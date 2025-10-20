Luxul revine în forță – TradeVille

România, prima la inflație din UE

România continuă să înregistreze cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană, cu o rată anuală de 8,6% în septembrie, ușor peste nivelul din august (8,5%), potrivit Eurostat. La nivelul UE, inflația a urcat la 2,6%, iar în zona euro la 2,2%, depășind ținta BCE de 2%. Cele mai mici rate au fost în Cipru (0%), Franța (1,1%) și Italia (1,8%). În România, datele INS indică o inflație anuală de 9,9%, determinată de scumpirea mărfurilor nealimentare (+11,1%) și a serviciilor (+10,4%). BCE estimează că inflația din zona euro va scădea gradual, ajungând la 1,9% până în 2027. (Sursa: Eurostat)

Temerile privind creditele bancare lovesc piețele europene

Piețele europene au scăzut vineri dimineață, indicele Stoxx 600 fiind în declin cu 1,5%, pe fondul temerilor legate de sectorul bancar. Acțiunile băncilor europene au coborât cu aproximativ 2,8%, după scăderile semnificative ale băncilor regionale americane și ale Jefferies, cauzate de îngrijorări privind creditele neperformante. (Sursa: CNBC)

Trump și Putin pregătesc discuții de pace la Budapesta

Președintele american Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu Vladimir Putin la Budapesta pentru a discuta modalități de încheiere a războiului din Ucraina, după acordul de încetare a focului dintre Israel și Hamas. Trump urmează să se întâlnească și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, unde se va analiza posibilitatea furnizării de rachete Tomahawk Ucrainei, fapt considerat de Kremlin o escaladare majoră. Întâlnirea dintre Trump și Putin ar putea avea loc în următoarele două săptămâni, fiind a doua din actualul mandat al liderului american. Indicele Stoxx Aerospace and Defense a scăzut cu peste 3% la deschiderea de vineri, în urma acestui anunț. (Sursa: CNBC)

Luxul revine în forță

Acțiunile companiilor de lux au crescut puternic după ce LVMH a raportat o revenire surprinzătoare în T3, impulsionând sectorul european al bunurilor premium. Indicele Stoxx Luxury 10 a urcat cu 6,4%, cel mai mare avans zilnic din ianuarie. UBS și Deutsche Bank și-au menținut atitudinea optimistă, recomandând acțiunile LVMH, Burberry, Hermès, Ferrari, Prada, Richemont și Brunello Cucinelli. UBS vede o creștere de peste 30% pentru Brunello Cucinelli, apreciind profilul său de creștere stabilă și calitatea ridicată. (Sursa: CNBC)

Societatea Energetică Electrica – Preț curent 23,30 RON (0,87%) | MCap 7,91B | P/E 11,37

Electrica a început procesul de autorizare pentru construirea a 15 parcuri de baterii cu o capacitate totală de 1 GWh, parte a strategiei sale pentru 2030. Proiectul vizează valorificarea terenurilor proprii și consolidarea rolului companiei în tranziția energetică, prin integrarea surselor regenerabile și reducerea dependenței de importuri. CEO-ul Alexandru Chiriță a subliniat că inițiativa reprezintă un pas esențial pentru securitatea energetică și poziționarea Electrica drept lider în infrastructura de stocare. (Sursa: BVB)

Cris-Tim Family Holding – Preț curent RON ( ) | Mcap

Listarea producătorului de mezeluri Cris-Tim la Bursa de Valori București a debutat puternic, investitorii de retail subscriind în prima zi acțiuni în valoare de aproape 10 mil. EUR. Compania urmărește să atragă în total 472 mil. RON, din care 105 mil. printr-o majorare de capital și 367 mil. prin vânzarea de acțiuni deținute de acționarul majoritar, Rangeglow Limited, controlat indirect de Radu și Cristina Timiș. Aproximativ 291 mil. RON din suma obținută de acționarul majoritar vor fi folosite pentru rambursarea unor împrumuturi. (Surse: ZF; Prospect)

S.N.G.N. Romgaz – Preț curent 8,70 RON (0,81%) | MCap 33,5B | P/E 10,95

Romgaz a depus o acțiune la Curtea Europeană de Justiție împotriva Comisiei Europene, solicitând anularea unor reglementări care impun producătorilor de petrol și gaze cote obligatorii de stocare a CO₂ considerate disproporționate. Compania contestă faptul că României i-a fost atribuită o cotă de 10,25 mil. tone CO₂/an, din care 4,12 mil. tone revin Romgaz, reprezentând peste 20% din ținta UE, deși țara generează doar 3% din emisiile europene. (Sursa: BVB)

Jefferies Financial Group – Preț curent 51,69 USD (5,92%) | MCap 11,8B

Prăbușirea neașteptată a companiei americane de piese auto First Brands Group, care nu poate justifica peste 2 mld. USD din fondurile investitorilor, a atras atenția asupra băncii de investiții Jefferies, implicată atât prin divizia sa de investment banking, cât și prin cea de asset management. Jefferies a ajutat compania să refinanțeze credite corporative, prezentând un nivel al datoriei de 5,9 mld. USD, deși ulterior s-a dovedit că depășea 11,6 mld. USD. Acțiunile Jefferies au scăzut cu aproape 30%, iar autoritățile investighează relația sa cu First Brands și posibilele nereguli contabile legate de finanțări off-balance-sheet. (Sursa: WSJ)

Alibaba Group Holding Ltd (ADR) – Preț curent 167,01 USD (1,16%) | MCap 431B

Alibaba începe să obțină rezultate din investițiile în inteligență artificială, raportând o creștere de 12% a randamentului reclamelor și o creștere anuală de 10% a vânzărilor e-commerce. Compania a alocat 380 mld. CNY (53 mld. USD) pentru AI și cloud, urmărind să impulsioneze vânzările de Singles Day și să valorifice AI și consumul ca oportunități strategice majore, chiar cu marje de profit temporar mai mici. (Sursa: CNBC)

BYD Company Limited – Preț curent 11,61 EUR (-1,69%) | MCap 34B

BYD, cel mai mare producător auto chinez, a anunțat cea mai amplă retragere de automobile din istoria sa – peste 115.000 de vehicule din seriile Tang și Yuan Pro, fabricate între 2015 și 2022, din cauza unor defecte de design și riscuri legate de baterii. Compania a notificat autoritățile privind retragerea a 44.535 de modele Tang, care pot prezenta funcționare anormală a unor componente, și a 71.248 de modele Yuan Pro, unde au fost identificate probleme de montare a bateriilor. În ianuarie, BYD a mai retras 6.843 de SUV-uri Bao 5, iar în 2024 aproape 97.000 de vehicule Dolphin și Yuan Plus, pentru defecte la unitatea de control a direcției. (Sursa: Reuters)

Micron Technology – Preț curent 202,30 USD (-0,11%) | MCap 221B

Micron va opri livrările de cipuri pentru servere către centrele de date din China, după ce afacerile nu și-au revenit în urma interdicției impuse în 2023 privind utilizarea produselor sale în infrastructura critică. Decizia marchează un nou episod în tensiunile comerciale SUA–China. Compania americană va continua însă să furnizeze cipuri pentru industria auto și cea a telefoanelor mobile, precum și unor clienți precum Lenovo, cu operațiuni în afara Chinei. Interdicția a permis rivalilor Samsung, SK Hynix și producătorilor locali YMTC și CXMT să profite de boom-ul centrelor de date din China. (Sursa: Reuters)

