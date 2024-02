Japonia pierde locul 3 – TradeVille

Cifra De Afaceri Din Industrie

In luna decembrie 2023, cifra de afaceri din industrie, pe total (piața interna si externa) a scăzut, in termeni nominali, cu 15.7% fata de luna noiembrie si cu 4% fata de ultima luna a anului. Per total, in 2023, cifra de afaceri din industrie a crescut in termeni nominali cu doar 0.7% fata de 2022. (Sursa: INS)

Din Nou In Tandem

Prețul Bitcoin si cel al acțiunilor americane s-au mișcat adesea in tandem in perioada 2020-2022, dar aceasta corelație a fost întrerupta in anul trecut, in urma unor falimente in industria de criptomonede. Cu toate acestea, analiștii se așteaptă ca aceasta dinamica sa revină pe măsura ce noile ETF-uri cu active in Bitcoin vor permite fondurilor de investiții sa participe in aceasta nișa. (Sursa: Marketwatch)

Japonia Pierde Locul 3

Japonia a pierdut un loc in topul celor mai mari economii din lume, după publicarea ultimelor date economice. Tara din estul Asiei a fost depășită de Germania după ce a raportat, in cursul zilei de ieri, doua trimestre consecutive de contracție. PIB din trimestrul 4 a ratat cu mult previziunile de creștere de 1.4%, cifrele arătând o scădere de 0.4%. (Sursa: CNBC)

UK Nu Scapă De Recesiune

Marea Britanie a intrat într-o recesiune in a doua jumătate a anului trecut, conform ultimelor date economice publicate ieri. Produsul intern brut a scăzut cu 0.3% in trimestrul 4, ceva mai abrupt decât prognoza economiștilor de doar -0.1%. Știrea vine in contextul in care, in T3, economia scăzuse cu 0.1%. Ultimele cifre complica situația premierului Rishi Sunak înainte de alegerile generale. (Sursa: Bloomberg)

Ascendia

Veniturile totale ale Ascendia au fost in 2023 de 12.3 mil. RON, in creștere marginala fata de valoarea înregistrata anul trecut. Cifra de afaceri a înregistrat o scădere fata de 2022, ajungând la valoarea de 8.9 mil. RON. Profitul net obținut a fost de 1.13 mil. RON in scădere cu 71.5% fata de cele aproape 4 mil. RON înregistrate in 2022. (Sursa: BVB)

Nuclearelectrica

Nuclearelectrica a anunțat semnarea Memorandumului de Înțelegere cu SACE si Ansaldo Nucleare pentru a avansa in proiectele sale pentru retehnologizarea Unității 1 si construcția Unităților 3 si 4 ale CNE Cernavoda. Ansaldo Nucleare si-a exprimat interesul privind furnizarea de servicii de inginerie si management de proiect, achiziția, instalarea si punerea in funcțiune a componentelor si sistemelor si altele, in timp ce SACE si-a exprimat interesul de a susține finanțarea celor doua proiecte ale SNN cu suma de pana la 2 mld. EUR. (Sursa: BVB)

Stellantis Nv

Stellantis se pregătește pentru un an dificil, din cauza creșterii producției globale de autovehicule, care va duce la un război al preturilor si un context general imprevizibil. Producătorii de autovehicule electrice se confrunta cu o încetinire a creșterii vânzărilor in condițiile in care competitori din Asia intra pe piața europeana. In cazul Stellantis, profitul operațional ajustat pentru ultimul semestru a scăzut cu 10% pana la 10.2 mld. EUR. Compania a anunțat o noua răscumpărare de acțiuni in valoare de 3 mld. USD. (Sursa: Bloomberg)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

Prețul acțiunilor companiei Taiwan Semiconductor Manufacturing a atins un nou record in ședința de ieri, la o zi după ce Morgan Stanley a majorat prețul țintă pentru producătorul de cipuri Nvidia. TSMC este cel mai mare producător de procesoare avansate din lume, fiind unul dintre furnizorii Nvidia si Apple. (Sursa: CNBC)

Cisco Systems Inc

Cisco Systems, cel mai mare producător de echipamente de rețea din lume, intenționează sa renunțe la mii de locuri de munca in contextul in care creșterea vânzărilor a fost modesta in sectorul de tehnologie. Planul de restructurare va afecta aproximativ 5% din forța de munca a companiei si va costa aproximativ 500 mil. USD. (Sursa: Bloomberg)

Renault SA

Acțiunile Renault au crescut cu 7% in sesiunea pre-market după ce compania a anunțat ca va propune majorarea dividendului la 1.85 EUR/acțiune de la 0.25 EUR/acțiune anterior. Compania a raportat o marja operațională de 7.9%, situându-se către partea superioara a intervalului de estimări furnizat anterior. Pana in 2030, producătorul auto si-a propus sa obțină o marja de profit de doua cifre. Veniturile grupului au crescut cu 13%, pana la 52.4 mld. EUR, in timp ce profitul net a fost ușor sub prognoze. (Sursa: CNBC)

