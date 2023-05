Investitorii de retail revin în forță – TradeVille

Mai Puține Mașini Produse Pe Plan Local

Producția de mașini pe plan local s-a contractat in luna aprilie 2023 cu 15% fata de aceeași perioada a anului trecut, pe fondul lipsei componentelor electronice. Pe de alta parte, potrivit Asociației Constructorilor de Automobile din Romania, in primele patru luni din 2023, s-au asamblat cu 0.2% mai multe mașini decât in perioada similara din 2022. Creșterea a fost susținuta de uzina Dacia, care a avut un ritm de producție susținut, in primele doua luni din an. (Sursa: ZF)

Romania – Pentru Prima Data Exportator Net De Gaze

In prima luna din 2023, Romania a devenit exportator net de gaze naturale – o premiera naționala, care a ilustrat impactul semnificativ al vremii neobișnuit de calde din sezonul rece, dar si a gradului mare de umplere a depozitelor de gaze. Astfel, in ianuarie s-au exportat cca. 1.1 mil. mc gaze, de 33 de ori mai mult comparativ cu aceeași luna a anului 2022. Cea mai mare parte a exporturilor a fost către Ungaria. Importurile s-au redus cu aproximativ 82% si au reprezentat mai puțin de 6% din totalul volumului de gaze consumate. (Sursa: Profit.ro)

Consumatorii Din Zona Euro Estimează O Inflație In Creștere

Consumatorii din zona euro se așteaptă la o creștere a inflației in luna martie, pentru prima data din toamna, chiar si in condițiile in care preturile de consum sunt pe un trend descendent, iar BCE a continuat sa majoreze rata de politica monetara. Astfel, se preconizează ca preturile vor creste, in medie, cu 5% in următoarele 12 luni, fata de 4.6% cat se estima in runda anterioara a sondajului. In următorii 3 ani, inflația este așteptata sa fie de 2.9%, după ce luna precedenta aceasta era prognozata la 2.4%. (Sursa: Reuters)

Stagnare A Preturilor De Consum In China

Preturile de consum din China au crescut, in aprilie, in cel mai lent ritm din ultimii peste 2 ani, in timp ce deflația indicatorului preturilor de producție s-a adâncit, ceea ce sugerează ca ar fi nevoie de mai multe stimulente pentru a accelera redresarea economic după restricțiile prelungite pentru combatereaCOVID19. Astfel, indicele preturilor de consum a crescut cu 0.1% anual, aceasta fiind cea mai mica rata de creștere din februarie 2021, ratând estimările de +0.4% ale economiștilor Reuters. Pe de alta parte, indicele preturilor de producție a scăzut cu 3.6% anual, după o scădere de 2.5% luna trecuta. Cele mai recente date ar putea pune presiuni asupra Băncii Populare a Chinei pentru a reduce ratele de dobânda sau pentru a elibera mai multa lichiditate in sistemul financiar. (Sursa: Reuters)

Agricover Holding Preț curent RON ( ) MCap 0.0000

Cel mai mare IPO de la BVB din ultimele 17 luni este in plina desfășurare in aceste zile. Conform ultimelor date, peste 28% din transa de retail a fost deja subscrisa pana la finalul zilei de ieri. De notat este faptul ca, doar in primele 3 ore de ieri, numărul de acțiuni cumpărate a fost mai mare cu 30% decât cel din ziua precedenta. Pentru toate detaliile inclusiv prospectul ofertei puteți accesa acest link. (Sursa: ZF)

Elefant Online - Obligațiuni 2026 Preț curent 88.85 RON (0.97% ) MCap 15.5M

Elefant Online, unul dintre liderii pieței de retail online din Romania a informat aseară BVB ca doi dintre acționarii săi Millenium Gold Resources Limited si Catalyst Romania SCA SICAR au semnat un contrat de cesionare a participațiilor de 58.84%, respectiv 9.62%. In cazul in care condițiile suspensive vor fi îndeplinite, noul acționar majoritar va fi Evolution Prest Systems, care este in prezent controlat in proporție de peste 63% de Mihai Ispas Pătrașcu, fondatorul si totodată CEO-ul evoMAG, unul dintre cele mai mari magazine online din tara. (Sursa: ZF)

Visual Fan - Allview Preț curent 10.00 RON (0.00% ) MCap 66.6M P/E 30.02

Visual Fan, deținătoarea brandului Allview, va extinde portofoliul sau de produse prin lansarea noii tablete Viva C1004 cu Allview AVI ChatGPT. Compania își propune sa ofere utilizatorilor un suport educațional pentru creșterea nivelului de interacțiune si dezvoltare. Allview AVI ChatGPT este un asistent vocal bazat pe inteligenta artificiala dezvoltat de compania Visual FAN, ce își propune sa ofere clienților explicații si răspunsuri la diferite subiecte. Aplicația poate fi descărcata de către utilizatorii de smatphone-uri din Magazinul Play începând cu 11.05.2023. (Sursa: comunicat societate)

Holde Agri Invest- Clasa Preț curent 1.210 RON ( -6.20% ) MCap 123M P/E -59.790

Operatorul agricol, Holde Agri Invest, informează piața cu privire la încheierea unui contract de credit sindicalizat, cu patru linii de finanțare, cu Banca Transilvania si OTP Bank. Astfel, prima linie de finanțare, in valoare de 30.5 mil. RON, este destinata capitalului de lucru, in timp ce restul liniilor de finanțare in valoare totala de 26.7 mil. EUR, vor sprijini investițiile in echipamente, utilaje agricole, achiziții de ferme si de terenuri agricole. (Surse: comunicat societate;ZF)

Farmaceutica Remedia Deva Preț curent 0.670 RON (0.00% ) MCap 63.9M P/E 11.012

In primul trimestru din 2023, Farmaceutica Remedia a înregistrat o creștere de 9% a cifrei de afaceri, in timp ce rezultatul brut a scăzut cu 13%. In acest trimestru, compania a vândut o licența farmaceutica aferenta farmaciei Remedia Aviației din București. (Sursa: BVB)

Conpet Ploiești Preț curent 79.6 RON (0.00% ) MCap 689M P/E 11.2

In primele trei luni ale anului 2023, CONPET, a raportat o cifra de afaceri de 127.7 mil. RON, reprezentând o creștere de 9% comparativ cu aceeași perioada a anului 2022. In aceeași perioada, profitul net a fost de 18 mil. RON, in scădere fata de trimestrul I din 2022 când a fost de 18.8 mil. RON. Cheltuielile de exploatare au crescut cu 5.8%, pana la 118.8 mil. RON, in principal din cauza costurilor cu materialele, a redevenței petroliere, a cheltuielilor cu cota de modernizare si a celor de personal. (Sursa: BVB)

TESLA INC. Preț curent 168.54 USD (0.00% ) MCap 533B P/E 45.41

Elon Musk, CEO-ul Tesla a anunțat aseară înaintea închiderii ședinței bursiere de pe Wall Street ca a reușit sa găsească un nou CEO pentru rețeaua de socializare Twitter. Fără a da un nume, acesta a afirmat ca va renunța la postul din prezent si se va ocupa doar de produs. Știrea vine in contextul in care investitorii Tesla au fost indignați de timpul acordat de miliardarul american către acest business. După publicarea știrii, prețul acțiunilor Tesla a înregistrat o creștere susținuta in ultimele 15 minute de tranzacționare de pe Wall Street, încheind sesiunea cu un avans de peste 2%. (Sursa: CNBC)

General Motors Co Preț curent 33.12 USD (0.12% ) MCap 47.8B P/E 5.09

General Motors își va extinde operațiunile pentru vehiculele comerciale din SUA, piese de schimb si servicii sub o noua marca, GM Envolve, care va concura cu unitatea Ford Pro a Ford. Directorii GM au declarat ca reorganizarea are ca scop facilitarea negocierii achiziționării de vehicule electrice si cu combustie de către clienții flotelor comerciale. GM se lupta cu Ford si Stellantis NV pentru o cota mai mare din piața flotelor comerciale in America de Nord. (Sursa: Reuters)

Alphabet - acțiuni clasa Preț curent 116.57 USD (4.31% ) MCap 1.52T

In cadrul conferinței anuale a companiei pentru dezvoltatori I/O, Google a anunțat o serie de noi gadgeturi mobile Pixel, inclusiv primul sau telefon pliabil si o tableta Android care se transforma in ecran inteligent. Dispozitivele Android sunt concepute pentru a concura cu rivalii Apple si Samsung. Compania a anunțat lansarea Pixel Fold, primul dispozitiv Google cu un ecran pliabil, similar cu seria Z Fold de la Samsung. Acesta are un ecran OLED de 7.6 inci, care se deschide ca o carte pentru o experiența de tableta. Funcționează ca un telefon obișnuit atunci când este închis, având un ecran de 5.8 inci. Pixel Fold este rezistent la apa la adâncimi de 1.5 m si are un sistem de camere foto triple pe spate, inclusiv zoom optic de 5x – prima apariție de acest gen pentru un telefon pliabil. Pixel Fold va costa 1,749 GBP in Marea Britanie, urmand a fi livrat in iunie si lansat mai apoi si in SUA, Germania si Japonia. (Surse: CNBC;The Guardian)

