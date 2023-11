Investiții de 22 mld. RON în titluri de stat – TradeVille

Investiții De 22 Mld. RON In Titluri De Stat

In contextul in care Ministerul Finanțelor a dat startul pentru o noua emisiune de titluri de stat Fidelis, statisticile arata ca, începând cu iulie 2020 si pana in prezent, prin intermediul celor 13 oferte precedente, Ministerul Finanțelor a atras de la populație, cumulat, 22 mld. RON (4.5 mld. EUR). La finalul lunii septembrie, din cei peste 168,000 de investitori din piața de capital, peste 33,000 aveau în portofolii doar titluri de stat. Potrivit directorului general al Bursei de Valori București, doar in acest an, numărul investitorilor din piața de capital a crescut cu peste 25%, de la 133,000 la 168,000. (Sursa: Economica.net)

Piața Totala A Fondurilor, In Creștere

Activele nete ale celor 94 de fonduri deschise locale au crescut, in luna octombrie, cu 1.1% (19.2 mld RON), iar de la începutul anului, au crescut cu 10.2%, in timp ce activele nete exprimate in RON ale celor 117 fonduri deschise străine distribuite in Romania au scăzut, in luna octombrie, cu 3.3% fata de luna precedenta. De la începutul anului, scăderea a fost de 0.3%. Piața totala a fondurilor a crescut, in luna octombrie, cu 0.7% (38.7 mld RON), iar de la începutul anului a scăzut cu 15.8%. Scăderea din acest an a fost puternic determinata de reducerea activului net al Fondului Proprietatea ca urmare a acordării unui dividend special. (Sursa: Bursa.ro)

Prețul Petrolului Scade Sub 80 USD Înaintea Întâlnirii OPEC+

Preturile petrolului au scăzut pe măsura ce țițeiul Brent s-a apropiat de 80 USD pe baril, in așteptarea unei întâlniri a OPEC+ in aceasta săptămâna. Contractele futures pentru țițeiul Brent au scăzut cu 0.5%, in timp ce contractele futures pentru țițeiul West Texas Intermediate din SUA au scăzut cu 0.7%. Așteptările privind prelungirea reducerilor voluntare de producție ale Arabiei Saudite si Rusiei au susținut preturile, dar in mijlocul săptămânii trecute a avut loc o scădere când OPEC+ a amânat o întâlnire pentru a rezolva diferențele privind țintele de producție. In ciuda progresului către o soluție de compromis, sentimentul pieței rămâne negativ din cauza disputei din cadrul OPEC+. (Sursa: Reuters)

Creșterea Profitului Companiilor Chineze Industriale Încetinește

Profiturile companiilor industriale din China au crescut, pentru a treia luna consecutiv, in octombrie, înregistrând o creștere de 2.7% fata de aceeași perioada a anului trecut. Acest lucru reprezintă o încetinire fata de creșterea de 11.9% din septembrie si de 17.2% din august. Pentru primele zece luni ale anului 2023, profiturile au scăzut cu 7.8% in comparație cu aceeași perioada a anului precedent, o îmbunătățire fata de declinul de 9% înregistrat in aceeași perioada. Economia Chinei se confrunta cu provocări precum problemele pieței imobiliare, riscuri ale datoriei guvernamentale locale, creștere globala lenta si tensiuni geopolitice. (Sursa: Reuters)

Impact Developer & Contractor Pret curent 0.2280 RON ( -1.72% ) MCap 539M P/E 4.0358

Impact a anunțat semnarea unui contract de credit de tip capital de lucru cu Garanti Bank in calitate de creditor si Bergamot Developments având calitatea de garant ipotecar. Valoarea împrumutată prin contractul de credit se ridica la 5.48 mil. EUR, iar scadenta creditului este in data de 31.12.2026. (Sursa: BVB)

Nuclearelectrica Pret curent 47.85 RON ( -0.31% ) MCap 14.4B P/E 5.15

Nuclearelectrica a anunțat ca unitatea 2 a CNE Cernavoda a fost resincronizata la Sistemul Energetic National in noaptea de 25 noiembrie 2023, fiind anterior oprita in mod controlat in data de 20 noiembrie 2023 in vederea efectuării unor lucrări de remediere a unui echipament. In prezent, ambele unități sunt operate la putere redusa, in parametri normali, ca urmare a condițiilor meteo severe din Dobrogea. (Sursa: BVB)

Alibaba Group Holding Ltd Pret curent 77.27 USD ( -1.55% ) MCap 199B

Alibaba a închis laboratorul de cercetare in domeniul calculului cuantic, ca parte a posibilelor masuri de reducere a costurilor pentru a stimula performanta financiara. Echipamentul din laborator va fi donat Universității Zhejiang din Hangzhou, unde se afla sediul Alibaba. Aceasta mutare survine in cadrul unei restructurări in curs, conduse de Joseph Tsai si Eddie Wu, care au preluat conducerea companiei in septembrie. Recent, ei au decis sa renunțe la scindarea si listarea diviziei de servicii cloud a Alibaba, alimentând speculații cu privire la schimbări ulterioare in planurile pe termen lung ale companiei. (Sursa: Bloomberg)

Shopify Inc Pret curent 73.37 USD (4.29% ) MCap 93.5B

Shopify a înregistrat un record de vânzări de Black Friday, cu un total de 4.1 mld. USD in vânzări globale. Compania a raportat o creștere a vânzărilor cu 22% fata de anul anterior, in timp ce vânzările globale pe platforma POS a Shopify au crescut cu 33% fata de anul precedent. In timpul Black Friday, comercianții Shopify au observat un preț mediu al coșului de cumpărături in intervalul 110.71 – 110.08 USD, la categoriile populare de produse incluzând îmbrăcăminte, îngrijire personala si bijuterii. (Sursa: Seeking Alpha)

Apple Inc. Pret curent 189.74 USD ( -0.12% ) MCap 2.98T P/E 31.47

Guvernul australian intenționează sa includă serviciile de plata digitala precum Apple Pay, Google Pay si altele in același cadru de reglementare, aplicabil cardurilor de credit si plaților tradiționale. Legislația, programata sa fie introdusa in parlament in aceasta săptămâna, vizează modernizarea sistemului de plăti. Portofelele digitale de la companii precum Apple, Google si Tencent, au cunoscut o creștere semnificativa in popularitate, dar acestea nu erau incluse in legislația australiana privind plățile. Măsura vine in contextul popularității tot mai mari a portofelelor digitale, tranzacțiile realizate prin aceste portofele reprezentând 35% din toate tranzacțiile cu cardurile in trimestrul trei. (Sursa: Reuters)

TESLA INC. Pret curent 234.99 USD ( -0.20% ) MCap 748B P/E 61.40

Tesla a depus o plângere împotriva Agenției de Transport din Suedia, susținând ca refuzul muncitorilor din Suedia de a furniza plăcutele de înmatriculare pentru vehiculele noi constituie un atac discriminativ ilegal. Sindicatul metalurgiștilor suedezi IF Metall, cu 130 de membri care participa la greva, protestează împotriva refuzului Tesla de a semna un acord colectiv, susținând ca se încalcă principiile de baza ale pieței muncii suedeze. (Sursa: Seeking Alpha)

Volkswagen Ag Pret curent 118.40 EUR ( -0.88% ) MCap 53.8B

Volkswagen intenționează sa implementeze un program de economii de 10 mld. EUR, care include reduceri de personal. Constructorul auto negociază in prezent cu consiliul sau de lucru asupra unui plan de reducere a costurilor pentru marca sa VW, marcând primul pas într-o campanie mai ampla de eficienta in contextul tranziției către mașinile electrice. Șeful VW, Thomas Schaefer, a subliniat necesitatea reducerilor de costuri, invocând nivelul actual ridicat al acestora si productivitatea scăzută care afectează competitivitatea mașinilor Volkswagen. (Sursa: Reuters)

