Inflație peste așteptări în UE – TradeVille

Prima ședință din februarie pe bursa românească

Bursa de Valori București a deschis prima ședință din februarie în creștere cu 0.5% pe indicele BET, însă, până la ora 13:00, toți indicii erau pe minus, BET fiind în scădere cu 0.3%, cu o lichiditate totală de 13 mil. RON. Evoluția locală a contrastat cu scăderile de pe piețele europene și americane, influențate de noile tarife impuse de Donald Trump: 25% pe importurile din Mexic și Canada și 10% pe cele din China. Trump a anunțat că tarife suplimentare vor fi aplicate „cu siguranță” și asupra UE, descriind deficitul comercial cu blocul comunitar drept „o atrocitate”. UE a reacționat, declarând că va „răspunde ferm” la eventualele noi taxe impuse de SUA. (Sursa: ZF)

Mai mulți bani pentru segmentele sociale în 2025

Săptămâna trecută a fost publicat proiectul de buget pentru anul în curs. Astfel, se prevăd creșteri semnificative pentru ministerele din domeniile sociale, cu un plus de 35% pentru sănătate (27.9 mld. RON), 17% pentru muncă (96 mld. RON) și 9.9% pentru educație (64.8 mld. RON), în timp ce ministerele culturii și afacerilor externe suferă reduceri. Guvernul estimează o creștere economică de 2.5%, o majorare a salariului mediu cu 6.1% și o creștere a numărului de salariați cu 63,000. Totuși, mediul privat privește cu precauție situația economică, angajatorii reevaluându-și bugetele, iar angajații așteptând clarificări. Proiectul de buget vizează venituri suplimentare de 50 mld. RON și un deficit de 7% din PIB. (Sursa: zfcorporate.ro)

Inflație peste așteptări în UE

Inflația din zona euro a crescut neașteptat la 2.5% în ianuarie, depășind estimarea de 2.4% și fiind impulsionată de o creștere de 1.8% a prețurilor la energie față de anul anterior. Inflația de bază, care exclude alimentele, energia, alcoolul și tutunul, s-a menținut la 2.7% din septembrie, iar inflația în servicii a scăzut ușor la 3.9% de la 4% în decembrie. În ciuda acestei creșteri, BCE a declarat ca dezinflația este „pe drumul cel bun” și ca inflația ar trebui să atingă ținta de 2% pe parcursul anului. Săptămâna trecută, BCE a redus rata dobânzii de politică monetară cu 25 de puncte de baza, la 2.75%, alte reduceri ulterioare fiind așteptate. (Sursa: CNBC)

Marea Britanie – economie sub presiune

Activitatea fabricilor din Marea Britanie s-a contractat pentru a patra luna consecutivă, în ianuarie, indicele PMI crescând ușor la 48.3 față de 47 în decembrie, dar rămânând sub pragul de 50 care separă expansiunea de contracție. Producția, comenzile și locurile de munca au scăzut, iar costurile în creștere au afectat companiile chiar înainte de majorarea taxelor salariale și a salariului minim din aprilie. Banca Angliei este așteptată să reducă rata dobânzii la 4.5% de la 4.75% și să crească prognoza de inflație, pe măsura ce firmele transfera costurile suplimentare către consumatori. (Sursa: Reuters)

S.n.g.n. Romgaz Preț curent 5.400 RON ( -0.18% ) MCap 20.8B P/E 7.135

Romgaz a publicat primele rezultate operaționale, aferente anului 2024, prin care a arată o creștere a producției totale de hidrocarburi, comparativ cu 2023, de +4%. Producția de energie electrică a înregistrat o scădere de -8.6, comparativ cu 2023. Cantitatea totală de gaze extrase din depozite a fost în creștere cu +20.7%, în timp ce cantitatea extrasă – în scădere cu -17%. (Sursa: BVB)

Holde Agri Invest- Clasa A Preț curent 0.618 RON ( -1.90% ) MCap 74.9M P/E -2.747

Conducerea Holde Agri Invest anunță schimbări la nivelul echipei de conducere, prin confirmarea lui Bogdan Serghiescu în funcția de director general și numirea lui Adrian Pirciu în poziția de director financiar. „Preluarea acestui mandat pe termen lung vine cu responsabilitatea de a ghida Holde Agri Invest într-o perioadă marcată de provocări semnificative. Prioritatea noastră rămâne optimizarea operațiunilor și implementarea unor soluții care să stabilizeze compania pe termen mediu și să creeze o bază solidă pentru creștere pe termen lung”, a declarat Bogdan Serghiescu. Prețul acțiunilor HAI a scăzut cu 20% în 2025, in timp deprecierea s-a ridicat la 40% în ultimele 12 luni. (Surse: BVB;ZF)

Teraplast Preț curent 0.4210 RON (0.48% ) MCap 1.01B P/E -79.8890

Analiștii de la BRK au emis o recomandare de cumpărare pentru acțiunile TeraPlast, stabilind un preț țintă de 0.5 RON pentru următoarele 12 luni, reprezentând o creștere de 19% față de prețul actual. Printre riscurile menționate se numără fluctuațiile preturilor materiilor prime, întârzierile în finanțarea infrastructurii, cererea scăzută în Europa, creșterea costurilor operaționale și schimbările fiscale. (Sursa: ZF)

OMV Petrom Preț curent 0.7280 RON ( -0.14% ) MCap 45.3B P/E 8.3869

În 2025, OMV Petrom ar putea acorda un dividend brut de 0.045 RON/acțiune și un dividend special de 0.0195 RON, conform estimărilor analiștilor. În 2024, compania a distribuit un dividend total de 0.0713 RON, iar noile estimări indică un nivel mai scăzut, de 0.0645 RON, din cauza reducerii cu 35% a dividendului special. (Sursa: ZF)

Premier Energy Plc Preț curent 19.10 RON ( -1.04% ) MCap 2.38B P/E 13.61

Premier Energy a anunțat separarea activităților de furnizare și distribuție a gazelor naturale. Începând cu luna februarie, furnizarea de gaze este gestionată de Premier Energy, iar NeoGas Grid devine responsabilă de distribuție. Aceasta divizare, parte a unui proces de aliniere la reglementările europene și optimizare operațională, nu afectează calitatea serviciilor oferite clienților. (Sursa: Economica)

Stellantis Preț curent 12.73 USD ( -3.05% ) MCap 40.5B

Stellantis a anunțat luni schimbări la nivelul conducerii, ca parte a unei reorganizări lansate după plecarea surpriza a CEO-ului Carlos Tavares, în decembrie. Căutarea unui nou CEO permanent este „în plină desfășurare”, a spus comitetul executiv interimar al companiei, condus de președintele John Elkann, într-un comunicat, subliniind că procesul va fi finalizat în prima jumătate a acestui an. Luni, compania a anunțat că Antonio Filosa, șeful operațiunilor din America de Nord, care este văzut ca un posibil candidat pentru a deveni noul CEO al grupului, va prelua și rolul suplimentar de șef global pentru calitate. El își va lasă funcția de șef al mărcii Jeep, care va fi preluată de Bob Broderdorf. (Sursa: Reuters)

Advanced Micro Devices Preț curent 114.3700 USD ( -1.36% ) MCap 185B

Investitorii vor examina atent strategia de AI a proiectantului de cipuri AMD, atunci când va raporta rezultatele sale pentru anul 2024, programate să fie făcute publice astăzi, după închiderea sesiunii de tranzacționare din SUA. Deși veniturile AMD sunt așteptate să crească cu peste 22% la 7.5 mld. USD, dominația Nvidia și creșterea adoptării cipurilor proprii de către Microsoft, Amazon și Meta ridică semne de întrebare asupra poziției sale în industrie. Cu toate acestea, analiștii estimează că AMD ar putea atinge 10 mld. USD din vânzări de cipuri AI în 2024, dublu față de propria sa prognoză. În timp ce segmentul de cipuri pentru centre de date este așteptat să crească cu aproape 82%, AMD continua să câștige cota de piață în sectorul PC-urilor, unde veniturile ar putea crește cu 33%. (Sursa: Reuters)

Palantir Technologies Inc Preț curent 82.41 USD ( -2.75% ) MCap 205B

Acțiunile Palantir au crescut cu până la 22% în tranzacțiile extinse de luni, după ce compania de software a raportat câștiguri și venituri pentru trimestrul al patrulea care au depășit estimările de pe Wall Street. Veniturile au totalizat 828 mil. USD vs 776 mil. USD estimat (+36% comparativ cu perioada similară a anului trecut), în timp ce profitul net pe acțiune a fost de 0.14 USD vs 0.11 USD prognozat de analiști. Pe lângă rezultatele peste așteptări pentru trimestrul al patrulea, Palantir a oferit și previziuni optimiste. Compania estimează venituri între 858 mil. si 862 mil. USD pentru T1 2025, peste estimarea analiștilor de 799 mil. USD. Pentru întregul an, Palantir prognozează venituri totale de 3.74-3.76 mld. USD, depășind estimarea medie de 3.52 mld. USD. (Sursa: CNBC)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

