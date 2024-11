Mai multă rigurozitate pe piața de capital – TradeVille

Comerțul cu ridicata în septembrie 2024

Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, excluzând comerțul cu autovehicule și motociclete, a crescut față de luna august 2024 cu 4.6% ca serie bruta și cu 0.9% ca serie ajustată (în funcție de numărul zilelor lucrătoare și de sezonalitate). Vânzările au scăzut per ansamblu, atât față de septembrie 2023 (-3% ca serie brută și –2.9% ca serie ajustată), cât și față de primele nouă luni ale anului precedent (-1.8%, respectiv –1.3%). Cea mai puternică scădere a înregistrat-o, la noua luni, comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii (-18.8%). (Sursa: INS)

Mai multa rigurozitate pe piața de capital

Guvernul României a pus în consultare publică o ordonanță de urgență prin care se impune companiilor listate precum și societăților de interes public, să aibă 3 auditori în loc de doi. Totodată, cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie sa fie autorizat ca auditor financiar sau sa aibă experiență de cel puțin 5 ani în audit statutar. (Sursa: ZF)

Trump creste taxele

Donald Trump intenționează să crească taxele cu 10% pentru produsele chinezești care ajung în SUA și să impună taxe de 25% pentru toate produsele din Mexic și Canada. Odată investit în funcția de președinte al SUA pe 20 ianuarie 2025, Trump va pune în aplicare masurile, susținând că motivul principal pentru taxare ar fi imigrarea ilegala și traficul de droguri. (Sursa: CNBC)

Un nou preț țintă pentru S&P 500

Analiștii de la Deutsche Bank au oferit un preț țintă pentru indicele american S&P 500 de 7,000 de puncte pentru finalul anului viitor. Aceasta prognoza reflecta o potențială creștere de 17% față de prețul actual. Printre motivele principale se numără apetitul către risc al investitorilor după alegerile din SUA, programele de răscumpărări de acțiuni precum și rezultatele financiare în creștere raportate de companiile care fac parte din indice. (Sursa: CNBC)

Agroserv Măriuța Preț curent 5.76 RON ( -2.70% ) MCap 59.8M P/E -23.72

Agroserv Mariuta a raportat venituri de 87 mil. RON în primele 9 luni din 2024, în scădere cu 2%, și o pierdere netă de 3.8 mil. RON, dublu față de 2023. Compania a fost afectată de seceta severă, care a dus la pierderi totale pentru cultura de porumb, reducând semnificativ veniturile din producție vegetală. Totuși, vânzările fabricii și cantitatea de lapte procesată au continuat să crească, iar managementul rămâne optimist în privința trendului pozitiv din segmentul lactatelor, în ciuda faptului că amortizarea și cheltuielile financiare rămân ridicate. (Sursa: BVB)

Dn Agrar Group Preț curent 1.590 RON (1.27% ) MCap 252M P/E 11.141

DN Agrar Group a înregistrat o cifra de afaceri de 127 mil. RON în primele 9 luni din 2024, în creștere cu 9% față de 2023, datorită unui efectiv mai mare de animale și a unei creșteri de 14% a cantității de lapte livrate, în timp ce cheltuielile de exploatare au urcat cu 10%, ajungând la 162 mil. RON, influențate de reevaluarea activelor și creșterea cheltuielilor cu personalul. Profitul net a scăzut cu 6%, la 21 mil. RON, afectat de evoluția prețului laptelui și reevaluarea activelor. (Sursa: BVB)

Nuclearelectrica Pret curent 41.70 RON (0.48% ) MCap 12.5B P/E 6.93

Nuclearelectrica a anunțat semnarea a două contracte de vânzare de energie angro cu Energy Distribution Services, însumând 193.7 mil. RON, echivalentul a peste 10% din cifra de afaceri a anului trecut. Acordurile sunt valabile pentru perioada 1 ianuarie 2025 – 31 decembrie 2026. (Sursa: BVB)

Purcari Wineries Public Company Limited Pret curent 14.88 RON (0.13% ) MCap 600M P/E 9.44

Analistii de la BRK Financial Group au oferit un preț țintă de 19.3 RON pentru următoarele 12 luni pentru Purcari Wineries. Prețul reflectă o potențială apreciere de 29.8% față de cotația afișată la începutul acestei săptămâni. Analiștii considera că în prezent compania este subevaluată și sunt optimiști cu privire la dezvoltarea pieței de vinuri din România, care ar putea creste, în medie, cu peste 8% pe an. (Sursa: ZF)

S.n.g.n. Romgaz Preț curent 5.260 RON ( -1.68% ) MCap 20.2B P/E 4.594

Analiștii de la Wood&Company Financial Services au retrogradat acțiunile Romgaz de la calificativul cumpărare la menținere, oferind un preț țintă de 5.5 RON. Raportat la preotul din piață acest lucru implica o potențială creștere a cotației de doar 5.8% în următoarele 12 luni de zile. În ceea ce privește randamentul dividendului, analiștii se așteaptă la o medie de 4.3% pentru următorii 3 ani de zile. (Sursa: ZF)

Visual Fan - Allview Pret curent 13.9 RON (12.10% ) MCap 92.6M P/E 20.5

Noua divizie Renewable EPC by Allview a semnat un contract in valoare de 24.6 mil. EUR cu compania Tenersolar Park pentru dezvoltarea unui parc fotovoltaic cu o capacitate de 45.15 MW în Țăndărei, județul Ialomița. Proiectul va fi implementat de Visual Fan in colaborare cu TQM Services și Veltol Holding. Realizarea proiectului reprezintă un pas important, ce va contribui la atingerea obiectivelor companiei Visual Fan de a contracta proiecte fotovoltaice de 100 MW până la finalul lui 2024 și de a-și dubla cifra de afaceri și profitul în următorii ani. (Sursa: BVB)

Romcarbon Buzau Pret curent 0.1600 RON (0.63% ) MCap 84.5M P/E -7.0786

Romcarbon, producător de ambalaje din plastic, a cumpărat acțiuni Antibiotice Iași în valoare de 2.65 mil. RON cu ocazia plasamentului privat accelerat, prin care fondul Infinity Capital a vândut 16% din companie pentru 290 mil. RON. (Sursa: ZF)

Zoom Video Communications Inc Pret curent 82.28 USD ( -7.58% ) MCap 24.8B

Zoom Communications a raportat, la începutul acestei săptămâni, rezultate trimestriale peste estimările analiștilor. Compania a înregistrat un profit per acțiune de 1.38 USD și venituri de 1.18 mld. USD, în creștere cu 3.6% față de anul trecut. Zoom a oferit și o prognoză îmbunătățită pentru sfârșitul anului curent precum și creșterea valorii programului de răscumpărări de acțiuni până la 2 mld. USD. (Sursa: Seeking Alpha)

TESLA INC. Preț curent 342.80 USD (1.24% ) MCap 1.07T

Acțiunile din SUA își continuă trendul ascendent declanșat în urma alegerilor prezidențiale. Cu toate acestea, acțiunile Tesla au scăzut luni, după ce California a propus introducerea unor noi stimulente fiscale pentru vehiculele electrice care ar putea ocoli compania lui Elon Musk. Aceasta posibilitate a reprezentat pentru unii investitori momentul oportun de a-si marca profiturile în piață, având în vedere aprecierea semnificativa a cotației după alegeri. Acțiunile Tesla au închis luni în scădere cu 4%, la 338.59 USD, indicele S&P 500 și Dow Jones crescând cu 0.3%, respectiv 1%. (Sursa: Barron’s)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

