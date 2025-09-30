IPO de toamnă la BVB – TradeVille

IPO de toamnă la BVB

Cris-Tim Family Holding, unul dintre liderii industriei alimentare din România, pregătește listarea la Bursa de Valori București printr-o ofertă intermediată de Erste Group și BRD. Compania, cu afaceri de 220 mil. EUR în 2024 și un profit net de 17,6 mil. EUR, urmărește atragerea de capital pentru cel mai amplu program investițional din istoria sa (2026–2030), vizând o cifră de afaceri de 500 mil. EUR până în 2030. Surse ZF indică o evaluare între 280 și 330 mil. EUR, iar listarea ar marca un moment important pentru atragerea companiilor antreprenoriale mari pe piața locală de acțiuni. (Sursa: ZF)

Verisure pe bursa din Stockholm

Verisure, companie specializată în sisteme de securitate, țintește o evaluare de până la 13,9 mld. EUR prin ofertă publică inițială la Bursa din Stockholm, cea mai mare listare din Europa din ultimii trei ani. Oferta include până la 245 mil. acțiuni, la un preț între 12,25 și 13,50 EUR, urmărind atragerea a 3,1 mld. EUR pentru reducerea datoriilor și o achiziție în Mexic. Acțiunile vor fi tranzacționate sub simbolul VSURE, debutul fiind programat pentru 8 octombrie. Listarea marchează un impuls important pentru piața europeană de IPO-uri, într-un context în care mai multe companii își pregătesc intrarea pe bursă. (Sursa: Bloomberg)

Indicatorul Buffett la un nivel record

Indicatorul Buffett, care raportează valoarea totală a acțiunilor americane la produsul național brut, a urcat la un nivel record de 217%, depășind vârfurile din perioada bulei dotcom și din 2021. Warren Buffett avertiza în trecut că o valoare în apropiere de 200% înseamnă „a te juca cu focul”, ceea ce alimentează acum temerile privind supraevaluarea pieței. Creșterea este susținută în principal de giganții tehnologici care investesc masiv în inteligența artificială și primesc evaluări ridicate din partea investitorilor. Chiar dacă unii analiști consideră că economia bazată pe tehnologie poate justifica multiple mai mari, poziția prudentă a lui Buffett – cu rezerve record de numerar la Berkshire Hathaway – amplifică semnalele de precauție. (Sursa: CNBC)

Raliu pe bursa chineză

Bursa din China a înregistrat o creștere puternică în 2025, susținută de optimismul privind inteligența artificială, semiconductori și măsurile Beijingului de limitare a războaielor de preț. Indicele CSI 300 a urcat cu circa 16% de la începutul anului, ajungând aproape de maximele ultimilor trei ani, în timp ce segmentul IT a atins cel mai ridicat nivel din 2015. Analiștii avertizează însă că ritmul pieței nu este susținut pe deplin de fundamentale, ceea ce ridică semne de întrebare privind formarea unei posibile bule. Investitorii de retail, care reprezintă aproximativ 90% din tranzacțiile zilnice, joacă un rol cheie în această dinamică. (Sursa: CNBC)

Simtel Team Preț curent: 55,80 RON (3,72%) MCap: 454M | P/E: 13,67

Simtel Team a semnat un contract de 43 mil. EUR cu Hepa Energy pentru realizarea unui parc fotovoltaic de 67,46 MWp și a unui sistem de stocare de energie de 180 MWh în Sebeș, Alba. Proiectul, cu durată de 12 luni, va fi livrat la cheie sub forma unei centrale hibride PV+BESS, urmată de servicii de mentenanță pe cel puțin 10 ani. Este unul dintre cele mai mari proiecte hibride fotovoltaic + stocare anunțate în România, vizând creșterea securității și sustenabilității energetice. (Sursa: BVB)

Arobs Transilvania Software Preț curent: 0,709 RON (-1,25%) MCap: 741M | P/E: 34,800

AROBS Transilvania Software a fost desemnată printre companiile câștigătoare la Gala BVB Arena 2025, eveniment care a adus în prim-plan 15 companii românești finaliste din sectoare diverse ale economiei. Distincția confirmă poziția solidă a AROBS în industria IT&C și rolul său de lider în inovație și digitalizare, compania evidențiindu-se prin performanță și contribuția semnificativă la dezvoltarea pieței locale. (Sursa: ZF)

2Performant Network Preț curent: 1,530 RON (3,03%) MCap: 19,9M | P/E: -5,856

În ultima lună, acțiunile 2P au înregistrat o scădere ușoară de 0,6%, în timp ce, în ultimul an, deprecierea s-a ridicat la -15%. Prin comparație, indicele BETAeRO, din care 2P face parte, a scăzut cu 0,8% în ultima lună. Din punct de vedere al analizei tehnice, cotația 2P a coborât sub media mobilă simplă de 200 de zile încă din iunie 2024, în prezent tranzacționându-se într-un canal, cu un nivel de suport în jurul valorii de 1,5 RON și o rezistență în jurul valorii de 1,7 RON. (Sursa: BVB)

Fondul Proprietatea Preț curent: 0,4455 RON (3,24%) MCap: 1,42B | P/E: 5,3377

Adunarea Generală a Acționarilor Fondului Proprietatea a decis anularea procesului de selecție a noului administrator, respingând parteneriatul ROCA-FP (Impetum Group și IRE AIFM HUB). Decizia a fost susținută de investitori individuali și fondurile slovene, care au contestat nivelul de expertiză oferit, comparativ cu Franklin Templeton, administratorul din ultimii 15 ani. În lipsa unei alternative clare, Franklin Templeton va continua să gestioneze fondul cel puțin încă șase luni. (Sursa: Profit.ro)

Sphera Franchise Group Preț curent: 36,90 RON (5,43%) MCap: 1,43B | P/E: 22,83

Sphera Franchise Group a convocat AGA pe 5 noiembrie pentru aprobarea distribuirii unui dividend brut de 1,04 RON/acțiune din profitul net nedistribuit aferent anului 2024, echivalent cu un randament de aproximativ 3%. Data plății este stabilită pentru 15 decembrie, cu ex-date pe 24 noiembrie. (Sursa: BVB)

S.P.E.E.H. Hidroelectrica Preț curent: 123,00 RON (0,33%) MCap: 55,3B | P/E: 18,29

În ultima săptămână, acțiunile Hidroelectrica au scăzut cu aproape 1%, ceea ce a dus la o pierdere de circa 580 mil. RON din capitalizarea companiei. Corecția a venit după plecarea surpriză a directorului general și a directorului financiar, aprobată de consiliul de supraveghere. Mișcarea a alimentat percepția de incertitudine, în special pe fondul tensiunilor cu Comisia Europeană, chiar dacă indicele BET a urcat cu 2% în aceeași perioadă. Investitorii privesc schimbările bruște de la vârful companiei drept un risc suplimentar pentru stabilitatea guvernanței corporative. (Sursa: ZF)

Banca Transilvania Preț curent: 28,20 RON (0,36%) MCap: 30,7B | P/E: 6,75

Banca Transilvania a anunțat distribuția unui dividend special în valoare de 700 mil. RON din rezerve, surprinzând investitorii și stimulând cumpărările pe bursă. Plata este programată pentru 11 decembrie 2025, randamentul ridicându-se la circa 2,2%. Principalii beneficiari sunt fondurile de pensii private Pilon II, care dețin aproape 28% din acțiunile băncii și ar urma să încaseze aproximativ 180 mil. RON. Aceste fonduri aveau investiții de 7,1 mld. RON în acțiunile TLV la sfârșitul lunii mai 2025. (Sursa: ZF)

S.N.G.N. Romgaz Preț curent: 8,48 RON (0,36%) MCap: 32,6B | P/E: 10,68

Acțiunile Romgaz s-au apreciat cu 48% în ultimele 12 luni, investitorii anticipând impactul pozitiv al proiectului Neptun Deep. Compania se tranzacționează la un multiplu P/E de 9,5 pentru 2025, mai ridicat decât nivelul de 6,5 al rivalilor regionali precum MOL, OMV sau OMV Petrom. Analiștii de la Wood consideră evaluarea justificată, având în vedere creșterea estimată a producției și EBITDA din 2027, când vor începe extracțiile offshore. Totuși, ei mențin recomandarea de „Hold“, cu un preț țintă de 8,2 RON/acțiune, ce implică un potențial de creștere limitat. (Sursa: ZF)

Stellantis NV Preț curent: 8,006 EUR (1,09%) MCap: 25,7B

Doug Ostermann, directorul financiar al Stellantis NV, demisionează din motive personale, fiind a doua schimbare importantă din conducerea constructorului auto care încearcă să își revină. El va fi înlocuit imediat de Joao Laranjo, veteran al Fiat Chrysler Automobiles, care s-a întors anul acesta ca director financiar pentru America de Nord. Stellantis și-a reconfirmat prognoza financiară, în ciuda acestei schimbări în conducere. (Sursa: Bloomberg)

TotalEnergies SE Preț curent: 53,17 EUR (-2,01%) MCap: 139B

TotalEnergies a anunțat vânzarea unei participații de 50% în active solare din America de Nord către KKR, într-o tranzacție ce evaluează portofoliul la 1,25 mld. USD, inclusiv datorii. Compania franceză va încasa 950 mil. USD la închidere, fondurile fiind folosite pentru reducerea datoriilor, care au urcat la 26 mld. USD pe fondul scăderii prețului petrolului. Tranzacția include șase proiecte solare de utilitate cu o capacitate combinată de 1,3 GW și 41 de proiecte de generare distribuită totalizând 140 MW. Operațiunea face parte din strategia TotalEnergies de a vinde pachete minoritare în proiecte mature pentru a spori randamentul investițiilor verzi. (Sursa: Bloomberg)

Deutsche Lufthansa AG Preț curent: 7,758 EUR (0,10%) MCap: 9,28B

Lufthansa a anunțat planuri de reducere a 4.000 de posturi administrative până în 2030, în special în Germania, prin digitalizare, automatizare și eficientizare a proceselor. Măsura urmărește economii anuale de circa 300 mil. EUR și sprijinirea țintelor financiare pe termen mediu, inclusiv un free cash flow de peste 2,5 mld. EUR între 2028–2030 și un randament ajustat al capitalului de 15–20%. Reducerile de personal vin în contextul unui amplu program de economii, după ce compania a ratat țintele de marjă în 2024, fiind afectată de greve, întârzieri în livrarea aeronavelor și performanța slabă a liniei principale. (Sursa: Bloomberg)

AstraZeneca PLC (ADR) Preț curent: 74,13 USD (0,50%) MCap: 114B

AstraZeneca, cel mai mare producător de medicamente din Marea Britanie, va lista acțiuni ordinare pe Bursa din New York, înlocuind certificatele de depozit de pe Nasdaq, pentru a atrage mai mulți investitori americani. Mișcarea, care menține atât listarea de la Londra, cât și sediul central din UK, subliniază importanța tot mai mare a pieței din SUA, unde compania generează aproape jumătate din venituri și unde a promis investiții de 50 mld. USD în următorii cinci ani. Decizia vine în contextul tensiunilor cu autoritățile britanice privind reglementările și rambursarea medicamentelor, Astra avertizând că listarea de la Londra ar putea deveni mai puțin relevantă. (Sursa: Bloomberg)

Alibaba Group Holding Ltd (ADR) Preț curent: 179,81 USD (4,60%) MCap: 463B

Acțiunile Alibaba au crescut puternic după ce analiștii au îmbunătățit estimările privind perspectivele diviziilor de cloud și inteligență artificială. Morningstar a majorat cu 49% valoarea justă pentru ADR-uri la 267 USD și pentru acțiunile listate în Hong Kong la 260 HKD, iar Morgan Stanley a ridicat ținta de preț pentru ADR-uri la 200 USD, anticipând creșteri de 32% în FY26 și 40% în FY27 pentru veniturile din cloud. Acțiunile listate la Hong Kong au avansat cu aproape 50% în septembrie, cel mai bun ritm lunar de la listarea din 2019, pe fondul optimismului privind investițiile în AI, extinderea centrelor de date și parteneriatul cu Nvidia. (Sursa: Bloomberg)

