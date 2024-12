Japonia și UK mențin rata dobânzii – TradeVille

Pensia medie lunară, în creștere

Pensia medie lunara a înregistrat in cel de-al treilea trimestru din 2024 o creștere de 6.4%, comparativ cu trimestrul 2 al aceluiași an, având o valoare de 2,582 RON. Numărul mediu de pensionari a scăzut cu 6,000 de persoane, asigurații social de stat însumând, in medie, 4,597 mii de persoane. (Sursa: INS)

Piața imobiliară, rezultate mixte în 2024

Potrivit consultanților Colliers, anul 2024 a fost un an mixt pentru piața imobiliară din Romania. În timp ce pentru piața birourilor, anul 2024 a fost unul relativ liniștit, sectorul de retail marcând o perioada record, datorita apetitului populatiei pentru consum. Piata industriala nu a avut un an la fel de dinamic ca piața rezidențială, revenindu-si după performantele remarcabile înregistrate în anii anteriori. De asemenea, turismul a ajuns in 2024 la un maxim istoric, atingând cel mai înalt nivel din ultimele 3 decenii, datorita susținerii turiștilor locali. (Sursa: ZF)

Japonia menține rata dobânzii

Banca Japoniei a decis menținerea ratei dobânzii de referința la 0.25%, concentrându-se pe evaluarea impactului piețelor financiare si al cursului de schimb asupra activității economice. Drept consecință, Yenul s-a depreciat cu aproximativ 1.27% fata de dolar după anunțarea deciziei, atingând minimul din ultimele 4 luni de 156.77. (Sursa: CNBC)

Marea Britanie, dobânda neschimbată

Banca Angliei a decis joi sa mențină rata dobânzii neschimbata, conform așteptărilor analiștilor, după ce inflația din Marea Britanie a atins cea mai ridicata valoare din ultimele de opt luni. Lira sterlina a pierdut din avansul fata de dolarul american imediat după anunțul BOE, dolarul înregistrând un rally miercuri, după ce Fed a redus ratele dobânzii cu un sfert de punct si a semnalat o perspectiva mai agresiva pentru 2025. (Sursa: CNBC)

Nuclearelectrica Preț curent 40.60 RON ( -2.29% ) MCap 12.2B P/E 6.75

Nuclearelectrica a informat piața cu privire la semnarea unui contract de Inginerie, Procurare si Construcție (EPC) cu Candu Energy pentru avansarea retehnologizării Unității 1 a CNE Cernavoda, valoarea acestuia ridicandu-se la 1.9 mld. EUR. Contractul EPC vizează proiectarea detaliata, achiziția de echipamente si materiale, execuția lucrărilor de retubare, retehnologizare si construirea infrastructurii necesare pentru retehnologizarea Unității 1. Proiectul va prelungi durata de viată operațională a Unității 1 cu 30 de ani, pentru a sprijini obiectivele de decarbonizare a României prin evitarea a încă 5 mil. de tone de emisii de CO2 anual. (Sursa: BVB)

Transport Trade Services Preț curent 4.525 RON ( -3.93% ) MCap 814M P/E 9.643

Consiliul de administrație TTS a aprobat un proiect de investiție pentru sporirea capacitații de operare a terminalului cerealier al grupului din Constanta. Investiția va fi realizata de filiala Canopus Star, cu un buget estimat de 22.9 mil. EUR, din care 35% va fi acoperit din resurse proprii. Lucrările se vor demara la începutul anului 2025. (Sursa: BVB)

Teraplast Preț curent 0.4185 RON ( -2.22% ) MCap 1B P/E -79.4146

TeraPlast urmează sa achiziționeze activele pentru producția de tevi din PVC si PE deținute de Wavin Ungaria, având drept intermediar Polytech Kft. Valoarea tranzacției este de 7.04 mil. EUR si presupune achiziția a 12,000 mp de clădiri si peste 40,000 mp de teren industrial in apropiere de Budapesta. (Sursa: BVB)

Meta Estate Trust Preț curent 0.665 RON (0.00% ) MCap 68.1M P/E 6.969

Meta Estate Trust a obținut un contract de finanțare de la Patria Bank de 939,057 EUR, destinat refinanțării a 60% din investiția realizata in proiectul Swissôtel din Poiana Brașov. Contractul are o durata de 10 ani și reflecta încrederea in strategiile companiei. În alte știri, compania a anunțat restructurarea investiției in proiectul rezidențial de pe strada Matasari prin înființarea Matasari Park Residence, prin care a cesionat o creanța de 3.2 mil. EUR si a achiziționat un teren de 3.9 mil. EUR. (Surse: BVB;BVB)

Med Life Preț curent 5.590 RON ( -4.44% ) MCap 2.97B P/E 231.022

Inteligenta artificiala si învățarea automata (machine learning) au devenit elemente cheie in evoluția tehnologiilor medicale. MedLife, lider pe piața serviciilor medicale private din Romania, folosește tehnologia Rayscape, bazată pe inteligența artificială, pentru a analiza radiografiile si CT-urile pulmonare, prin soluțiile Rayscape CXR si Lung CT. De asemenea, dronele joaca un rol important, în 2023 MedLife introducând pe plan local un sistem de transport cu drone pentru probele de laborator, o premiera în Europa Centrala si de Est. Compania dispune si de 6 roboti da Vinci si unul Brainlab care au permis MedLife sa realizeze doua premiere medicale importante in domeniul chirurgiei minim invazive. (Sursa: ZF)

Micron Technology Preț curent 87.680 USD ( -15.61% ) MCap 95.1B

Acțiunile Micron au scăzut cu 12% in tranzacțiile after-hours, în ciuda faptului ca a raportat pentru T1 2025 un profit net mai mare decât cel prognozat, din cauza faptului ca producătorul de cipuri a emis o estimare a veniturilor pentru T2 2025 mai slaba decât se așteptau analiștii. (Sursa: CNBC)

