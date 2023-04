Jumătate de milion de mașini Made in România - TradeVille

Jumătate De Milion De Mașini Made in România

In anul 2022, sectorul auto din Romania a depășit, din nou, pragul de 30 mld. EUR cifra de afaceri. Ultima data când industria auto a atins acest nivel a fost in 2019, înainte de pandemie, război si inflație si creșterea dobânzii de referința. Tot anul trecut, in Romania s-a depășit un obiectiv important, producția de autovehicule depășind bariera de jumătate de milion de unități (507,000). Sectorul auto rămâne unul critic pentru economia românească, reprezentând 12% din PIB si 29% din exporturile tarii. (Sursa: ZFCorporate)

Anul 2022 A Fost Marcat De O Activitate In Creștere Pe BVB

Conform unui raport al ASF, valoarea totala tranzacționata la BVB, in 2022, a depășit nivelul de 24 mld. RON, in creștere cu 11% fata de 2021, in timp ce numărul de tranzacții s-a majorat cu 9%. Aproape toate tranzacțiile s-au derulat pe piața reglementata, cca. 97%, restul fiind efectuate pe SMT. In anul 2022, valoarea tranzacțiilor cu titluri de stat a fost de 3.65 mld. RON, cu 12% mai mare fata de 2021, însă acțiunile au rămas clasa de active preferata de investitori, cu o pondere de 57% din totalul valorii tranzacționate la BVB. Capitalizarea bursiera pe piața reglementata a atins un nivel de 197.2 mld RON, in scădere cu aproximativ 12% comparativ cu 2021. (Sursa: Economica.net)

Inflația Din China, La Cel Mai Scăzut Nivel Din Ultimele 18 Luni

In total contrast cu creșterea preturilor la nivel mondial, inflația de consum din China a atins cel mai scăzut nivel din ultimele 18 luni, iar scăderea preturilor la poarta fabricii s-a accelerat in martie, in condițiile in care cererea a rămas in continuare slaba. Indicele preturilor de consum (IPC) a crescut cu 0.7% in ritm anual, cel mai lent ritm din septembrie 2021. Fata de luna februarie, IPC a scăzut cu 0.3%, in contrast cu așteptările analiștilor pentru o valoare similara. Raportul privind inflația din martie din China sugerează ca economia chineza se afla intr-un proces de dezinflație, ceea ce poate oferi autorităților un spațiu de manevra mai mare pentru relaxarea politicii monetare in vederea stimulării cererii. (Sursa: Reuters)

Ads

Mai Puține Vânzări De Bunuri De Consum In UE

Potrivit datelor Eurostat, comerțul cu amănuntul din Zona Euro a scăzut cu 0.8% in februarie fata de luna precedenta, in timp ce in Uniunea Europeana indicatorul a înregistrat o scădere de 0.9%. Cea mai mare dinamica negativa au înregistrat-o carburanții pentru autovehicule (-1.8%), urmați de produsele nealimentare (-0.7%) si alimente, băuturi si tutun (-0.6%). Comparativ cu februarie 2022, vânzările cu amănuntul au scăzut cu 3% in zona euro si cu 3.1% in UE. Cea mai mare scădere fata de anul trecut a fost înregistrata de alimente, băuturi si tutun, care au scăzut cu 4.9%. (Sursa: Eurostat)

Agricover Holding- Bonds 2026 Preț curent 102.89 EUR ( -0.11% ) MCap 82.3K

Agricover Holding S.A. si-a anunțat intenția de listare pe Piața Principala a BVB, odată cu aprobarea majorării de capital din cadrul AGEA din 10.04.2023. Compania intenționează sa își majoreze capitalul cu maximum 145,436,236 acțiuni noi, ordinare. Oferta va mai include pana la 800,622,511 acțiuni ordinare scoase la vânzare de actualii acționari ai companiei, Jabbar Kanani si Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare (BERD). TradeVille va acționa ca Agent de Retail pentru Oferta. (Surse: BVB;Bursa.ro)

Ads

Transport Trade Services Preț curent 13.70 RON (1.86% ) MCap 822M P/E 4.60

Transport Trade Services a primit o propunere de hotărâre privitoare la punctul 8 de pe ordinea de zi a ședinței AGA Ordinara convocata pentru data de 28/29 aprilie 2023. Propunerea a fost înaintata de un acționar cu dețineri de peste 5% din totalul drepturilor de vot si vizează devansarea plații dividendului aferent anului 2022, din 16 iunie 2023 in 8 iunie 2023. Propunerea privind data de înregistrare rămâne nemodificata, respectiv pe 16 mai 2023 (data ex-dividend: 15 mai 2023). (Surse: BVB (1);BVB (2))

Macofil Jiu Preț curent 22.8 RON ( -2.56% ) MCap 82.3M P/E 4.3

Producătorul de materiale de construcții, Macofil Târgu-Jiu a informat piața privind publicarea rezultatelor financiare anuale. Cifra de afaceri obținuta de companie in 2022 s-a ridicat la 84.5 mil. RON (+43.5% vs. 2021), in timp ce profitul net a ajuns la 23.5 mil. RON (+57% vs. 2021). La 31.12.2022, compania avea in casa si conturi la bănci 43.8 mil. RON, in creștere cu 89% comparativ cu perioada similara a anului anterior. (Sursa: BVB)

Ads

AIR CLAIM Preț curent 3.78 RON (2.72% ) MCap 16.6M P/E 18.30

Acționarii AirClaim au hotărât aprobarea distribuirii unui dividend in valoare de 660,000 RON, care se traduce intr-un dividend brut pe acțiune de 0.15 RON cu un randament de 4% raportat la prețul de ieri. Data de înregistrare a fost aprobata pe 28 aprilie, iar data plații – pe 12 mai 2023. In cadrul AGEA, acționarii au aprobat si un program de recompensare de tip Stock Option Plan, care se va desfășura in perioada 2023 – 2025, in vederea fidelizarii si motivării angajaților, administratorilor si directorilor societății. Numărul de acțiuni care face obiectul programului de recompensare este de maxim 1.31% din totalul capitalului social al societății. (Sursa: comunicat societate)

Alphabet - acțiuni clasa Preț curent 105.35 USD ( -1.02% ) MCap 1.38T

Autoritatea de reglementare antitrust din Coreea de Sud a amendat Google cu 32 mil. USD pentru ca a blocat lansarea de jocuri video mobile pe platforma unui concurent. Conform instituției publice, compania americana le impunea producătorilor de jocuri video sa își lanseze jocurile exclusiv pe Google Play. Printre producătorii de jocuri afectați de acțiunea Google se numără Netmarble, Nexon si NCSOFT, precum si alte companii mai mici. (Sursa: Reuters)

Ads

Apple Inc. Preț curent 160.800 USD ( -0.76% ) MCap 2.55T P/E 26.852

Tim Cook, directorul general al Apple, a programat pentru săptămâna viitoare o călătorie pentru a deschide primele magazine ale producătorului in India, subliniind ambițiile companiei pentru aceasta tara ca piața de desfacere si baza de producție. Apple se afla in plin proces de a muta o parte din producția din China după ce restricțiile stricte legate de COVID au perturbat producția de noi iPhone-uri si, cu scopul de a reduce riscurile ce pot fi generate de tensiunile dintre Beijing si Washington. (Sursa: Bloomberg)

Newmont Corporation Preț curent 49.92 USD ( -2.29% ) MCap 39.6B P/E -92.39

Newmont Corp., companie australiana de minerit de aur, oferă 19.5 mld. USD pentru preluarea operațiunilor companiei Newcrest Mining Ltd., in ceea ce ar putea reprezenta cea mai mare tranzacție tip M&A din industria mineritului de aur. Astfel, Newmont a mărit oferta de preluare după ce, anterior, oferea 17 mld. USD, o suma pe care acționarii Newcrest au refuzat-o. Newcrest este cel mai mare producător de aur la nivel global. (Sursa: The Wall Street Journal)

Ads

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).