rezultatele din al patrulea trimestru vor fi afectate de producția redusă de petrol și gaze, de scăderea marjelor de rafinare si de tranzacționare, estimând o scădere a profitului cu pana la 300 mil. USD si o reducere suplimentara de 200 - 400 mil. USD în segmentul de producție. Compania prevede si o reducere a datoriei nete la sfârșitul lunii decembrie, în timp ce cheltuielile de explorare se vor diminua cu 100 - 200 mil. USD. (Sursa: Reuters)

