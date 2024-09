Locurile de muncă din SUA, sub așteptări în luna august – TradeVille

Modificări în indicele BET

BVB a anunțat ca Antibiotice Iași si Premier Energy vor fi incluse in indicele de referință BET, in locul Conpet Ploiești si operatorului Bursa de Valori București. In cadrul ședinței trimestriale a Comisiei Indicilor din 5 septembrie s-a decis excluderea celor doua companii din indicii BET, BET-TR si BET-TRN. O alta schimbare importanta este reprezentata de includerea AROBS Transilvania Software si Premier Energy in indicele investitorilor instituționali, BET-BK. (Sursa: ZF)

Creștere economica de 0.7% in S1 2024

Produsul Intern Brut din primul semestru al anului curent a crescut cu 0.7%, ca serie bruta, comparativ cu S1 2023. Industria, tranzacțiile imobiliare si activitățile profesionale, științifice si tehnice au avut o contribuție negativa, in timp ce, la creșterea PIB au contribuit agricultura, silvicultura si pescuitul, activitățile de spectacole, culturale si recreative, construcțiile si altele. (Sursa: INS)

Zona euro a crescut mai lent decât era așteptat

Creșterea economica a zonei euro, in al doilea trimestru al acestui an, a fost ușor mai mica decât estimările inițiale, după o revizuire a datelor de către agenția de statistica a UE. Zona euro, formata din 20 de tari, a înregistrat o creștere economica de 0.2% intre aprilie si iunie, in scădere fata de estimarea inițiala de 0.3% din iulie. Banca Centrala Europeana este așteptata sa reducă rata dobânzii cu 25 de puncte de baza la următoarea ședința din 12 septembrie, pe fondul unor date economice mai slabe. (Surse: EURONEWS;CNBC)

Locurile de munca din SUA, sub așteptări in luna august

Piața muncii din SUA a înregistrat o ușoara încetinire in luna august, creând premisele unei reduceri de dobândă de către Fed, spre finalul lunii curente. Numărul locurilor de munca din afara agriculturii a crescut cu 142,000, sub prognoza analiștilor de 161,000. In același timp, rata șomajului a scăzut la 4.2%, in linie cu așteptările. In luna august, forța de munca din SUA s-a extins cu 120,000 de persoane, contribuind la reducerea ratei șomajului cu 0.1 puncte procentuale. (Sursa: CNBC)

FORT S.A. Pret curent 47.0 RON (0.00% ) MCap 47.8M P/E 20.3

Fort, compania de securitate cibernetica, parte a grupului Bittnet, a încheiat primele 6 luni din an cu un profit net de 47,000 RON, in scădere fata de S1 2023, când profitul net a totalizat 703,000 RON, in timp ce veniturile au fost de 6.73 mil. RON (-16%). „Creșterea cheltuielilor de exploatare a impactat negativ profitabilitatea, dinamica fiind generata de faptul ca, pentru dezvoltarea activității, sunt necesare activități specifice de vânzări si marketing. Totodată, se observa o creștere a cheltuielilor generate de furnizorii de servicii implicați in activitatea de livrare, un efect al axării companiei pe livrarea de servicii”, a declarat compania. (Sursa: BVB)

Roca Industry Holdingrock1 Pret curent 9.50 RON (7.95% ) MCap 236M P/E -14.41

BRK Financial Group a emis o recomandare de cumpărare pentru acțiunile ROCA Industry, cu un preț țintă de 10.97 RON/acțiune, reprezentând un potențial de creștere de aproximativ 24% fata de prețul actual. Analiștii au menționat ca performantele financiare din trecut nu reprezintă o referință pentru viitor din cauza schimbărilor semnificative prin care a trecut compania. In 2024, se anticipează ca ROCA Industry sa obțină un rezultat net consolidat pozitiv. (Sursa: ZF)

Digi Communications Pret curent 63.2 RON ( -0.32% ) MCap 6.32B P/E 10.6

DIGI ar putea deveni lider de piață pe toate segmentele cheie din Romania daca va primi aprobare pentru a cumpăra de la Deutsche Telekom si OTE operatorul de telefonie mobila Telekom Romania Mobile. Împreuna cele doua companii ar avea 9.8 mil. de clienți de telefonie mobila, depășind astfel Orange, care are 9.3 mil. de clienți. (Sursa: ZF)

Med Life Pret curent 5.650 RON ( -1.05% ) MCap 3B P/E 362.827

Acțiunile MedLife au urcat cu 3% de săptămâna trecuta, când compania si-a publicat rezultatele financiare semestriale. Capitalizarea grupului s-a majorat cu 90 mil. RON in acest interval, ajungând la peste 3 mld. RON. (Sursa: ZF)

Toyota Motor Corporation Pret curent 177.88 USD ( -2.69% ) MCap 241B

Toyota Motor si-a redus cu o treime planurile de producție de vehicule electrice pentru 2026, urmărind acum sa construiască 1 mil. de unități in loc de obiectivul de 1.5 mil. anunțat anterior. Aceasta ajustare reflecta o tendință mai larga, pe măsură ce producătorii auto își reevaluează, la nivel global, strategiile privind vehiculele electrice din cauza încetinirii vânzărilor. Toyota s-a concentrat, in mare măsură, pe vehiculele hibride, vehiculele electrice reprezentând doar aproximativ 1% din vânzările sale globale de anul trecut. Aceasta schimbare reflecta decizii similare luate de producători de automobile precum Volvo, Ford si General Motors. (Sursa: Reuters)

Alphabet Inc. - clasa A Pret curent 152.040 USD ( -3.33% ) MCap 1.98T

Autoritatea britanica pentru Concurenta si Piețe (CMA) a constatat, provizoriu, ca Google a abuzat de poziția sa dominanta in publicitatea digitala prin favorizarea propriului sau sistem de schimb de anunțuri, AdX, restricționând astfel concurenta. Acest comportament, potrivit CMA, a afectat potențial mii de editori si agenții de publicitate britanici, limitandu-le capacitatea de a concura pe piața tehnologiei publicitare. Google nu este de acord cu aceste constatări, susținând ca tehnologia sa publicitara sprijină editorii si agenții de publicitate pe o piață concurențială. Ancheta se adauga anchetelor similare efectuate de Departamentul de Justiție al SUA si de Comisia Europeana. In funcție de rezultatul deciziei sale finale, CMA ar putea impune sancțiuni semnificative sau ar putea solicita schimbări structurale. (Sursa: Reuters)

GSK PLC Pret curent 16.500 GBP (0.67% ) MCap 83B

GSK a anunțat ca medicamentul sau pentru tratarea astmului, Nucala (mepolizumab), a atins obiectivul principal intr-un studiu de faza 3 pentru pacienții cu boala pulmonara obstructiva cronica (BPOC). Studiul MATINEE a arătat ca, in combinație cu terapia de întreținere inhalatorie, Nucala a redus semnificativ rata exacerbărilor moderate/severe comparativ cu placebo, îndeplinind obiectivul principal al studiului. Nucala, aprobat pentru astm sever si alte afecțiuni, a generat venituri de 1.7 mld. GBP pentru GSK, in 2023, cu o creștere de 16% fata de anul precedent. (Sursa: Seeking Alpha)

Raiffeisen Bank International Ag Pret curent 16.74 EUR ( -6.95% ) MCap 550M

O instanță rusa a înghețat acțiunile Raiffeisen Bank International (RBI) la filiala sa locala din Rusia, blocând vânzarea unității, dar fără a afecta operațiunile acesteia. RBI, cea mai mare banca austriaca din Rusia, a fost presata de autoritățile de reglementare occidentale, in special de Banca Centrala Europeana, sa își reducă afacerile din Rusia in contextul războiului din Ucraina. Banca, care joaca un rol crucial in plățile internaționale pentru clienții ruși, a fost prinsa intr-un impas intre Moscova si Occident. Înghețarea este legata de un litigiu juridic care implica holdingul rus de investiții Rasperia, deși RBI nu este acuzata de fapte ilicite. RBI intenționează sa conteste decizia instanței, care reprezintă cea mai mare înghețare de active, care implica o banca occidentala in Rusia. In ciuda acestui fapt, operațiunile din Rusia au rămas profitabile pentru RBI de la începutul războiului din Ucraina. (Sursa: Reuters)

