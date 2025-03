Inflație în scădere în SUA – TradeVille

Investițiile în economie, în scădere

Investițiile nete in economia naționala au totalizat 193 mld. RON in 2024, în scădere cu 4.9% fata de anul anterior. Scăderea a fost determinata de reducerea investițiilor in utilaje (-10.8%) si in lucrări de construcții noi (-5.9%). Pe domenii, 38.2% din investiții au fost direcționate către sectorul construcțiilor, 20.5% in industrie si un procent similar in comerț si servicii. Agricultura a atras doar 2.9% din investiții, ușor peste nivelul de 2.7% din anul precedent. In T4 2024, investițiile au fost de 63 mld. RON, marcând o scădere de 16.7% fata de T4 2023. (Sursa: INS)

Mai puține locuințe finalizate în 2024

In 2024, la nivel național s-au finalizat 60,787 locuințe, cu 15% mai puține fata de 2023. Ponderea locuințelor construite in mediul rural a crescut la 43% (de la 39% in 2023), în timp ce in urban s-a redus la 57%. Regiunea București-Ilfov a fost cea mai afectata, cu un declin de 20%, totalizând 16,979 unități, echivalentul a 27.9% din totalul național. In T4 2024, au fost date in folosința 18,475 locuințe, cu 14% mai puține fata de T4 2023, majoritatea fiind in mediul urban (58%). (Sursa: INS)

Deficitul comercial al României, în urcare cu 38.5%

În ianuarie 2025, deficitul comercial al României a ajuns la 2.7 mld. EUR, cu 38.5% mai mare fata de aceeași luna din 2024. Creșterea s-a datorat avansului importurilor cu 10.3%, pana la 9.99 mld. EUR, in timp ce exporturile au crescut modest, cu 2.4%, atingând 7.25 mld. EUR. Mașinile și echipamentele de transport au reprezentat 44.8% din exporturi si 33.8% din importuri, iar alte produse manufacturate, precum otel, cauciuc si articole de îmbrăcăminte, au avut ponderi de 28.7% si respectiv, 29.3%. Comertul intra-UE a reprezentat 70.8% din exporturi si 69.5% din importuri, in timp ce schimburile extra-UE au avut ponderi de 29.2% si respectiv, 30.5%. (Sursa: INS)

Inflație in scădere în SUA

Ultimele date economice releva faptul ca inflația a încetinit mai mult decât așteptările analiștilor în luna februarie, aducând o oarecare ușurare consumatorilor si oficialilor FED, chiar daca efectele tarifelor se vor resimți de abia in următoarea perioada. Indicele preturilor de consum a crescut cu 2.8% anual potrivit datelor publicate de Biroul de Statistica a Muncii din SUA. (Sursa: Barron’s)

OMV Petrom Preț curent 0.7390 RON ( -0.47% ) MCap 46B P/E 10.9905

OMV Petrom a finalizat transferul unei participații de 50% in proiectul de explorare Han Asparuh către NewMed Energy Balkan, filiala NewMed Energy. OMV Petrom rămâne operatorul proiectului, iar parteneriatul permite împărțirea riscurilor si costurilor explorării in vestul Marii Negre. Blocul petrolier Han Asparuh are un potențial estimat de producție de 13 mld. mc de gaze naturale pe an, fiind considerat strategic in contextul cererii globale crescute de gaze si al necesitații de diversificare a aprovizionării. (Sursa: BVB)

Societatea Energetica Electrica Preț curent 13.20 RON ( -1.64% ) MCap 4.48B P/E 12.33

Electrica a înregistrat o scădere de 9.7% a prețului acțiunilor, coborând de la 14.82 RON la 13.38 RON, după publicarea rezultatelor financiare pentru 2024. Compania a raportat un profit net de 363.5 mil. RON, in scădere cu 41.4%, si venituri operaționale de 11 mld. RON, in scădere cu 17.8%. Compania isi continua strategia de extindere in producția de energie regenerabila, având proiecte de aproximativ 300 MW. (Sursa: ZF)

Meta Estate Trust Preț curent 0.580 RON ( -0.85% ) MCap 59.4M P/E 6.079

Meta Estate Trust a finalizat programul de răscumpărare a 9.73 mil. acțiuni preferențiale, reprezentând 9.5% din capitalul social, la un preț de 2.8 RON/acțiune. In paralel, Consiliul de Administrație a aprobat majorarea capitalului social cu pana la 36.47 mil. RON, prin emisiunea a 36.47 mil. acțiuni ordinare la 1 RON/acțiune. Directorul Financiar al Meta Estate, Bogdan Gramanschi, a declarat ca aceasta operațiune are rolul de a optimiza structura de capital si de a creste atractivitatea pentru investitori. (Sursa: BVB)

S.p.e.e.h. Hidroelectrica Preț curent 120.50 RON ( -1.23% ) MCap 54.2B P/E 13.15

Hidroelectrica a bugetat pentru 2025 venituri de 10.3 mld. RON, în creștere cu 2% fata de 2024, cheltuieli totale de 6.1 mld. RON (+15% vs 2024), si un profit net de 3.55 mld. RON, în scădere cu 13%. Din acest profit, compania intenționează sa distribuie 3.1 mld. RON sub forma de dividende. Scăderea profitului este influențata de condițiile hidrologice nefavorabile, ceea ce va duce la achiziții suplimentare de energie electrica, creșterea taxelor si impozitelor, majorarea cheltuielilor salariale si ajustări de provizioane si depreciere. De asemenea, se estimează un avans de 6% al prețului mediu de vânzare. (Surse: ZF;Hidroelectrica.ro)

Rheinmetall Ag Preț curent 1,254.5 EUR (8.71% ) MCap 54.4B

Producătorul german de armament Rheinmetall a declarat ca se așteaptă ca vânzările din 2025 sa crească cu 25-30%, pe fondul așteptărilor privind un volum mare de comenzi din partea clienților miliatari, care ar putea primi un impuls suplimentar datorat schimbării recente de direcție in politica europeana de apărare. Compania a raportat un salt de 36% al vânzărilor consolidate in 2024, cu o creștere de 50% a vânzărilor in domeniul apărării. Conform companiei, vânzările din domeniul apărării sunt așteptate sa crească cu 35-40% in acest an. (Sursa: CNBC)

Intel Corporation Preț curent 20.640 USD (4.35% ) MCap 97.1B

Prețul acțiunilor Intel a crescut cu peste 7% in ședința de pre-market de ieri in contextul in care TSMC se afla in discuții cu Nvidia, Advanced Micro Devices si Broadcom pentru preluarea de participații într-o societate mixta care ar putea opera fabricile Intel. Conform propunerii, gigantul taiwane ar conduce operatiunile diviziei de turnatorie a Intel, dar nu ar deține mai mult de 50%. (Sursa: Reuters)

Industria de Diseno Textil Preț curent 44.86 EUR ( -7.79% ) MCap 139B

Inditex, proprietarul brandului Zara, a înregistrat o creștere anuala a vânzărilor în trimestrul 4, conform așteptărilor analiștilor, însă, a indicat o încetinire a cererii care s-a manifestat la începutul acestui an. Retailerul spaniol a raportat venituri in valoare de 11.21 mld. EUR pentru ultimele 3 luni din 2024, in creștere cu aproximativ 1 mld. EUR fata de anul precedent. Profitul net s-a situat la 1.42 mld. EUR. Acest rezultat vine după o ratare rară a vânzărilor și a profitului în T3, pe care compania a atribuit-o parțial unui dolar american mai puternic. (Sursa: CNBC)

