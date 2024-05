Investiția în fonduri – TradeVille

Investiția In Fonduri

Activele nete ale celor 94 de fonduri locale deschise au crescut, in luna aprilie, cu 2.9% pana la 22.9 mld. RON, având o dinamica de +12.2% de la începutul anului curent. Aceste fonduri au înregistrat in luna aprilie intrări nete de 719 mil. RON, fiind vizate in mod special fondurile de obligațiuni si instrumente cu venit fix. Activele totale ale celor 248 de fonduri deschise si închise, locale si străine, au crescut in aprilie cu 0.6%, ajungând la nivelul de 43.1 mld. RON, iar de la începutul anului cu 8.6%. (Sursa: Bursa.ro)

Modernizarea Fabricilor De Medicamente

Cei mai mari 6 producători de medicamente vor investi aproximativ 350 mil. RON în următorul an pentru dezvoltarea și modernizarea fabricilor din tara. Totodată, companiile vizează si noi linii de producție sau chiar fabrici noi. Cel mai mare buget dintre cele 6 companii este cel al Antibiotice Iași (143 mil. RON), care urmărește modernizarea site-urilor de fabricație existente, dezvoltarea de noi fluxuri de producție precum si investiții in cercetare. Planul de investiții al companiei face parte din strategia "The future together", prin care compania va investi 850 mil. RON pana la finalul acestei decade. (Sursa: ZF)

China, Pe Radarul JPMorgan

Banca de investiții JPMorgan considera ca piața din China este atractiva in perioada următoare, in condițiile in care a doua cea mai mare economie a lumii se străduiește sa își susțină bursa locala si sectorul imobiliar. Indicele de referință al acțiunilor chinezești CSI300 a atins luni un maxim al ultimelor 8 luni, crescând cu aproximativ 5%. Creșterea vine in contextul in care in ultimii ani, bursa din China a subperformat, fiind a treia cea mai slaba piață bursiera din Asia, scăzând cu 11.38% in 2023, după pierderi atât in 2022 cat si in 2021. (Sursa: CNBC)

Bursa, In Preajma Alegerilor Din UK

Analiștii din Marea Britanie sunt de părere ca piața de capital ar putea reacționa pozitiv la o victorie a Partidului Laburist la alegerile generale de peste 6 săptămâni. Analiștii de la Citi au dezvăluit ca, indicele MSCI UK, care cuprinde companiile cu capitalizare mare si medie a crescut cu aproximativ 6% in decurs de 6 luni după o victorie a laburistilor si a scăzut cu 5% după victoriile conservatorilor. (Sursa: CNBC)

Jt Grup Oil Pret curent RON ( ) MCap

Oferta publica de vânzare acțiuni JT Grup Oil, distribuitor de carburanți din județul Constanta, debutează astăzi, urmând a se desfășura pana pe data de 10.06.2024, cu posibilitatea închiderii anticipate. Obiectul ofertei este reprezentat de vânzarea a 10 mil. de acțiuni nou emise in cadrul operațiunii de majorare a capitalului social, adică o majorare cu 40% a capitalului social existent. Astfel, prețul de oferta se situează la 6.50 RON/acțiune, investitorii putând beneficia de un discount de 16% (5.46 RON/acțiune) daca subscriu in primele cinci zile lucrătoare ale ofertei. Cuantumul minim al unei subscrieri este de 300 de acțiuni, echivalentul a 1,638 RON la prețul cu discount. Compania a încheiat anul 2023 cu o cifra de afaceri de 224 mil. RON si un profit net de 5.7 mil. RON, iar pentru anul in curs estimează o creștere a cifrei de afaceri cu 49% si o dublare a profitului net. (Sursa: site companie)

Digi Communications Pret curent 67.6 RON ( -0.59% ) MCap 6.75B P/E 12.7

Digi a anunțat piața cu privire la încheierea unui acord de principiu in privința achiziționării de către West Network Invest, un vehicul investițional deținut majoritar de către Digi si minoritar de către grupul Clever Media, a 99.9% din Telekom Romania Mobile Communications (Telekom Romania Mobile) de la Hellenic Telecommunications Organization. In vederea încheierii tranzacției se fac demersurile necesare in privința derulării procesului de due diligence, obținerea aprobărilor necesare si semnarea documentației. (Sursa: BVB)

Life Is Hard Pret curent 2.260 RON (0.00% ) MCap 66.6M P/E 14.242

Life is Hard a anunțat despre semnarea unui contract de parteneriat cu Vodafone, care va permite companiei sa-si consolideze poziția de Partener Tehnologic Cheie in digitalizarea IMM-urilor din Romania. Colaborarea din prezent înlocuiește colaborarea trecuta cu Orange. (Sursa: BVB)

Ihunt Technology Import-Export Pret curent 0.438 RON (0.23% ) MCap 32.9M P/E -24.005

La sfârșitul primului trimestru din 2024, iHunt a înregistrat o cifra de afaceri de 8.73 mil. RON, in scădere cu 17.7% fata de același trimestru din anul anterior, si un profit net de 47,563 RON, in scădere cu 9.42%, pe fondul unor restructurări interne. iHunt a demarat mai multe proiecte noi, iar lansarea produselor recente indica un potențial de creștere in perioada următoare, contribuind la o îmbunătățire a performantei financiare începând cu prima jumătate a anului 2024. (Sursa: BVB)

2B Intelligent Soft Pret curent 13.50 RON ( -0.37% ) MCap 184M P/E 9.71

După publicarea rezultatelor trimestriale, prețul acțiunilor 2B Intelligent Soft a marcat o creștere de 6.75%, pe 24 mai 2024. Compania a ajuns, astfel, in top zece cele mai lichide societăți de la BVB, după ce a raportat o creștere a veniturilor cu 201% si a profitului net cu 714%. (Sursa: ZF)

Transgaz Pret curent 22.05 RON (2.56% ) MCap 4.15B P/E 12.78

Transgaz a informat piață cu privire la faptul ca agenția internațională de rating Fitch a reconfirmat ratingul companiei la “BBB-“ cu Perspectiva Stabila. Reconfirmarea ratingului demonstrează profilul solid al Transgaz, după recenta includere a serviciilor de operator de transport si de sistem de gaze (“OTS”) din Moldova. (Sursa: BVB)

Rio Tinto Group Pret curent 71.85 USD (0.60% ) MCap 116B

In 2024, Rio Tinto si BHP Group vor colabora pentru testarea tehnologiei camioanelor de mare tonaj acționate electric in regiunea Pilbara, Australia de Vest. Aceste teste sunt parte a eforturilor de a atinge zero emisii nete de gaze cu efect de sera la nivel operațional pana in 2050. Vor fi testate doua camioane Caterpillar 793 in a doua jumătate a anului 2024 si doua camioane Komatsu 930 începând cu 2026. Aceasta colaborare marchează prima etapa de testare a camioanelor electrice in operațiunile din Pilbara. (Sursa: Reuters)

Boeing Co Pret curent 174.52 USD (1.34% ) MCap 104B P/E -23.28

O noua aeronava Boeing a fost lovita de turbulente in decurs de o săptămână, de aceasta data fiind vorba de un zbor Qatar Airways de la Doha la Dublin. 12 persoane au fost rănite in avionul 787 Dreamliner. Avionul a aterizat in siguranță pe aeroportul din Dublin, iar serviciile de urgenta au asistat persoanele rănite. Incidentul are loc la aproape o săptămână după ce turbulente puternice au lovit un avion Boeing al Singapore Airlines, provocând moartea unui britanic si rănirea a peste 100 de pasageri. (Sursa: SeekingAlpha)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF