Inflație peste țintă în Japonia – TradeVille

Venituri mai mici în 2025

În luna ianuarie 2025, volumul cifrei de afaceri din serviciile de piața prestate populației a scăzut fata de luna decembrie 2024 cu 7.7% in termeni bruți si cu 0.4% in termeni ajustați sezonier, potrivit datelor INS. Față de aceeași luna a anului trecut, s-a înregistrat o diminuare de 0.5% (serie bruta) si 1.7% (serie ajustata). Scăderile lunare au fost determinate în principal de reduceri ale activității în domenii precum spălătorii si curățătorii (-11.6%), jocuri de noroc si recreere (-10.2%), agenții turistice (-8.5%) și restaurante și hoteluri (-8.1%). Comparativ cu ianuarie 2024, scăderi semnificative s-au înregistrat la agențiile turistice (-26.3%) si activitățile recreative (-9.0%), în timp ce serviciile de coafură și înfrumusețare (+23.1%), curățătoriile (+11.5%) si sectorul hotelier si de restaurante (+2.7%) au raportat creșteri. (Sursa: INS)

Comerțul cu autovehicule și motociclete – în scădere

În luna ianuarie 2025, cifra de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a scăzut cu 10.1% față de decembrie 2024 ca serie brută, dar a crescut cu 4.2% ca serie ajustată sezonier. Comparativ cu ianuarie 2024, volumul cifrei de afaceri a crescut cu 6% (serie bruta) si cu 1.4% (serie ajustata). Cele mai mari creșteri anuale s-au înregistrat in comerțul cu motociclete (+10.8%) si in activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor (+7.4%). Scăderea lunara a fost determinata în principal de diminuarea vânzărilor de autovehicule (-17.4%) si de scăderea activităților din segmentul moto (-6%), in timp ce segmentul pieselor auto si serviciile de reparații au înregistrat creșteri ușoare. (Sursa: INS)

Marea Britanie e mai optimista

In martie, moralul consumatorilor britanici a crescut ușor pentru a doua luna consecutiv, atingând un maxim al ultimelor trei luni, potrivit sondajului GfK, care arata o creștere a indicelui de încredere de la -20 la -19. Deși percepția asupra economiei in următoarele 12 luni s-a îmbunătățit ușor (de la -31 la -29), consumatorii rămân mai puțin optimiști in privința finanțelor proprii. Contextul economic rămâne fragil, iar posibile noi tăieri de cheltuieli anunțate de ministrul finanțelor Rachel Reeves ar putea afecta încrederea populației. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 2,005 persoane intre 28 februarie si 13 martie. (Sursa: Reuters)

Inflație peste ținta în Japonia

Inflația de baza din Japonia a atins 3% in februarie, depășind așteptările pieței si mentinandu-se pentru a 35-a luna consecutiva peste ținta de 2% a Băncii Japoniei (BOJ). Un indice care exclude atât alimentele proaspete, cat si combustibilul a crescut cu 2.6%, cel mai rapid ritm anual din ultimele 11 luni, semn al presiunilor inflaționiste persistente. Creșterea preturilor la alimente si salariile mai mari alimentează așteptările ca BOJ va continua majorarea dobânzilor, deși unele estimări indica o amânare până in iulie. BOJ ar putea lua in calcul noi ajustări la următoarea ședința din 30 aprilie – 1 mai. (Sursa: Reuters)

Aerostar Preț curent 9.30 RON (0.00% ) MCap 1.41B P/E 14.79

Aerostar a anunțat ca urmează sa aprobe in Adunarea Generala a Actionarilor distribuirea unui dividend brut per acțiuni în valoare de 0.24 RON, care ar corespunde unui randament de 2.6% raportat la prețul de închidere de vineri. Data plații este propusa pentru 5 iunie 2025, in timp ce data de înregistrare este propusa pentru 15 mai 2025. (Sursa: BVB)

Medlife Preț curent 6.100 RON (2.69% ) MCap 3.24B P/E 176.613

Analiștii de la Erste Bank si-au menținut recomandarea de acumulare pentru acțiunile MedLife, prețul ținta pentru următoarele 12 luni fiind de 6.65 RON/acțiune, implicând o potențiala apreciere de aproximativ 9% raportat la prețul de închidere de vineri. „Compania a demonstrat ca poate menține un nivel adecvat de rentabilitate, in special la nivel EBITDA, si sa continue sa crească, atât organic, cat si prin achiziții. Suntem impresionați de tendința continua de creștere a sofisticării serviciilor oferite, cu pași importanți in domeniul inteligentei artificiale, digitalizării si tehnologiei, care sunt premiere in tara si in regiune”, au menționat analiștii. (Sursa: BVB Research Hub)

Meta Estate Trust Preț curent 0.590 RON ( -0.84% ) MCap 60.4M P/E 6.184

Meta Estate Trust a anunțat finalizarea exitului din investiția in proiectul rezidențial The Lake Home, dezvoltat de Novarion, care a generat o rata interna de rentabilitate (IRR) de 20%. Tranzacția, în valoare de 2.65 mil. EUR, a adus venituri totale de aproximativ 1.6 mil. EUR pe întreaga perioada a investiției. Proiectul a debutat in decembrie 2021 și continuat pana în prezent. Investiția s-a derulat etapizat, atingând o valoare totala de aproximativ 2.84 mil. EUR, din care 200,000 EUR au fost rambursați parțial în 2024. (Sursa: BVB)

Prodvinalco Preț curent 6.75 RON (3.85% ) MCap 212M P/E 10.11

Prodvinalco SA, producător de băuturi alcoolice, a propus in AGA distribuirea sumei de 15,001,080 RON in dividende pentru acționari din profitul net aferent anului 2024. Dividendul brut pe acțiune se ridica la 0.4763 RON, cu un randament de 7.1% raportat la prețul de închidere de vineri. (Sursa: BVB)

Banca Transilvania Preț curent 27.80 RON ( -2.97% ) MCap 25.4B P/E 5.39

Banca Transilvania a anunțat ca urmează sa aprobe in Adunarea Generala a Actionarilor distribuirea unui dividend brut per acțiune in valoare de cca. 1.7333 RON, care ar corespunde unui randament de 6.2% raportat la prețul de închidere de vineri. Data plații este propusa pentru 30 iunie 2025, in timp ce data de înregistrare este propusa pentru 16 iunie 2025. (Sursa: BVB)

TESLA INC. Preț curent 247.37 USD (4.70% ) MCap 784B

Numărul de mașini Tesla care au fost predate dealerilor de către proprietari, ca parte a unei tranzacții pentru achiziționarea altor vehicule, a atins un număr record în aceasta lună, în contextul unei serii de proteste față de activitatea CEO-ului Elon Musk in calitate de consilier al președintelui american Donald Trump. Mașinile Tesla din 2017 sau mai noi au reprezentat 1.4% din toate vehiculele schimbate pana pe 15 martie, fata de 0.4% in martie anul trecut. In februarie, prima luna completa a administrației Trump, mașinile Tesla au reprezentat 1.2% din vehiculele schimbate prin dealeri. (Sursa: Reuters)

Hsbc Holdings Preț curent 8.8070 GBP (0.53% ) MCap 177B

HSBC l-a numit pe Chito Jeyarajah in funcția de șef al diviziei de Investment banking pentru Asia, începând cu 1 aprilie 2025, ca parte a unei reorganizări globale a activităților sale bancare de investiții. Jeyarajah, care ocupa in prezent rolul de șef al piețelor de capitaluri proprii pentru Asia-Pacific, s-a alăturat HSBC in 2017, după ce a fost director executiv la Goldman Sachs. Numirea survine după plecarea lui Matthew Ginsburg, fost co-sef global al investment banking, si se încadrează în strategia HSBC de reducere a costurilor și eficientizare, care presupune inclusiv închiderea activităților de M&A și ECM din Europa și America. (Sursa: Reuters)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotatiile afisate sunt cele de la sfarsitul zilei precedente de tranzactionare. Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.

Nu exista instrument financiar fara risc (citeste). SSIF Tradeville SA

Autorizatia CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afisate pe baza datelor BVB/CBOE.

