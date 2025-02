La maximul ultimilor 3 ani – TradeVille

Cifra de afaceri din comerțul cu autovehicule

În luna decembrie, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule si motociclete a scăzut fata de luna precedenta, atât ca serie bruta (cu 11.6%), cat si ca serie ajustata in funcție de numărul de zile lucrătoare si de se zonalitate (cu 3%). La nivel anual, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule si motociclete a crescut fata de anul precedent cu 2.6% ca serie bruta. (Sursa: INS)

Cifra de afaceri din serviciile de piața prestate populației

Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piața prestate populației a crescut, in luna decembrie 2024 fata de luna precedenta, ca serie bruta cu 0.7%, iar ca serie ajustata, in funcție de numărul de zile lucrătoare si de sezonalitate, a scăzut cu 0.2%. Pentru întreg anul, cifra de afaceri din serviciile de piața prestate populației a scăzut fata de anul 2023, ca serie bruta cu 0.9%. (Sursa: INS)

La maximul ultimilor 3 ani

Acțiunile din Hong Kong au atins, la sfârșitul săptămânii trecute, un maxim al ultimilor 3 ani de zile, conducând creșterile din regiunea Asia-Pacific, investitorii analizând datele privind inflația din Japonia si amenințările de taxe vamale ale președintelui american Donald Trump. Indicele Hang Seng din Hong Kong a crescut cu 3.76%, ajungând la cel mai ridicat nivel din februarie 2022, conform datelor LSEG. (Sursa: CNBC)

Probleme pentru operatorii de croaziere

Preturile acțiunilor operatorilor de croaziere Carnival, Royal Carribean si Norwegian Cruise Lines au afișat scăderi semnificative la finalul săptămânii trecute, din cauza faptului ca statutul lor fiscal favorabil din SUA ar putea fi contestat de administrația Trump. Deși aceste companii operează din Miami, Florida, navele lor sunt sub pavilion Bahamas, Panama, Malta sau Insulele Marshall. (Sursa: Seeking Alpha)

Ads

Agroland Business System Preț curent 1.150 RON (0.88% ) MCap 103M P/E 18.576

Agroland a raportat o creștere a veniturilor din exploatare de 7% in 2024, fata de 2023, acestea ajungând la un nivel de 315.7 mil. RON, in timp ce cheltuielile din exploatare au înregistrat o creștere de +5%. Astfel, rezultatul operațional a fost in creștere cu +53%, ridicandu-se la 16.9 mil. RON in 2024. Rezultatul net a fost in creștere cu +63%, totalizând 7.7 mil. RON. Creșterea veniturilor a venit ca urmare a majorării categoriilor de furaje si concentrate, pui de o zi si oua de consum. (Sursa: BVB)

Fondul Proprietatea Preț curent 0.3618 RON ( -1.36% ) MCap 1.28B P/E 3.7911

Taxa pe stalp a intrat in vigoare pe 1 ianuarie 2025, iar normele metodologice urmează sa fie aprobate pana la sfârșitul lunii martie. Companiile vor fi obligate sa achite taxa pentru întreg anul 2025. Conform celor de la FP, Compania Naționala „Administratia Porturilor Maritime” Constanta ar urma sa plătească o taxa pe construcții speciale de 131.6 mil. RON, aproximativ jumătate din veniturile companiei si aproape tot profitul anual. FP si Consiliul Local Constanta detin fiecare cate 20% din CNAPM, in timp ce restul acțiunilor sunt controlate de statul roman prin Ministerul Transporturilor. Pachetul de acțiuni controlat de FP este evaluat la aproximativ 370 mil. RON. (Sursa: Wall-Street.ro)

Ads

SC Bursa de Valori București Preț curent 45.85 RON ( -2.45% ) MCap 405M P/E 27.77

BRK Financial Group a oferit un preț ținta de 39.9 RON pentru acțiunile Bursei de Valori București pentru următoarele 12 luni de zile. Analiștii au emis o recomandare de menținere a investiției, in contextul in care prețul acțiunilor BVB este in prezent peste prețul ținta din evaluare. Printre cele mai importante riscuri la care este expusa compania se numără întârzierea proiectului CCP si amânarea noilor listări. (Sursa: ZF)

Prebet Aiud Preț curent 2.14 RON ( -0.93% ) MCap 89.4M P/E 89.32

Prebet Aiud a anunțat achiziționarea a 426 de acțiuni la societatea de investiții alternative cu capital privat Roca Investments pentru 9.6 mil. RON. Astfel, evaluarea Roca Investments raportata la aceasta tranzacție este de aproximativ 339 mil. RON. In urma acestei achiziții, Prebet are o deținere de 12.94% din Roca Investments. (Sursa: ZF)

TESLA INC. Preț curent 346.080 USD ( -2.35% ) MCap 1.07T

Un grup japonez, care il include si pe prim-ministrul Yoshihide Suga, este in tratative cu Tesla pentru o investiție in constructorul auto Nissan Motor, aflat in dificultate in urma eșecului negocierilor sale de fuziune cu Honda. Temerile japonezilor se leagă de o posibila preluare a Nissan de către investitori străini, printre care s-ar putea numără gigantul tehnologic taiwanez Foxconn. (Sursa: Investing.com)

Ads

Alibaba Group Holding Ltd Preț curent 144.0600 USD (5.95% ) MCap 370B

Conform celor mai recente date disponibile, CEO-ul GameStop si celebrul investitor Ryan Cohen, si-a majorat participația personala in gigantul chinez de comerț electronic Alibaba. Domnul Cohen are in prezent 7 mil. de acțiuni care valorează in jur de 1 mld. USD. Acesta considera ca Alibaba si companiile chineze, in general, pot beneficia de evaluările mici la care continua sa se tranzacționeze in ciuda raliului recent. (Sursa: CNBC)

Meta Platforms Inc (facebook) Preț curent 691.350 USD ( -0.50% ) MCap 1.75T

Meta Platforms a anunțat o creștere a procentului bonusului ținta pentru planul sau anual de remunerație pentru executivi. Directorii Meta Platforms ar putea câștiga un bonus de 200% din salariul lor de baza in cadrul noului plan, fata de 75% anterior. Compania a argumentat decizia pe baza faptului ca remunerația totala pentru directorii companiei este egala cu sau sub percentila 15 a remunerației totale in numerar a directorilor care dețin funcții asemănătoare la alte companii similare. (Sursa: CNBC)

Ads

Deschide Cont la Tradeville

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotatiile afisate sunt cele de la sfarsitul zilei precedente de tranzactionare. Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achizitie si fluctuatiile valutei pot influenta randamentul investitiei.

Nu exista instrument financiar fara risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, lot 3/1, Etaj 3-4, sector 2, Bucuresti, 021901, +40 21 318 75

Ads