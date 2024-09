Între ciocan și nicovală – TradeVille

Afacerile din comerț, in creștere

Principalul indicator pentru consumul privat a înregistrat in primele 7 luni o creștere de 8.1% ca serie bruta fata de anul precedent, schimbare datorata vânzării de produse nealimentare (+13.2%). Volumul cifrei de afaceri, excluzând comerțul cu autovehicule si motociclete a crescut in luna iulie tot cu 8.1% comparativ cu aceeași perioada din 2023, produsele nealimentare contribuind la acest procent prin creșterea de 14.5%. (Sursa: ZF)

Indicele BET sub 18,000 de puncte

Bursa de Valori București a înregistrat cea mai lunga serie de zile ședințe consecutive fără creștere din octombrie 2022. Ultima data când indicele BET s-a aflat sub pragul de 18,000 de puncte înregistrat la mijlocul aceste săptămâni s-a întâmplat pe 12 august. Totodată, toți indicii de la București încă înregistrează evoluții pozitive, cea mai mica fiind înregistrata de BETAeRO de doar 1.4%. Dintre companiile din indicele BET, se remarca Fondul Proprietatea care a avut un rulaj de peste 12 mil. RON la mijlocul zilei de ieri. (Sursa: ZF)

Intre ciocan si nicovala

Potrivit economiștilor intervievați de CNBC, o reducere mai mare a ratei dobânzii la întâlnirea FED de la mijlocul acestei luni ar putea speria piețele financiare si ar transmite un mesaj greșit cu privire la riscul iminent de recesiune. Știrea vine in contextul in care analiștii se așteaptă la o reducere de 0.25% a dobânzii de referință la întâlnirea FED din 17-18 septembrie. George Lagarias, economist șef la Forvis Mazars a declarat ca se afla in tabăra celor care considera oportuna o reducere de doar un sfert de punct procentual. (Surse: CNBC)

Ads

Salvează retail-ul din nou bursa?

La fel ca in cazul corecției bursiere de la începutul lunii august, investitorii de retail au reacționat la scăderea preturilor acțiunilor din aceasta săptămâna printr-o cumpărare agresiva. Cu toate acestea, de aceasta data nu au mai fost la fel de entuziaști ca in data de 5 august. Analiștii de la Vanda Research au alcătuit un grafic care prezinta achizițiile nete de retail pe piața bursiera in ultimele câteva luni. Cumpărăturile nete din 3 septembrie au fost mai mari decât in majoritatea celorlalte zile din ultimele 6 luni, dar au fost totuși mult mai mici decât nivelurile înregistrate la începutul lunii august. De asemenea achizițiile au fost sub cele observate pe data de 22 august, când indicele S&P 500 a scăzut cu 0.9%, in ciuda unei dinamici mult mai mici decât cea înregistrată la începutul acestei săptămâni. (Surse: MarketWatch)

Ads

Softbinator Technologies Pret curent 1.520 RON ( -4.10% ) MCap 31.9M P/E -6.141

Softbinator Technologies a raportat un profit net de 257,000 RON in primul semestru din 2024, după ce înregistrase o pierdere in aceeași perioada din 2023. Totuși, cifra de afaceri a scăzut cu 20%, ajungând la 14.1 mil. RON comparativ cu anul anterior. Softbinator a finalizat restructurările si a închis creditele pe termen lung, menținând un grad de îndatorare de 0.41%. Grupul continua integrarea companiilor si explorează noi achiziții, având in vedere extinderea pe piața din SUA, cu accent pe Silicon Valley, New York si Florida. (Sursa: BVB)

Teilor Holding - obligațiuni 2026 Pret curent 97.75 RON ( -0.45% ) MCap 13.6M P/E 0.61

Conducerea Teilor Holding S.A. a informat investitorii cu privire la hotărârea AGA de aprobare a termenilor si condițiilor generale ale unei oferte de obligațiuni. Oferta are ca obiect emiterea de obligațiuni corporative necondiționate, negarantate, nesubordonate si convertibile in RON si/sau EUR, in una sau mai multe transe, cu o scadenta de maxim 5 ani, având o valoare nominala totala de. pana la 40 mil. RON sau echivalentul acestei sume in orice alta valuta. Oferta privind emisiunea noilor obligațiuni va fi intermediata de Tradeville. (Sursa: BVB)

Ads

Visual Fan - Allview Pret curent 14.5 RON (0.00% ) MCap 96.6M P/E 22.3

Allview Auto a depășit obiectivul de vânzări pentru 2024 in doar 6 luni de la pornirea programului Rabla Plus. Depășirea pragului de vânzare a 100 de unități CityZen subliniază atractivitatea si accesibilitatea modelului precum si angajamentul companiei de a oferi soluții de mobilitate sustenabile si inovatoare pentru noile generații, conform managementului. (Sursa: BVB)

Aages Pret curent 7.00 RON ( -1.41% ) MCap 70M P/E 8.38

AAGES Târgu-Mureș, producător de echipamente industriale a înregistrat o creștere a cotației de peste 7.5% in ultima săptămâna pe fondul publicării raportului rezultatelor financiare pentru primul semestru din 2024. Dinamica de la începutul anului este de +88.5%, compania fiind astfel unul dintre performerii pieței de capital din aceasta perioada. Grupul are o capitalizare bursiera de aproximativ 70 mil. RON. (Sursa: ZF)

Arobs Transilvania Software Pret curent 0.878 RON (0.00% ) MCap 917M P/E 34.874

Ads

AROBS Transilvania Softare a ajuns pe radarul fondurilor de pensii Pilon II si Pilon III, pe măsură ce in luna iulie Allianz-Tiriac Pensii Private si Metropolitan Pensii au achiziționat pachete semnificative de acțiuni. Allianz-Tiriac a ajuns la aproximativ 10% din totalul acțiunilor, cumpărând 102.2 mil. de acțiuni, reprezentând 43% din rulajul lunar din iulie. (Sursa: ZF)

NIO INC Pret curent 4.34 USD (4.58% ) MCap 7.87B

Prețul acțiunilor NIO a înregistrat o creștere de peste 2.5% după publicarea ultimelor rezultate semestriale. Compania a anunțat o pierdere pe acțiune de 0.3 USD, sub cea prognozata de analiști si venituri de 2.4 mld. USD, in line cu așteptările pieței. Compania a reușit sa livreze un număr record de mașini in al doilea trimestru din 2024, având o cota de piața de peste 40% pentru mașinile electrice cu un preț de pornire de peste 40,000 USD. (Sursa: Barron's)

TESLA INC. Pret curent 226.0300 USD (3.21% ) MCap 728B P/E 59.7459

Tesla a anunțat planurile de a lansa tehnologia Full Self-Driving (FSD) in China si Europa in primul trimestru al anului 2025. Acest calendar reprezintă o ușoară întârziere fata de așteptările anterioare confirmate si de Elon Musk. Tesla intenționează sa ofere FSD ca serviciu cu abonament lunar, in plus fata de opțiunea actuala de cumpărare unica, ceea ce ar putea oferi companiei un nou flux de venituri pe fondul creșterii concurentei in acest sector. (Sursa: SeekingAlpha)

Ads

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Ads