Inflație sub control – TradeVille

Producția de mașini, în creștere

Datele ACROM, publicate la sfârșitul săptămânii, releva o creștere cu 8.6% a producției de automobile, in primele 6 luni, fata de aceeași perioada din 2023. Per total, au fost produse 292,378 de mașini, Dacia dominând topul cu aproximativ 170,000 de automobile. In luna iunie s-a înregistrat o creștere de 11% pentru producția de automobile, fata de 2023, aceasta totalizând puțin peste 41,000 de unități. (Sursa: ZF)

Producția ramurii agricole

In 2023, valoarea producției ramurii agricole a crescut cu 0.6% comparativ cu anul 2022. Producția vegetala si serviciile agricole au crescut cu 2.1%, respectiv cu 0.4%, in timp ce producția animala a avut o dinamica negativa de 2.5%. Ponderea producției vegetale a fost de 60.3% din total, in timp ce ponderea producției animale a fost de 37%. (Sursa: INS)

Inflație sub control

Indicele preturilor pentru cheltuielile de consum personal, din SUA, a crescut cu 0.1%, in iunie 2024, fata de luna precedenta si cu 2.5% fata de anul trecut. Rata anuala a fost in ușoară scădere fata de luna precedenta, când a crescut cu 3.3%. Inflația de baza, care exclude alimentele si energia, a înregistrat o creștere lunara de 0.2% si o creștere anuala de 2.6%, ambele in linie cu așteptările analiștilor. Creșterea de doar 2.5% este un semn pozitiv pentru piață ca inflația este sub control, ceea ce creste șansele ca FED sa reducă ratele de dobândă in ședința de săptămâna viitoare. (Sursa: CNBC)

Haos la Paris

Serviciile feroviare franceze au fost afectate, pe parcursul zilei de vineri, cu doar câteva ore înaintea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris. Rețeaua feroviara de mare viteza a tarii s-a confruntat cu o serie de acțiuni de sabotaj, printre care si incendieri. Operatorul de cai ferate, SNCF, a afirmat ca impactul a afectat, de asemenea, serviciile internaționale Eurostar, care leagă Regatul Unit, Franța, Belgia, Tarile de Jos si Germania. Incendiile au deteriorat instalațiile si liniile de fibra optica. (Sursa: CNBC)

Digi Communications Pret curent 62.0 RON ( -0.96% ) MCap 6.2B P/E 11.6

Digi Communications a înregistrat un avans de peste 6% al cotației din momentul raportării ultimelor rezultate financiare aferente primului trimestru. Prețul a înregistrat un avans de peste 3 RON. Capitalizarea bursiera a crescut cu 360 mil. RON in acest interval, pana la valoarea de 6.3 mld. RON. (Sursa: ZF)

Visual Fan - Allview Pret curent 14.6 RON (0.00% ) MCap 97.3M P/E 22.5

Allview Solar Energy a semnat un contract cu Autoliv Romania in vederea implementării unui proiect fotovoltaic de 5.7 MWp. Valoarea contractului depășește 3 mil. EUR, reprezentând peste 10% din cifra de afaceri raportata de companie pentru 2023. Proiectul presupune prestarea tuturor serviciilor de inginerie, proiectare, achiziție, montaj si punere in funcțiune a centralelor fotovoltaice, care vor fi instalate in 4 locații ale companiei Autoliv Romania, situate in Brașov, Lugoj, Rovinari si Sfântu Gheorghe. (Sursa: BVB)

OMV Petrom Pret curent 0.7890 RON (1.02% ) MCap 49.1B P/E 12.4521

Analiștii care acoperă acțiunile SNP se așteaptă ca cea mai mare companie petroliera a tarii sa raporteze, pentru al doilea trimestru, un profit net de 1.2 mld. RON. Spre comparație, anul trecut, estimarea era de 1.42 mld. RON, însă OMV Petrom a raportat o pierdere de 537 mil. RON pe fondul taxelor de solidaritate impuse marilor companii din sector. Compania a anunțat prealabil raportării ca înregistrează o scădere de 3.2% a producției totale de hidrocarburi pentru trimestrul in curs comparativ cu anul trecut. Cei 10 analiști care acoperă compania au un preț țintă mediu pentru următoarele 12 luni de 0.693 RON, considerabil mai mic fata de prețul din piață de săptămâna trecuta. (Sursa: ZF)

Romgaz Pret curent 5.920 RON (1.02% ) MCap 22.8B P/E 4.979

Romgaz a publicat rezultatele operaționale cheie preliminare aferente primului semestru. Compania se așteaptă la o creștere de 4.6% a producției totale de hidrocarburi pana la valoarea de 16.12 mil. boe. La polul opus, producția de energie electrica este așteptată sa scadă cu 9.4%, in timp ce serviciile de extracție de gaze din depozite vor scădea cu pana la 15%. Rezultatele finale semestriale vor fi publicate pe data de 14 august 2024. (Sursa: BVB)

Crowdstrike Holdings Pret curent 253.75 USD ( -0.16% ) MCap 60.5B P/E -647.90

George Kurtz, CEO al CrowdStrike a declarat ca peste 97% dintre senzorii Windows sunt din nou online după ce o actualizare a firmei de securitate cibernetica a provocat una dintre cele mai mari întreruperi IT din lume. Prețul acțiunilor companiei a fost afectat de incident, Kurtz încercând sa limiteze consecințele asupra reputației companiei. Una dintre inițiative a fost trimiterea de carduri cadou prin UBER Eats colegilor de echipa si partenerilor care au ajutat clienții in aceasta perioada. (Sursa: CNBC)

Apple Inc. Pret curent 218.620 USD (0.52% ) MCap 3.41T P/E 36.088

Apple a pierdut topul primilor cinci furnizori de smartphone-uri din China, pentru cel de al doilea trimestru, pe măsură ce concurenta din partea brandurilor naționale, precum Huawei, se intensifica. Cota de piață a Apple in China a scăzut la 14% fata de 15% in primul trimestru si fata de 16% in urma cu an de zile. (Sursa: CNBC )

