Listare la BVB prin TradeVille - TradeVille

Listare La BVB Prin TradeVille

Pentru a sprijini accesul pe piața de capital a companiilor romanești, Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene acorda sprijin financiar nerambursabil prin programul PNRR (Planul National de Redresare si Reziliența a României), acoperind 70% din cheltuielile de listare la BVB. Plafoanele de finanțare sunt de maximum 25,000 EUR (pentru piața AeRO) si de maximum 200,000 EUR (pentru piața reglementata). Acestea acoperă costurile de consultații si autoritățile pieței de capital din Romania. Aplicațiile pot fi depuse pana pe data de 6 aprilie 2023. Pentru companiile interesate, TradeVille va sta la dispoziție, având o echipa dedicată acestui proiect. Pentru mai multe detalii, puteți accesa linkul următor. (Sursa: TradeVille)

Creștere Economica De Aproape 5% In 2022

Anul 2022 s-a încheiat cu o creștere economica de 4.8%, susținuta in primul rând de comerț (+1.2%), IT&C (+1.3%), construcții si tranzacții imobiliare (+0.7%). De cealaltă parte, agricultura si industria au avut o contribuție negativa in PIB, de –0.5%, ca urmare a scăderii volumul de activitate cu 11.6%, respectiv cu 2.3%. Per ansamblu, creșterea s-a datorat, in principal, cheltuielilor pentru consumul final al gospodăriilor, al căror volum s-a majorat cu 5.5%, contribuind cu 3.4% la creșterea PIB, urmate de investiții (formarea bruta de capital fix), al căror volum s-a majorat cu 9.2%, si de variația stocurilor, care a înregistrat o contribuție de +0.4%. Exportul net a avut o contribuție negativa de –0.8%, ca rezultat al creșterii cu 9.2% a volumului importului de bunuri si servicii, in timp ce creșterea volumului exporturilor a fost de doar 8.6%. (Surse: INSSE;ZF)

Produsul Intern Brut Din UE In Declin

In trimestrul al patrulea din 2022, Produsul Intern Brut ajustat sezonier a rămas stabil in Zona Euro, dar a scăzut cu 0.1% in UE, potrivit estimărilor Eurostat. Prin comparație, in trimestrul al treilea, PIB crescuse cu 0.4% atât in Zona Euro, cat si in UE. Scăderea s-a datorat, in principal, contracției înregistrate de economia Germaniei (-0.4%), cea mai mare de pe continentul european. In timp ce cheltuielile de consum final ale gospodăriilor si investițiile au scăzut, cheltuielile guvernamentale si comerțul au ajutat la compensarea scăderilor. (Surse: Eurostat;Bloomberg)

Creșterea Ratelor Dobanzilor Nu Se Oprește Aici

Președintele Fed, Jerome Powell, a afirmat, in prima dintre audierile sale din Congres, ca ratele dobanzilor vor fi, probabil, “mai mari decât s-a anticipat anterior”, ca efect al “datelor economice mai puternice”. Acest lucru înseamnă ca dobânda de referința nu numai ca ar putea depăși 5.25% anul acesta, dar Fed ar putea reveni si la creșteri de 0.5% pentru următoarele întâlniri din martie si mai, conform estimărilor analiștilor de la Morgan Stanley. (Sursa: CNBC)

Fondul Proprietatea Preț curent 2.110 RON ( -0.24% ) MCap 13.1B P/E 4.737

Fondul Proprietatea a republicat convocatorul AGA Ordinara si Extraordinara care vor avea loc in data de 21 aprilie 2023. Astfel, Fondul a modificat data plații dividendului in cuantum brut de 0.05 RON/acțiune din data de 5 iunie in data de 6 iunie, deoarece data inițiala este o zi nelucrătoare in Romania. Data de înregistrare va rămâne pe 12 mai 2023 (data ex-dividend: 11 mai 2023). Raportat la prețul de închidere de pe 7 martie, dividendul are un randament de aproape 2.4%. Restul punctelor din convocatorul AGA Ordinara si Extraordinara rămân nemodificate. (Sursa: BVB)

OMV Petrom Preț curent 0.4970 RON (2.69% ) MCap 30.9B P/E 3.0067

Reprezentanții companiei OMV Petrom au informat piața cu privire la renunțarea la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere a dl. Daniel Turnheim, care a ocupat aceasta funcție din 1.01.2017. Prin urmare, poziția va deveni vacanta din data de 17.03.2023. (Sursa: BVB)

2b Intelligent Soft Preț curent 4.36 RON (3.81% ) MCap 57.5M P/E 10.26

2B Intelligent Soft a încheiat un contract semnificativ, in valoare de 32 mil. RON, după ce a câștigat o licitație publica organizata de o filiala a companiei Electrica, Distribuție Energie Electrica Romania (DEER). In cadrul proiectului, in care este lider al unei asocieri cu EY Romania, compania va implementa soluții proprii de automatizare a serviciilor de teren si a managementului forței de munca in cadrul DEER. EY Romania va realiza 11% din activitatea totala a proiectului, aceasta furnizând servicii de Project management si analiza de business. Durata contractului este de 10 ani, dar soluția companiei va fi operaționala peste aproximativ 18 luni de la data semnării contractului. Pentru restul perioadei contractuale, 2B Intelligent Soft va asigura servicii de suport si mentenanța (7 ani), dar si servicii post-suport (2 ani). Compania a anunțat de pe 13.02.2022 faptul ca a fost desemnata câștigătoare a acestei proceduri de achiziție publica, însă, pentru semnarea contractului, a fost nevoie ca termenul de contestare a deciziei de atribuire sa treacă. (Sursa: BVB)

Agricover Holding- Bonds 2026 Preț curent 102.89 EUR ( -0.11% ) MCap 82.3K

Agricover Holding, entitate prezenta la BVB printr-o emisiune de obligațiuni cu valoare nominala de 50,000 EUR, convoacă acționariatul la AGEA pentru data de 10/11 aprilie 2023. Unul dintre punctele de pe ordinea de zi solicita aprobarea majorării capitalului social cu suma maxima de 45 mil. RON, exclusiv prin aporturi in numerar, prin emisiunea a 450 mil. acțiuni ordinare si aprobarea oferirii lor in cadrul unei oferte publice. Intențiile privind listarea acțiunilor la București au fost anunțate încă din toamna anului trecut. (Surse: BVB;ZF)

Continental Ag Preț curent 383.5 RON (6.32% ) MCap 76.7B

Continental AG a încheiat anul 2022 raportând un profit net semnificativ mai mic decât in anul 2021, in suma de 67 mil. EUR (-95.4%). Totuși, țintele de venituri si de profit operațional au fost atinse, intr-un an in care majorarea cheltuielilor si înregistrarea unor costuri speciale de 1 mld. EUR au afectat considerabil profitul. In consecința, Continental a redus dividendul brut plătibil acționarilor in acest an la 1.5 EUR/acțiune, de la 2.2 EUR/acțiune, in anul anterior. In 2023, compania se așteaptă la o cifra de afaceri cuprinsa intre 42 – 45 mld. EUR (+6.6%/+14.2% vs. 2022), iar numerarul disponibil firmei in forma ajustata este previzionat a se încadra in intervalul 0.8 – 1.2 mld. EUR, in creștere fata de 200 mil. EUR, in 2022. (Sursa: prezentare companie)

Credit Suisse Group Ag Preț curent 2.900 USD (0.35% ) MCap 7.57B

Credit Suisse a obținut aprobarea autorităților chineze pentru lansarea activității de administrare a averilor in China – a doua cea mai mare economie din lume. Autorizația a sosit după mai mulți ani de așteptare, iar grupul bancar se pregătește sa-si lanseze serviciile in China in prima jumătate a acestui an. Piața vizata de Credit Suisse este evaluata la 27 trilioane yuani (sau 3.9 trilioane USD), având cea mai rapida creștere dintre toate piețele comparabile ca dimensiune. Anunțul se adaugă celui potrivit căruia, pe piața din Asia, Credit Suisse oferă depozite cu dobânzi mai atractive decât cele ale concurenților. Așadar, aceasta ar putea fi șansa de relansare a Credit Suisse care, in T4 2022, s-a confruntat cu retrageri de capital in valoare de 98.3 mld. USD. (Sursa: Reuters)

Boeing Co Preț curent 207.20 USD ( -0.35% ) MCap 123B P/E -25.04

Boeing a declarat săptămâna aceasta ca va începe producția a 13 elicoptere MH-139A Grey Wolf pentru Forțele Aeriene SUA. Valoarea contractului este de 285 mil. USD si include si servicii de întreținere si suport. Leonardo se va ocupa de fabricarea elicopterului la uzina din nord-estul Philadelphiei, in timp ce Boeing va fi responsabila pentru achiziția si instalarea echipamentelor militare, cat si pentru suportul post-livrare al aeronavelor. Conform declarației directorului programului MH-139, compania estimează ca livrările vor începe de anul viitor. (Sursa: SeekingAlpha)

Intel Corporation Preț curent 25.98 USD (1.76% ) MCap 106B

Intel solicita guvernului german subvenții suplimentare (intre 4 si 5 mld. EUR) pentru a putea demara construcția unei fabrici de cipuri. Cererea vine in contextul in care, compania estimase inițial ca valoarea proiectului se va afla in proximitatea valorii de 17 mld. EUR, însă acum se așteaptă sa cheltuiască aproximativ 30 mld. EUR pentru a putea duce proiectul la bun sfârșit din cauza creșterii preturilor materiilor prime. Intel a declarat ca ar fi dispusa sa accepte si alte forme de ajutor din partea statului, precum scutiri de taxe sau subvenții pentru energie. Intel încearcă sa facă fata competiției din Asia, unde Taiwan Semiconductors si Samsung continua sa ii erodeze cota de piața. (Sursa: Bloomberg)

