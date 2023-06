Investițiile imobiliare cresc în T1 – TradeVille

Investițiile imobiliare cresc în T1

Conform unui studiu, piața investițiilor imobiliare din Romania a înregistrat, in primul trimestru al anului 2023, tranzacții in valoare de 120 mil. EUR, ceea ce reprezintă aproape 10% din totalul tranzacțiilor din regiunea CEE-6. Comparativ cu primele trei luni ale anului 2022, investițiile imobiliare in Romania au înregistrat o creștere semnificativa, fiind aproape de doua ori mai mari. Segmentele industrial si logistic au dominat volumul tranzacțiilor, reprezentând aproximativ 50% din total, in timp ce segmentul birourilor a înregistrat aproximativ 40% din volumul total al investițiilor. Romania a înregistrat o performanta remarcabila in comparație cu celelalte tari cheie din regiunea Europei Centrale si de Est (Bulgaria, Cehia, Ungaria, Polonia, Romania, Slovacia). (Sursa: ZF)

Zona Euro Nu Scapă De Recesiune

Zona euro a suferit o ușoara recesiune pe parcursul iernii, contractandu-se cu 0.1% intre ianuarie si martie 2023. La aceasta scădere se adaugă declinul de aceeași amploare in trimestrul 4 din 2022. Astfel, se observa prima contracție semestriala de la pandemia Covid-19 încoace. Știrea vine in contextul in care politicienii si oficialii Băncii Centrale Europene au declarat, in repetate rânduri, ca o recesiune ar putea fi evitata chiar si in condițiile in care inflația a urcat la cel mai ridicat nivel de la introducerea monedei euro. (Sursa: Bloomberg)

Economia Japoniei Surprinde Plăcut

Economia Japoniei a înregistrat o creștere anuala de 2.7% in primul trimestru al anului, peste estimările anterioare de 1.6%, făcute publice luna trecuta. Economiștii intervievați de Reuters se așteptau la o creștere de doar 1.9%. Ca urmare a acestei știri, yenul s-a apreciat cu 0.14% fata de dolarul american in timp ce indicele Nikkei 225 a înregistrat o creștere de 0.17%. Comparativ cu trimestrul anterior, economia Japoniei a crescut cu 0.7%, cu 0.2% peste estimările Reuters. (Sursa: CNBC)

Noi Încercări De Stimulare A Economiei Chineze

Cele mai mari bănci din China au redus ieri ratele dobanzilor in încercarea de a stimula creșterea economica, in contextul in care consumul își continua revenirea lenta. Website-urile celor șase bănci comerciale de stat au afișat toate ratele actualizate ale dobanzilor la depozitele denominate in yuani de 0.2%, in scădere de la 0.25%, potrivit verificărilor CNBC. Analiștii de la Nomura considera ca aceasta decizie contribuie la îmbunătățirea profitabilității băncilor si pregătește totodată, terenul pentru ca Banca Populara a Chinei sa reducă alte rate ale dobânzii. (Sursa: CNBC)

Transport Trade Services Preț curent 14.20 RON (2.90% ) MCap 852M P/E 3.33

Prețul acțiunilor TTS a înregistrat un nou maxim istoric pe parcursul ședinței de ieri, depășind bariera de 14 RON. Comparativ cu prima sesiune de Trading de la BVB de la jumătatea lunii iunie 2021, prețul acțiunilor s-a apreciat cu 39%. TTS este, totodată, si a doua cea mai performanta acțiune din componenta indicelui BET din ultimele 12 luni, înregistrând un avans de peste 50%. Din punct de vedere al multiplilor, TTS este una dintre cele mai subevaluate companii de pe piața locala de capital. (Sursa: ZF)

Alphabet - acțiuni clasa Preț curent 122.140 USD ( -0.29% ) MCap 1.6T

Google plănuiește sa ia masuri drastice împotriva angajaților care nu au venit, in mod constant la birourile companiei, ultima perioada. Compania si-a actualizat politica privind munca hibrida si aceasta include urmărirea prezentei la birou si includerea acesteia in evaluările performantei angajaților. Google dorește ca majoritatea angajaților sa fie prezenți fizic la birou minim 3 zile pe săptămâna. (Sursa: CNBC)

Amazon Com Inc Preț curent 124.25 USD (2.49% ) MCap 1.26T P/E 294.83

Banca americana Wells Fargo a inițiat acoperirea sectorului de internet, cu focus pe companiile cu capitalizare bursiera mare. Printre cele doua companii care au primit o recomandare ‘buy’, se numără si Amazon. Acțiunea a primit un preț ținta de 159 USD si a fost totodată desemnata drept Top Pick de către banca, așteptările analiștilor fiind ca, pana in 2025, marjele de retail din SUA vor reveni la nivelurile din 2019. (Sursa: SeekingAlpha)

Gamestop Corp Preț curent 21.44 USD ( -17.89% ) MCap 6.52B P/E -20.83

Ryan Cohen, investitorul miliardar al cărui pariu îndrăzneț pe prețul acțiunilor GameStop l-a transformat intr-un erou pentru speculanții de acțiuni ‘meme’, a preluat funcția de președinte executiv al companiei. Decizia vine in contextul in care retăierile de jocuri video si-a demis directorul general si a înregistrat totodată, o pierdere trimestriala mai mare decât așteptările analiștilor. După publicarea deciziei, prețul acțiunilor a înregistrat o scădere de peste 20%, continuând rollercoaster-ul început in 2021 când investitorii de retail s-au îngrămădit sa cumpere acțiunile companiei pentru a dovedi ca fondurile care au pariat pe dispariția GameStop au greșit in analiza lor. (Sursa: Reuters)

Microsoft Corporation Preț curent 325.26 USD (0.58% ) MCap 2.42T P/E 35.11

Microsoft va oferi acces la modelele de inteligenta artificiala de limbaj mare (LLMs) de la OpenAI, creatorul ChatGPT, utilizatorilor serviciului sau de cloud computing Azure Government, printre care se numără mai multe agenții federale americane. Departamentele de apărare, energie, dar si NASA se numără printre clienții companiei. Microsoft a anunțat ca, pentru clienții comerciali, serviciul Azure OpenAI avea deja 4,500 de membri la începutul lunii mai. (Sursa: SeekingAlpha)

Meta Platforms Inc (facebook) Preț curent 267.28 USD ( -0.99% ) MCap 695B P/E 32.42

Meta Platforms urmează sa lanseze o noua funcție de broadcasting, numita Channels, pentru serviciul sau de mesagerie WhatsApp. Compania a declarat ca noua funcție se aseamănă cu un “serviciu de difuzare privat” in care persoanele si organizațiile pot trimite mesaje si actualizări către urmăritori, separat de comunicările interpersonale care au loc intre utilizatorii WhatsApp. Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, a declarat recent pentru Jim Cramer de la CNBC ca WhatsApp va fi “următorul capitol” al companiei. In cursul anului trecut, Zuckerberg a declarat ca Meta intenționează sa lanseze mai multe funcții de mesagerie pentru afaceri pentru WhatsApp, ca parte a planurilor sale de monetizare a aplicației. (Sursa: CNBC)

TESLA INC. Preț curent 234.86 USD (4.58% ) MCap 743B P/E 63.28

Tesla ia in calcul dezvoltarea unei fabrici de mașini in Spania, după ce ar fi purtat discuții cu reprezentanți ai guvernului regional al Valenciei. Publicația spaniola Cinco Dias a declarant ca investiția s-ar putea ridica la 4.5 mld. EUR. Totuși, reprezentanții guvernului regional au declarat ca nu exista încă un acord ferm in privința acestei investiții. Anul trecut, rivalii de la Volkswagen declarau ca vor investi 10 mld. EUR in construirea unei fabrici de baterii într-o locație apropiata de Valencia, adăugând ca producția ar începe din anul 2026. (Sursa: CNBC)

Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

