Luna ianuarie la BVB – TradeVille

Luna Ianuarie La BVB

Evaluarea cumulata a companiilor listate la BVB a crescut, in luna ianuarie, cu 8.8 mld. RON, pana la 317.9 mld. RON. Astfel, indicele BET s-a apreciat cu 0.9% in prima luna a anului, înregistrând o dinamica peste cea la nivel global. Benchmarkul a înregistrat 5 maxime istorice consecutive in ianuarie, ulterior, însă, piața a înregistrat o scădere pe fondul deprecierilor înregistrate de Hidroelectrica (minus 9.5% intre 16 si 23 ianuarie), declanșate de rapoarte de analiza nefavorabile din partea marilor bănci de investiții. Tranzacțiile cu acțiuni Hidroelectrica au reprezentat peste 40% din lichiditatea întregii piețe de acțiuni pe segmentul principal. (Sursa: ZF Coproate)

Fondul Suveran Al Norvegiei Își Creste Expunerea Pe Datoria Românească

Fondul suveran al Norvegiei, care deține active totale de 1,600 mld. USD, si-a crescut expunerea pe obligațiunile guvernamentale romanești cu 20.5%, pana la suma de 139.45 mil. USD. Totodată, din anul 2021 pana in prezent, expunerea pe datoria românească s-a triplat, randamentul investițiilor fondului in acțiuni fiind anul trecut de 21.3%. Printre principalii jucători care se regăsesc in portofoliul fondului se numără OMV Petrom, Hidroelectrica, Banca Transilvania, Digi, Aquila si Medlife. (Sursa: ZF Coporate)

SUA Si UK, Cei Mai Mari Investitori In Obligațiunile Românești

Investitorii din Marea Britanie si SUA au cumpărat circa 70% din obligațiunile in dolari lansate de Romania in ianuarie 2024, in valoare de 4 mld. USD, cu dobânzi de peste 6%. In cazul transei cu maturitate de 10 ani, aceștia au achiziționat o cota de peste 70%, iar din transa pe 5 ani, cota s-a ridicat la aproape 65%. Emisiunea recenta de obligațiuni a statului roman a atras si interesul investitorilor din vestul Europei (cu procente de 13%, respectiv de 17%), precum si a celor din Orientul Mijlociu (cu 6-7%). (Sursa: ZF)

Inflația Din Turcia, Cea Mai Mare Creștere Lunara

In luna ianuarie, inflația din Turcia a înregistrat cea mai mare creștere lunara din august încoace, cu o creștere de 6.7% fata de decembrie, in timp ce creșterea anuala a atins aproape 65%. Sectoarele cu cele mai mari creșteri lunare de preturi au fost sănătatea (+17.7%), hotelurile, cafenelele si restaurantele (+12%) si bunurile si serviciile diverse (+10%). (Sursa: CNBC)

Ascendia Pret curent 4.36 RON ( -2.68% ) MCap 51.1M P/E 9.97

Ascendia, companie IT specializata in domeniul E-learning, a lansat cu succes funcționalitatea inteligentei artificiale generative LIVRESQ. Lansarea a avut loc in cadrul evenimentului dedicat tehnologiei educaționale Bett UK, la Londra. Prin aceasta lansare, Ascendia își consolidează poziția ca pionier in adoptarea inteligentei artificiale in educație. (Sursa: BVB)

Infinity Capital Investments Pret curent 1.820 RON (0.00% ) MCap 910M

Societatea de investiții financiare, Infinity Capital, a informat piața cu privire la faptul ca in runda de licitație din data de 7 februarie 2024 privind vânzarea a 1.75 mil. acțiuni la Complex Hotelier Dâmbovița nu a primit oferte. Astfel, compania va organiza o noua runda de licitație in data de 14 februarie 2024, termenul limita pentru depunerea documentelor fiind data de 9 februarie 2024. (Sursa: BVB)

SIF Muntenia Pret curent 1.510 RON (0.67% ) MCap 1.18B P/E 6.661

Acționarii SIF Muntenia au aprobat, in cadrul întâlnirii AGA, schimbarea denumirii societății SIF Muntenia in Longshield Investment Group, fiind ultima societate de investiții financiare care își schimba denumirea. Societatea va putea, de asemenea, înființa filiale, sucursale, agenții, reprezentante, precum si puncte de lucru, atât in tara, cat si in străinătate. (Surse: BVB;ZF)

OMV Petrom Pret curent 0.5850 RON ( -0.43% ) MCap 36.4B P/E 9.0451

Acțiunile OMV Petrom au primit o recomandare "hold" si o estimare a prețului țintă, pentru următoarele 12 luni, de 0.57 RON/unitate, din partea casei de brokeraj Ipopema Securities. Ratingul acordat implica o potențială scădere de 4%, raportat la prețul acțiunii de 0.59 RON/acțiune înregistrat vineri. (Sursa: ZF)

Fondul Proprietatea Pret curent 0.5290 RON (0.19% ) MCap 2.99B P/E -1.7541

Fondurile de pensii Pilon II și Pilon III si-au redus participația din Fondul Proprietatea, de la 35.5% la 18.7%, in urma programului de răscumpărare de acțiuni efectuat de fond, vânzând peste 900 mil. acțiuni din totalul de 1.56 mld. acțiuni din oferta. La finalul lunii decembrie 2023, fondurile de pensii mai aveau investiții de 553.3 mil. RON la Fondul Proprietatea, comparativ cu 1.03 mld. RON la finalul lunii noiembrie. (Sursa: ZF)

Delivery Hero Se Pret curent 17.540 EUR (5.35% ) MCap 4.45B

Delivery Hero a publicat rezultate financiare preliminare, înregistrând venituri de 10.5 mld. EUR in 2023, depășind așteptările analiștilor. GMV-ul (valoarea bruta a mărfurilor) al grupului a crescut cu 6.7% in T4 2023 si cu 6.8% pe întregul an. Venitul total al segmentului a crescut cu 15.7%, ajungând la 3 mld. in T4, totalizând 11.1 mld. EUR pe an. Compania anticipează o creștere a GMV cuprinsa in intervalul 7-9% in 2024 si o creștere a veniturilor de segment in intervalul 15-17%. Acțiunile Delivery Hero au scăzut recent cu 26% din cauza știrilor legate de vânzarea de active. (Sursa: CNBC)

Mcdonald's Corporation Pret curent 284.18 USD ( -4.33% ) MCap 208B P/E 26.11

McDonald’s a raportat rezultate trimestriale mixte, luni, afectate de conflictul din Orientul Mijlociu. Veniturile companiei au ajuns la 6.41 mld. USD, in creștere cu 8% fata de perioada similara a anului precedent, fiind ușor sub estimările analiștilor de 6.45 mld. USD, in timp ce profitul net pe acțiune a fost de 2.95 USD, peste estimările consensului de 2.82 USD. (Sursa: ZF)

Snap Inc. Pret curent 16.34 USD ( -4.16% ) MCap 26.8B P/E -19.83

Compania de social media, Snap, a declarat luni ca va concedia 10% din forța sa de munca la nivel global, ceea ce înseamnă aproximativ 529 de angajați. Prețul acțiunilor companiei erau in creștere cu aproape 1% in sesiunea pre-market. Compania a efectuat mai multe runde de disponibilizări începând cu anul 2022, cel mai recent in noiembrie 2023, când a redus un număr mic de angajați din departamentul de produse. Ultima runda majora de reduceri a avut loc in august 2022, când a concediat 20% din personal si a restructurat liniile sale de afaceri. (Sursa: CNBC)

On Semiconductor Corporation Pret curent 77.10 USD (8.85% ) MCap 33.4B P/E 17.12

Producătorul de cipuri, On Semiconductor, a încheiat anul fiscal 2023 înregistrând o creștere de 14.7% a profitului net, in timp ce veniturile s-au menținut constante. Pe fondul unei ușoare creșteri a cheltuielilor operaționale, marja operațională a scăzut la 32.3%, comparativ cu 34.5%, nivelul aferent anului 2022. Pentru primul trimestru din 2024, compania estimează venituri cuprinse intre 1.8 si 1.9 mld. USD si un EPS intre 0.94 si 1.06 USD. (Sursa: Raport companie)

