La revedere, Euroins! - TradeVille

La Revedere, Euroins!

ASF a decis retragerea autorizației de funcționare a Euroins, unul dintre cei mai mari asiguratori din Romania. Totodată, ASF a promovat cererea de deschidere a procedurii de faliment a asiguratorului, după constatarea stării de insolventa. Căderea Euroins vine la un an după falimentul altui asigurator de renume, City Insurance. Potrivit raportului ASF, la sfârșitul primelor 9 luni din 2022, Euroins ocupa a treia poziție pe piața naționala de asigurări, după volumul primelor totale subscrise pentru asigurări generale si de viată, cu o cota de piața de 15.83%. (Surse: ZF;ASF Romania)

Datoria Externa, Egala Cu Jumătate Din PIB

Datoria externa a României a crescut la 150 mld. EUR, reprezentând un nivel de aproape trei ori mai mare decât rezervele valutare, care erau de 52 mld. EUR, in luna februarie. Potrivit ZF, datoria externa reprezintă jumătate din PIB al României. La nivelul datoriei guvernamentale totale, gradul de îndatorare al sectorului public din Romania este sub media UE, care a fost de 85.1%, in T3 2022. (Surse: ZF;europa.eu)

Creșterea Inflației Din Zona Euro Încetinește

Indicele preturilor de consum din zona euro a înregistrat, in luna februarie 2023, o creștere de 8.5% comparativ cu aceeași luna a anului precedent. Astfel, s-a marcat o ușoara încetinire fata de creșterea din ianuarie, de 8.6%, confirmând a patra luna consecutiva de declin a inflației. Cu toate acestea, rata anuala a inflației de baza (core) – care nu include categoriile de energie si alimente – s-a situat la 5.6% in februarie, accelerând creșterea anuala de 5.3% înregistrata in luna precedenta. (Sursa: MarketWatch)

Consumatorii Americani, Mai Putin Încrezători In Economie

Indicele Michigan privind sentimentul consumatorilor americani a înregistrat o valoare preliminara de 63.4, pentru luna martie. Este o valoare mai mica decât consensul economiștilor, care era ancorat la 67, o valoare similara cu cea din februarie care a fost, totodată, cea mai mare din ultimele aproape 12 luni. Astfel, consumatorii americani privesc cu mai putina încredere către condițiile economice pe termen scurt si lung, in contextul in care presiunile inflaționiste nu s-au estompat. (Sursa: Trading Economics)

OMV Petrom Preț curent 0.4900 RON (1.03% ) MCap 30.5B P/E 2.9643

Conducerea OMV Petrom a convocat AGA pentru 26.04.2023. Pe ordinea de zi, printre altele, se afla propunerea de dividend, in valoare de 0.0375 RON/acțiune, cu o creștere anuala de 10%. Raportat la prețul de închidere din 17.03.2023, randamentul dividendului se ridica la 7.6%. De asemenea, pe ordinea de zi se mai afla si propunerea de delestare a certificatelor globale de depozit (GDR) emise de Citibank N.A. si tranzacționate la Bursa de Valori din Londra. (Sursa: BVB)

Aerostar Preț curent 7.70 RON ( -3.75% ) MCap 1.17B P/E 12.99

Consiliul de Administrație al Aerostar propune repartizarea unui dividend brut pe acțiune de 0.18 RON, din profitul net al anului 2022. Randamentul dividendului, raportat la prețul de închidere de vineri este de 2.3%. Data de înregistrare este propusa pentru data de 12 mai 2023 (data ex-dividend: 11 mai 2023). Data plații este propusa pentru data de 31 mai 2023. Propunerea este inclusa in convocatorul AGOA pentru data de 20/21 aprilie 2023. Valoarea dividendului propus este cu 20% mai mare decât valoarea dividendului plătit anul trecut. (Surse: BVB (1);BVB (2))

Arobs Transilvania Software Preț curent 0.995 RON (2.47% ) MCap 906M P/E 19.588

Acționarii AROBS sunt convocați la AGA Extraordinara, pentru data de 19/20 aprilie 2023. Printre alte puncte pe ordinea de zi, se afla aprobarea transferului acțiunilor Arobs pe piața reglementata a BVB, de pe SMT-BVB (AeRO). De asemenea, se propune reducerea capitalului social cu 4 mil. RON, pana la 87.1 mil. RON, ca urmare a anularii a 40.1 mil. acțiuni dobândite de către societate. (Sursa: BVB)

Transilvania Leasing Si Credit Ifn Brașov Preț curent 0.0500 RON (0.00% ) MCap 25.7M P/E 8.1323

Ordinea de zi a ședinței AGOA Transilvania Leasing si Credit IFN, convocata pentru data de 6/7 aprilie 2023, a fost completata cu un nou punct, la solicitarea acționarului Transilvania Investments Alliance. Astfel, acționarul propune distribuirea unui dividend brut per acțiune 0.00478 RON cu un randament de 9.56%, raportat la închiderea de vineri. Data de înregistrare propusa este 7 iunie 2023 (data ex-dividend: 6 iunie 2023). Societatea nu a mai acordat dividende din anul 2019. (Surse: BVB (1);BVB (2))

Prefab București Preț curent 2.50 RON (7.76% ) MCap 121M P/E 15.64

Conducerea companiei Prefab, producător de prefabricate din beton, a convocat AGA pentru data de 26.04.2023. Pe ordinea de zi, printre altele, se afla si propunerea de repartizare a profitului realizat in 2022, in suma de 7.75 mil. RON. In acest sens, conducerea companiei propune distribuirea a 63% din profitul net sub forma de dividende, rezultând un dividend brut/acțiune de 0.10 RON. In baza prețului de închidere din 17.03.2023, randamentul dividendului propus este de 4%. Pe ordinea de zi se mai regăsește si o propunere de contractare a unui credit in valoare de 10 mil. RON, in vederea susținerii programului de investiții din anul 2023. De asemenea, conducerea companiei propune si inițierea unui program de tip „stock option plan”, pana la limita de 7.5% din capitalul social. (Sursa: BVB)

SIF Oltenia Preț curent 1.710 RON ( -3.39% ) MCap 855M P/E 5.188

Conducerea SIF Oltenia propune spre aprobare in AGA, ce va avea loc pe 27.04.2023, menținerea profitului net al anului 2022 in cadrul societății. Astfel, se propune ca întreg rezultatul exercițiului financiar din 2022, in suma de 164.8 mil. RON, sa fie repartizat in categoria de “alte rezerve”, in vederea susținerii viitoarelor investiții, in condițiile unui an 2023 plin de incertitudini. (Sursa: BVB)

Vrancart Preț curent 0.1680 RON (0.60% ) MCap 202M P/E 20.9386

Consiliul de Administrație al producătorului de carton, Vrancart, a convocat AGA pentru data de 27.04.2023. Pe ordinea de zi se afla, printre altele, propunerea distribuirii de dividende in valoare de 12 mil. RON, rezultând un dividend brut/acțiune de 0.01 RON. Raportat la prețul de închidere din 17.03.2023, randamentul dividendului propus este de 5.9%. (Sursa: BVB)

Volkswagen Ag Preț curent 152.85 EUR ( -3.96% ) MCap 69.4B P/E 4.68

Volkswagen intenționează sa investească in mine (litiu, cobalt, nichel) pentru a reduce costul cu producția bateriilor necesare pentru vehiculele electrice. Compania țintește ca jumătate din cererea proprie de materii prime pentru baterii sa fie suplinita de propriile mine. Strategia se aliniază cu tendința marilor producători din piața de a dobândi un control mai mare asupra unor parți ale lanțului de aprovizionare, care era înainte lăsat in seama terților. (Sursa: Reuters)

Microsoft Corporation Preț curent 279.42 USD (1.17% ) MCap 2.08T P/E 30.87

Microsoft a anunțat ca va integra tehnologia GPT-4, recent lansata de către Open AI, in produsele Excel, Word, Outlook si PowerPoint din pachetul Microsoft Office. Astfel, tehnologia va asista utilizatorii aplicațiilor in realizarea a numeroase activități – precum redactarea de documente, e-mail-uri si altele. Aceste aplicații vor fi lansate in lunile următoare. (Sursa: Bloomberg)

