Inflația și dobânzile nu împiedică creditarea – TradeVille

Inflația și dobânzile nu împiedică creditarea

Creditele ipotecare noi in RON si EUR au atins maximul ultimilor 15 ani in Romania, in cursul anului 2022. Astfel, in timp ce creditele ipotecare noi in RON au avut un avans de 13%, totalizand 23.8 mld. RON, cele in EUR au fost de 3 ori mai mari, depasind nivelul de 709 mil. RON. Dobanda medie a oscilat intre 4.08% si 7.41% pentru creditele in RON si intre 2.67% si 5.31% pentru cele in EUR. Dinamica pozitiva a creditarii vine in contextul unui an marcat de o cresterea accelerata a inflatiei si dobanzilor. (Sursa: ZF)

Cifra De Afaceri Din Industrie - Rezultate Mixte

Potrivit datelor INS, cifra de afaceri din industrie pe total a scazut in termeni nominali cu 12.3% in luna decembrie 2022 fata de luna precedenta, pe fondul scaderilor inregistrate in industria extractiva (-15.9%) si in industria prelucratoare (-12.3%). Pe de alta parte, s-a inregistrat o apreciere de 11.8% comparativ cu decembrie 2021, datorata cresterii in industria prelucratoare si extractiva. Principalele grupe care au inregistrat cresteri au fost industria bunurilor de capital (+16.4%) si industria energetica (+13.9%). (Sursa: INS)

China Incepe Redresarea

Conform datelor preliminare, redresarea economica a Chinei are un inceput modest, in ciuda eliminarii restrictiilor Covid de la inceputul lunii decembrie. Astfel, conform Biroului National de Statistica al Chinei, indicele preturilor de consum a crescut in luna ianuarie cu 2.1% fata de anul trecut, indicand o cerere temperata din partea consumatorilor, in timp ce indicele de baza a preturilor de consum ce exclude alimentele si energia, a crescut cu 1%. Se asteapta ca factorii de decizie politica sa sustina in continuare economia chineza, urmand ca in luna martie guvernul sa anunte ca obiectiv cresterea PIB cu 5% in 2023. (Sursa: CNBC)

Inflatia Da Semne De Incetinire In Marea Britanie

Inflatia din Marea Britanie a inregistrat o scadere in ianuarie 2023, pana la valoarea de 10.1%, sub estimarile analistilor care prognozasera o rata anuala a IPC de 10.3%. Pe de alta parte, conform Biroului National de Statistica, IPC de baza care exclude alimentele si energia, a scazut la 5.8% in ianuarie 2023. Principala contributie la scaderea inflatiei in ianuarie a fost adusa de schimbarile de pret din sectorul de transport si ospitalitate. Banca Angliei a declarat, la ultima intalnire de la inceputul acestei luni, ca este aproape de a pune capat seriei de majorari a dobanzii de referinta, in timp ce investitorii se asteapta la o noua majorare a costurilor de imprumut luna urmatoare. (Sursa: Reuters)

Fondul Proprietatea Pret curent 2.085 RON (0.72% ) MCap 12.9B P/E 2.390

Fondul Proprietatea a anuntat publicarea raportului lunar, aferent perioadei ianuarie 2023, in cadrul caruia a raportat o valoare a activului net (VAN) de 14.57 mld. RON, cu 0.39% mai mare fata de cea raportata la 31 decembrie 2022 si cu 19.11% mai mare fata de acum un an. La 31 ianuarie 2023, actiunile societatii se tranzactionau la un discount de 21.08%. Hidroelectrica a inregistrat o pondere in VAN-ul societatii de 76.5% - putin in descrestere fata de ultimul trimestru din 2022, cand ponderea medie a Hidroelectrica a fost de 77.2%. (Sursa: BVB)

Aro-Palace Pret curent 0.348 RON ( -0.57% ) MCap 140M P/E 241.391

Consiliul de Administratie al companiei Aro-Palace S.A. Brasov a anuntat convocarea AGA pentru data de 20.03.2023. Pe ordinea de zi, printre altele, se regaseste propunerea de distribuire a unui dividend in suma de 8 mil. RON din surplusul realizat din rezerve din reevaluare. In acest sens, randamentul dividendului, raportat la pretul de inchidere din 15.02.2023, este de 5.8%. De asemenea, se va supune la vot si aprobarea scoaterii la vanzare a hotelului Coroana-Postavarul, la un pret de minimum 8.4 mil. EUR. (Sursa: BVB)

Practic Bucuresti Pret curent 1,350 RON (0.00% ) MCap 801M

Consiliul de Administratie al Practic S.A.convoaca AGA anuala pentru data de 21.03.2023, avand pe ordinea de zi, printre altele, aprobarea distribuirii de dividende. In acest sens, valoarea dividendului brut/actiune propus de Consiliul de Administratie este de 20 RON, oferind, raportat la pretul de inchidere din 15.02.2023, un randament de 1.5%. (Sursa: BVB)

Kering SA Pret curent 578.4 EUR (3.03% ) MCap 72.1B

Grupul francez de lux Kering, a raportat vanzari in scadere cu 7% in T4 2022 comparativ cu aceeasi perioada din 2021, pe fondul scaderii veniturilor celui mai mare brand, Gucci. Aceasta s-a datorat restrictiilor de calatorie impuse de China pentru combaterea Covidsi a cererii slabe din SUA. Astfel, in ultimele 3 luni, veniturile Gucci au scazut cu 14% pe o baza comparabila, fiind singura marca din grup care a inregistrat scaderi ale vanzarilor. Actiunile Kering au scazut cu 4% in momentul publicarii rezultatelor financiare. (Sursa: Reuters)

British Petroleum Pret curent 5.5970 GBP ( -0.07% ) MCap 104B

BP si Deep Wind Offshore au infiintat o societate mixta pentru a dezvolta proiecte eoliene in Coreea de Sud. In urma acordului, compania a achizitionat o participatie de 55% din portofoliul de proiecte eoliene offshore in faza incipienta al Deep Wind Offshore, care are o capacitate de productie de pana la 6GW. Astfel, BP va intra si pe piata energiei eoliene offshore din Corea de Sud dupa implicarea recenta in doua proiecte in largul coastei de est din SUA. (Sursa: BP)

Apple Inc. Pret curent 155.33 USD (1.39% ) MCap 2.46T P/E 25.94

In contextul in care Apple a anuntat anul trecut servicului Pay Later, compania urmeaza sa stabileasca principalele reguli cu privire la modul de aprobare a tranzactiilor. Apple se bazeaza pe noul serviciu pentru a contribui la veniturile companiei, in contextul ultimelor rezultate financiare care nu au fost la inaltimea asteptarilor. Compania se pregateste sa lanseze Apple Pay Later in viitorul apropiat, fiind pentru moment testat de angajati. (Sursa: Bloomberg)

Heineken Nv Pret curent 93.78 EUR (2.81% ) MCap 54B

Heineken, al doilea cel mai mare producator mondial de bere, a raportat un profit operational de 4.5 mld. EUR (+24% vs. 2021) c, peste prognozele medii ale analistilor de 4.43 mld. EUR.Totodata, volumul vanzarilor la nivel global a crescut cu 6.9% vs 2021. De asemenea, Heineken a declarat ca se asteapta ca anul acesta sa depaseasca obiectivul de reducere a costurilor prin implementarea strategiei “Ever Green”, cu scopul de a creste profiturile. (Sursa: Reuters)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Pret curent 92.27 USD ( -5.21% ) MCap 2.39T

Actiunile TSMC s-au contractat cu 4% dupa ce Berkshire Hathaway, compania condusa de Warren Buffett, a vandut 86% din participatie, in urma careia va mai detine doar 8.3 mil. actiuni in valoare de 618 mil USD. Datorita performantelor financiare pozitive din 2022, TSMC a aprobat distribuirea a 4 mld. USD pentru bonusuri legate de performanta. Totodata, compania din Taiwan a aprobat un plan de investitii de 3.5 mld. USD pentru filiala companiei din Arizona, parte din investitia de 40 mld. USD anuntata la finalul anului trecut. (Sursa: Financial Intelligence)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotatiile afisate sunt cele de la sfarsitul zilei precedente de tranzactionare. Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achizitie si fluctuatiile valutei pot influenta randamentul investitiei.

Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză TradeVille si preluat de Redacție

