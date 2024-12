Ionuț Bindea (ROCA Industry) la Quarterly Report: „Avem deja implementați roboți în producție. Peste doi ani vom avea retehnologizată 100% fabrica”

Ionuț Bindea, directorul general al ROCA Industry, a participat miercuri, 27 noiembrie, la cea de-a șasea ediție a Quarterly Report, evenimentul dedicat companiilor listate la Bursa de Valori București și investitorilor, organizat de Ziare.com împreună cu partenerul principal Tradeville. Bindea a prezentat modul de funcționare a societății și a aprofundat strategia de dezvoltare a companiei, bazată pe fuziuni și achiziții.

Directorul ROCA a explicat cum funcționează modelul de afaceri al companiei, pentru că acesta prezintă o structură de tip holding, cu care unii investitori mici nu sunt încă obișnuiți pe piața autohtonă.

„În doua cuvinte, ROCA Industry este un holding de producție materială de construcții care are astăzi șase companii deținute direct în cinci nișe separate: producție de cabluri electrice, plase de fibră de sticlă, uși de interior, panouri de gard și vopsele, precum și încă trei companii deținute în aval de către companiile noastre. Practic, astăzi suntem un holding care are un număr de 13 fabrici în trei țări diferite. Avem undeva în jur de 1.200 de angajați. Depășim cu mult 100 milioane de euro cifrele de afacere – probabil că vom închide anul cu undeva în jurul a 120-130 milioane de euro. Deci suntem, spunem noi, cel mai relevant holding de producție materială de construcții din România”, a detaliat Bindea.

Planul de creștere al ROCA implică achiziționarea unor companii care bifează mai multe caracteristici de pe lista firmei, care urmează a fi transformate și integrate ulterior în portofoliu.

Ads

„Cumpărăm companii care au îndeplinit niște criterii. Avem faza de achiziții, după care un proces transformațional, i-am spus noi; e vorba de momentul în care intrăm în companii și începem să schimbăm lucrurile, ca să zic așa, inclusiv printr-o mare, mare actualizare în echipa de management. În general, companiile pe care le cumpărăm sunt companii antreprenoriale care au fost fondate și au stat foarte mult în umbra unui antreprenor. În momentul în care pleacă antreprenorul, din păcate, nu rămâne foarte mult know-how. E un proces de a aduce echipe de management, de a integra echipe de management, de a implementa niște procese și niște proceduri cu care venim noi. În momentul în care toate astea sunt implementate, trecem spre zona de consolidare și rezultatele încep să se vadă”, a subliniat directorul.

Modelul ROCA se fundamentează pe fuziuni și achiziții (mergers and acquisitions, M&A), os trategie pe care o transferă inclusiv companiilor cumpărate și integrate în portofoliu.

„Această etapă de consolidare se finalizează în momentul în care fiecare companie este la nivelul la care să poată face propriile fuziuni și achiziții. Avem, de exemplu, BICO, o companie care după 2 ani și jumătate a ajuns să treacă la propriile fuziuni și achiziții, are astăzi încă trei subsidiare cumpărate. Este o companie pe care am achiziționat-o când aveam vreo 40 de milioane cifră de afaceri, iar anul acesta ne apropiem de 200 de milioane. Deci, am făcut undeva la peste 4X în vreo 4 ani”, a exemplificat reprezentantul societății.

Ads

Compania are în spate un fond de capital privat, ceea ce înseamnă că zona de investiții în companii private îi este foarte cunoscută. Acest lucru se traduce și prin implementarea unor strategii de cumpărare de tip preluare prin efect de levier (leveraged buyout).

„Factorii strategici de diferențiere sau, mai pe românește, ce facem noi diferit de alții: faptul că avem ca acționar majoritar un fond de private equity ne dă ADN de private equity și un ADN în zona de tranzacții. Facem foarte multe tranzacții, suntem foarte activi în zona de fuziuni și achiziții și avem o experiență foarte mare în ceea ce înseamnă structurarea tranzacțiilor, printre care leveraged buyouts, dar și alte elemente de structurare”, spune directorul general al ROCA Industry.

Evoluția companiei, într-un an greu pentru construcții

În principiu, o astfel de structură îi lasă pe acționarii companiei să aibă investiții indirecte în companii care poate nu ar fi ajuns niciodată să se listeze pe Bursa de la București. Tot prin această strategie, ROCA încearcă să diminueze dependența jucătorilor din industria de construcții de un număr limitat de magazine de bricolaj.

Ads

„Acest model de holding pe care îl propunem este modelul prin care, practic, acționarii noștri ajung să fie acționari la companii care altfel probabil că ar fi puțin prea mici pentru a fi pe bursă. Deși avem companii care au cifre de afacere de 35-38 de milioane de euro, dacă ne uităm la total portofoliu, probabil că era foarte greu să fii acționar în fiecare dintre ele; așa, le-am unit într-un holding. Acel proces transformațional despre care am vorbit, practic, are câteva valențe; una este o creștere și o dezvoltare foarte accentuată a componentei comerciale. Într-o foarte, foarte mare măsură companiile antreprenoriale românești cresc în siajul unuia sau maxim două magazine do it yourself. Majoritatea companiilor pe care le-am cumpărat erau foarte, foarte dependente de un do it yourself. Ca exemplu, Eco Euro Doors avea 80% Dedeman. Evolor avea, cred, peste 90% în Dedeman plus Leroy Merlin. Astăzi, am ajuns la Evolor cu Dedeman sub 50%, încă de anul trecut, iar anul acesta suntem pe la 40% - nu prin scăderea volumului pe Dedeman, ci prin creșterea celorlalte canale. Deci lucrăm foarte mult în a dezvolta noi canale, noi clienți și expansiune internațională”, a explicat Bindea.

Ads

La nivel de strategie, ținta este holdingului este să găsească firme cu produse bune, dar care au nevoie de investiții de capital consistente.

„Atunci când vorbim despre crearea de campioni regionali, nu e doar un slogan. BICO a ajuns să fie cel mai mare producător din Centrul și Estul Europei și al treilea producător din Uniunea Europeană, inclusiv ca urmare a implementării acestor procese, și undeva la 65% din producție merge spre export. Un alt element foarte important pentru noi este în zona de capacități operaționale. Companiile pe care le cumpărăm trebuie să aibă un lucru, în primul rând: să fie capabile să facă un produs bun, competitiv, care să aibă piață, care să fie cerut. Noi aducem zona de expansiune - investiții și cheltuieli de capital – și ne place foarte mult să introducem elemente de noutate în procesul de producție, care este unul puțin mai arhaic”, a detaliat directorul general.

Unul dintre elementele de strategie este transformarea proceselor de producție din industrie, care nu au reușit să țină pasul până în acest moment cu ultimele tehnologii relevante pe piață. Prin aceste schimbări, companiile din portofoliu au șanse să se bată cu marii jucători, în opinia reprezentantului societății.

Ads

„Avem deja implementați roboți în producție, avem deja implementați tot ce înseamnă tehnologie, adaptarea de tehnologie modernă. De exemplu, la Electroplast, suntem într-un proces prin care, în urma unui investiții de vreo 9,5 milioane de euro, peste 2 ani vom avea retehnologizată 100% fabrica, nu mai rămâne niciun echipament din cele pe care le-am cumpărat. E un mod de a crește eficiența Aceste companii trebuie să ajungă să fie capabile să se bată cu multinaționalele, inclusiv pe terenul lor. Cum creăm valoare? Pe scurt, am vorbit deja de achiziții: prin modul în care structurăm tranzacțiile, avem inclusiv tranzacții pe care le-am făcut la multiplii de 3 EBITDA, ceea ce este mult sub evaluarea pieței. Ulterior, am vorbit la capitolul integrare, că dezvoltăm capacitățile operaționale ale echipelor de management, îmbunătățim echipele de management, politicile comerciale, strategiile de investiții și, ulterior, companiile în sine să ajungă să-și facă propriile fuziuni și achiziții și, bineînțeles, sinergii în măsura în care ele sunt naturale și încercăm să nu le forțăm. Cele mai simple sunt în zona de vânzări, pentru că, fiind toate în domeniul producției materiale de construcții, clienții sunt într-o mare măsură similari, iar atunci acolo e mai ușor să creăm sinergii. Acest lucru vine cu sinergii în zona de logistică ți, într-o oarecare măsură, în zona de achiziții”, argumentează Bindea.

Ads

Primele trei trimestre ale anului au venit cu mari provocări în sectorul imobiliar, mai ales pe zona rezidențială. Totuși, ROCA a ales să continue pe drumul dezvoltării și a obținut rezultate pozitive, în ciuda faptului că, spune Bindea, „nu avem o strategie pe termen scurt”.

„Care sunt avantajele pe care le au companiile noastre și care sunt, practic, motivele pentru care ele cresc bine peste piață? Procesul transformațional de cam am spus, care vine și datorită faptului că avem un acces la know-how pe care companiile individuale nu l-ar putea avea. Fiind un holding de această dimensiune, putem să atragem experți în domeniul pe care o companie cu cifre de afaceri de 10-15 milioane de euro nu i-ar putea atrage sub nicio formă. Dezvoltarea accelerată prin M&A și faptul că ne uităm foarte mult la termenul lung. Foarte asumat și cu riscul de a nu fi neapărat foarte popular, nu avem o strategie de termen scurt și nu avem o strategie care să vizeze profitul la finalul acestui an. Avem un proces. Avem o strategie pe termen lung pe care am început-o acum 3 ani, care deja își arată roadele în acest an. Într-un an în care piața rezidențială, zona pe care suntem noi cel mai expuși, scade cu 20-30%, noi avem plus 48% EBITDA față de anul trecut, și o creștere de cifră de afaceri neinflaționistă, adică o creștere de volume pe toate companiile din grup. Creăm valoare pe termen lung și, din nou, foarte important este acest sistem de guvernanță corporativă pe care l-am implementat și care, în final, arată bine”, a punctat directorul general al companiei.

Ads

Ce urmează în 2025

Directorul general a vorbit și despre promisiunile pe care firma le-a făcut în fața acționarilor și cum arată obiectivele pentru anul următor.

„Am vorbit de guvernanță corporativă pentru că ne respectăm promisiunile. Am promis trecerea pe piața principală și am făcut-o, deși pe noi ca și companie nu pot să zic că ne avantajează. Acționarii noștri în schimb au putut vedea un 6X pe zona de lichiditate. Încă n-am făcut vreo majorare de capital pe piața principală ca să beneficiem de ea. Avem zona de conformitate mult mai ridicată, dar am promis și am făcut-o. La fel este și pe partea de procese și legat de trecerea pe profit anul acesta. Cum am spus la începutul anului, 2023 a fost un an de proces, anul 2024 este unul de rezultate și cred că am arătat-o. Pentru 2025, promisiunea o voi face când publicăm și bugetele, însă ce este cert este că vom continua tendința aceasta de creștere a activității, de îmbunătățire operațională încă și mai accentuată decât până acum pentru a crește marjele procentuale. În continuare de ne uităm activ în zona de M&A, chiar dacă nu vă pot da detalii. Totuși, ne uităm pentru că în fiecare an am făcut cel puțin câte o tranzacție și cu siguranță 2025 nu va fi diferit”, consideră Bindea.

Anul 2024 a fost un mare an electoral pentru democrațiile lumii, ceea ce poate aduce schimbări cruciale, inclusiv prin noul mandat al lui Donald Trump la Casa Albă. În acest context, Bindea arată către localizarea lanțurilor de producție în apropiere de compania-mamă sau în țări prietenoase din punct de vedere economic.

„Raportat la zona geostrategică, demult spunem că este unul dintre motivele pentru care am fondat acest holding. Cred foarte mult în nearshoring și friendshoring, sunt un mare fan al acestor concepte. Fiind în industrie, am observat încă din 2021, imediat după pandemie, tentative de scurtare a lanțului logistic, odată cu criza logistică de după Covid. Cum spuneam într-un interviu, avem parteneri din SUA care s-au îndreptat către BICo pentru că încearcă să își diminueze dependența de China. Sunt foarte multe astfel de exemple și este o tendință de care sunt sigur că va trebui să profităm”, a punctat directorul general.

Bindea a fost întrebat cum explică dinamica negativă a acțiunilor companiei de până în acest punct al anului, respectiv dacă poate fi vorba de lichiditate sau despre structura diferită, de holding, care poate este mai greu de înțeles pentru micii investitori.

„Este un amestec și este doar o opinie personală. Este clar că structura de holding este puțin complexă și raportările noastre sunt complexe. Nu e neapărat o scuză. Avem și ghinionul să fim într-un sector care este foarte ciclic. Faptul că noi, din punctul meu de vedere, supra-performăm sau chiar super-performăm raportat la sector nu ne scoate din sector. Lumea fuge din sectorul construcțiilor, lumea fuge din sectorul imobiliarelor. Nu este neapărat o laudă; din păcate, sunt alte companii din imobiliare cu evoluții încă și mai proaste decât noi. Nu ne ajută nici sectorul, dar sunt convins că cifrele pe care le raportăm o să ajungă la un moment dat să se vadă și în prețul acțiunii”, a răspuns directorul general al companiei.

Intervenția lui Bindea poate fi urmărită de la 02:47:10 la 03:01:45.

Feedback de la investitori

Directorul general al ROCA Industry a acordat și un scurt interviu pentru Ziare.com, în cadrul căruia a subliniat, pe partea operațională, că înlocuirea tehnologiilor vechi este crucială și, pe partea de interacțiune cu acționarii, că apreciază comentariile, inclusiv pe cele critice, venite de la investitori.

Ziare.com: ROCA Industry a trecut pe profit în primele 9 luni din 2024, chiar dacă activitatea în sectorul construcțiilor rezidențiale a scăzut pronunțat în aceeași perioadă. Ce v-a ajutat să obțineți această performanță?

Ionuț Bindea: La noi e o vorba de proces. Am început procesul transformațional al acestor companii încă de la achiziție, în urmă cu 2-3 ani, și e un proces foarte bine structurat. Vorbim despre creșterea echipelor de management și vorbim despre dezvoltarea comercială, care înseamnă canale noi, piețe noi, țări noi, inclusiv produse noi. Am introdus marketing în toate aceste companii antreprenoriale românești. Mai departe, avem un proces foarte clar de eficientizare operațională în toate companiile, care înseamnă să avem roboți, să avem Industry 4.0, foarte multă tehnologie pe care o aducem în companii - re-tehnologizarea tuturor echipamentelor vechi, tot ce înseamnă echipamente mai vechi de 10 ani. Ducem toate companiile pe care le achiziționăm la nivelul la care ele se poată să fie competitive cu multinaționalele pe terenul lor.

Ca să putem să creăm campioane regionale, trebuie să fim în stare să putem să ne batem cu multinaționalele în străinătate. E un proces pe care l-am început, care și-au arătat și partea negativă. Anul trecut a fost un an foarte dificil pentru noi, pentru că a fost un an în care am venit cu multe costuri care încă nu și-au arătat atunci veniturile. Anul acesta deja se văd roadele, anul viitor cred că va fi și mai bun.

Ziare.com: Sunteți un holding cu 8 jucători semnificativi din domeniul materialelor de construcții în portofoliu. Care va fi prioritatea pentru ROCA Industry în 2025: continuarea extinderii pe piața locală și în regiune, sau profitabilitatea?

Ionuț Bindea: Ca și strategie, nu alegem între cele două. Pentru noi, alegerea este între expansiune și consolidarea celor pe care le avem. Profitabilitatea este rezultatul multor lucruri mici făcute bine. Dacă țintim profitabilitatea, înseamnă că luăm măsuri pe termen scurt și e mai puțin strategic. Lucrând strategic, avem un proces, iar profitabilitatea este rezultatul. Ca să vă răspund la întrebare, ne vom concentra pe o creștere a eficientizării operaționale pentru companiile pe care le avem, astfel încât să generăm tot mai mult profit. Nu vom opri expansiunea, însă probabil că nu mai mult de una sau două companii în anul viitor, și profitul e ceea ce rezultă la sfârșit.

Ziare.com: Ați ales să vă întoarceți acum, la final de an, la Quarterly Report. Aveți un mesaj special de transmis investitorilor retail?

Ionuț Bindea: Le mulțumim că sunt alături de noi, le mulțumim că ne urmăresc compania, le mulțumim pentru mesajele pe care ni le trimit, le mulțumim în primul rând pentru criticile pe care le primim de la ei. Ele ne ajută să ne îmbunătățim relația cu investitorii, în special cu cei de retail care, în general, sunt mult mai tăcuți și mult mai greu de văzut decât mari investitori. De la ei ne-au venit multe din solicitări pe care le-am trasat în promisiuni. De exemplu, trecerea pe piața principală a fost o solicitare de la investitori, o promisiune pe care am avut-o și pe care am respectat-o. Să accesăm un market maker - a fost solicitare a investitorilor de retail și l-am accesat. Divizarea valorii nominale a acțiunilor și, în final, divizarea acțiunilor sunt solicitări ale investitorilor pe care le-am luat în ultima AGA. Suntem în curs de a o face. Apreciem tot acest feedback, așa ajungem să creștem și așa ajungem să îi mulțumim din ce în ce mai mult.

Interviul integral poate fi urmărit mai jos.

Cea de-a șasea ediție a Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii la BVB, organizat de Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, a avut loc miercuri, 27 noiembrie, la ONE Tower. Peste 53.000 de persoane au urmărit conferința online, iar în sală au fost prezenți fizic peste 100 de oameni. De asemenea, 15 companii de renume au luat parte la ediția 6 a Quarterly Report.

Ads