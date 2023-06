Inflație de 6.1% în zona euro – TradeVille

Rata Șomajului Neschimbata Fata De T1 2022

Conform celor mai noi statistici ale INS, in primul trimestru din 2023, rata șomajului din Romania a fost similara cu cea înregistrata in aceeași perioada a anului trecut, de 5.8%. Populația activa a României este de 8.1 milioane, din care aproximativ 471,800 sunt șomeri. Pe grupele de vârsta, rata șomajului la tinerii intre 15-24 de ani a atins cea mai mare valoare (21.6%). (Sursa: INS)

Cifra De Afaceri A Serviciilor De Piața A Crescut

Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piața prestate populației in luna aprilie 2023 a scăzut cu o valoare ajustata de 0.7% fata de luna martie 2023, dar a crescut cu aproximativ 13% fata de aprilie 2022. In primele 4 luni din an, volumul cifrei de afaceri din serviciile de piața prestate populației a crescut, fata de perioada similara din 2022, ca serie ajustata in funcție de numărul de zile lucrătoare si de se zonalitate, cu 21.6%. Cele mai importante activități economice care au condus la creșteri au fost serviciile hoteliere si restaurante si serviciile de curățare a hainelor. (Sursa: INSE)

Inflație De 6.1% In Zona Euro

Rata anuala a inflației in zona euro a fost de 6.1% in mai 2023, in scădere de la 7.0% in aprilie, respectiv 8.1% in mai 2022. Cea mai mare contribuție la rata anuala a inflației din zona euro a venit de la alimente, alcool si tutun urmata de servicii, bunuri industriale non-energetice. BCE a majorat ratele dobanzilor ieri, pentru a reduce si mai mult inflația, la nivelul ținta de 2%. Noua dobânda de referința este de 3.50%, cea mai mare din ultimii 22 de ani. (Sursa: Reuters)

Banca Japoniei Menține Dobânda De Referința Neschimbata

Banca centrala a Japoniei si-a menținut vineri politica monetara extrem de relaxata, alegând sa susțină o creștere economica fragila intr-un moment de incertitudine globala. Rata dobânzii pe termen scurt a rămas nemodificata la –0.1%, in linie cu așteptările economiștilor. Totodată, Banca Japoniei se așteaptă ca economia tarii sa își revină intr-un ritm moderat spre finalul anului fiscal 2023 datorii unei cereri reținute. O eventuala creștere a preturilor materiilor prime si o încetinire a economiilor globale vor influenta in mod direct aceasta prognoza. (Sursa: CNBC)

Transgaz Preț curent 17.40 RON (2.11% ) MCap 3.27B P/E 15.44

Transgaz a anunțat semnarea ordinului de începere a lucrărilor pentru gazoductul Tuzla-Podișor, in cadrul unui eveniment dedicat, la care au participat Vicepremierul Marian Neacșu, Ministrul Energiei Sebastian Burduja, Directorul companiei, Ion Sterian precum si alte personalități din industrie. Gazoductul Tuzla-Podișor va permite crearea unei infrastructuri de transport care sa facă legătura intre gazele naturale din perimetrul offshore Neptun Deep, care urmează sa fie extrase, si coridorul BRUA, care leagă rețeaua de gaze din Romania de restul Europei. (Sursa: BVB)

Nuclearelectrica Preț curent 44.40 RON (1.49% ) MCap 13.3B P/E 4.94

Nuclearelectrica a anunțat pornirea si sincronizarea Unității 2 Cernavoda la Sistemul Energetic National, după ce unitatea a intrat într-o oprire programata in data de 7 mai 2023, in vederea efectuării lucrărilor de mentenanța. (Sursa: BVB)

Stellantis Nv Preț curent 15.860 EUR (0.89% ) MCap 50.9B

Stellantis, al treilea cel mai mare producător auto din lume după venituri, a anunțat ca va prezenta, la jumătatea lunii octombrie, primul sau automobil electric de producție europeana, la un preț accesibil. Noul model Citroen e-C3 va avea o autonomie de 320 de km si o capacitate de încărcare rapida de 57 de minute. Compania spune ca se așteaptă ca rezervările prealabile sa poată fi făcute pana la sfârșitul acestui an, iar livrările sa înceapă in al doilea trimestru din 2024. Stellantis a declarat, la sfârșitul lunii trecute, ca va adaugă 9 noi vehicule electrice cu baterii in acest an, încercând sa concureze cu producătorii chinezi. (Sursa: CNBC)

Micron Technology Preț curent 67.660 USD ( -1.66% ) MCap 73.7B P/E 45.779

Producătorul american de cipuri de memorie Micron a declarat ca va continua sa facă afaceri in China si ca va investi aproximativ 603 mil. USD in următorii ani in instalația sa de ambalare a cipurilor din orașul chinez Xian. Compania a fost luata in vizor de către autoritatea de reglementare a spațiului cibernetic din China, care a declarat luna trecuta ca firma nu a trecut cu bine o evaluare a securității rețelei si ca autoritatea de reglementare va bloca operatorii de infrastructura cheie sa cumpere de la companie. In luna mai, Micron a prognozat ca veniturile vor fi afectate de interdicția impusa de China, cu un procent de sub 10%. O analiza Reuters a peste 100 de licitații publice guvernamentale a constatat ca autoritățile chineze începuseră sa reducă achizițiile de cipuri Micron înainte de introducerea interdicției. (Sursa: Reuters)

Intel Corporation Preț curent 36.370 USD (1.56% ) MCap 149B

Intel este aproape de un acord cu guvernul german pentru a primi subvenții de pana la 10.8 mld. USD pentru construirea unei noi fabrici. Publicația Handelsblatt a relatat ca Intel este aproape de a obține suplimentarea subvenției cu 4 mld. USD peste cele 6.8 mld USD anunțate cu puțin timp in urma. Fabrica din Magdeburg face parte din planul gigantului american de a investi 88 mld. USD in Europa in următoarea decada. (Sursa: SeekingAlpha)

Virgin Galactic Preț curent 4.73 USD (7.50% ) MCap 1.3B P/E -2.30

Virgin Galactic a anunțat, la sfârșitul săptămânii trecute, ca intenționează sa înceapă sa ofere zboruri comerciale in spațiu la sfârșitul lunii, marcând astfel un progres semnificativ pentru compania fondata in urma cu 20 de ani de Sir Richard Branson. Prețul acțiunilor a înregistrat un salt de peste 40% după publicarea acestei știri. Intra-un tweet pe pagina oficiala, compania a anunțat ca deschide călătoriile in spațiu pentru oricine s-a întrebat vreodată ce se afla deasupra pământului. Primul zbor, denumit Galactic 01 este axat pe cercetare științifica si urmează sa decoleze, in funcție de condițiile meteo, in intervalul 27-30 iunie. Compania va transporta 3 membri ai echipajului, cercetători in cadrul forțelor aeriene italiene, care urmează sa efectueze cercetări privind microgravitatia. (Sursa: Marketwatch)

The Walt Disney Company Preț curent 91.32 USD ( -1.74% ) MCap 166B P/E 40.51

Walt Disney a anunțat ca directorul financiar, Christine McCarthy, va demisiona, urmând ca postul ei sa fie preluat, pentru o perioada limitata, de un alt director cu vechime, Kevin Lansberry, începând cu 1 iulie. McCarthy își va lua un concediu, dar va rămână in calitate de consilier strategic, conform lui Bog Iger, CEO-ul companiei. Noul CFO interimar are o vechime de peste 30 de ani in cadrul companiei si va ajuta la alegerea unui succesor in perioada următoare. (Sursa: Barron’s)

Target Corp Preț curent 133.81 USD ( -2.92% ) MCap 61.6B P/E 22.67

Target a anunțat ca va plăti un dividend trimestrial de 1.10 USD pe acțiune, începând cu data de 10 septembrie, pentru acționarii înregistrați la data de 16 august. Acest lucru marchează o creștere de 1.9% fata de dividendul trimestrial actual de 1.08 USD. Randamentul dividendului, calculat la prețul de închidere de vineri este 3.29%. Target a plătit acționarilor dividende pentru întreaga sa istorie ca societate publica, valoarea acestora fiind majorata timp de 52 de ani consecutivi. Analiștii sunt îngrijorați de cum se vor descurca Target si alte companii din comerț intr-un mediu in care consumatorii amâna din ce in ce mai mult achizițiile neimportante, pe măsura ce costul ridicat al produselor de baza acaparează o parte tot mai mare din bugetele gospodăriilor. (Sursa: Barrons)

