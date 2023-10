Mai mulți bani pentru pensiile private – TradeVille

Campioni La Deficitul De Încasare A TVA

Romania înregistrează la nivelul anului 2021, un deficit la neîncasarea TVA de aproximativ 36.7%, in ușoară scădere de la 37.3% marcat in 2020. In termeni nominali, au fost înregistrate pierderi de 9 mld. EURO in 2021, comparativ cu 7.9 mld.EURO din anul precedent. Încă din 2015, tara se păstrează, in fiecare an, pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește neîncasările de TVA. (Sursa: Economica)

Mai Mulți Bani Pentru Pensiile Private

Salariații romani au virat 9.5 mld. RON, in primele 9 luni din acest an, către fondurile de pensii private Pilon II, reprezentând o creștere cu 1.3 mld. RON fata de aceeași perioada din 2022. Activele Pilon II au atins, in luna septembrie, un record de 117 mld. RON. Creșterea este atribuita majorărilor salariale care au avut loc in ultima perioada. Salariul mediu intre cele doua perioade a crescut cu aproximativ 500 RON, in timp ce numărul total de salariați care au contribuit s-a majorat cu 0.2 mil. (Sursa: ZF)

Ajutor Pentru Sectorul Imobiliar

Hong Kong va reduce taxele pentru cumpărătorii de proprietăți pentru a ajuta la stimularea sectorului imobiliar aflat in dificultate. Totodată, autoritățile au decis si reducerea tarifelor pentru tranzacții bursiere in încercarea de a demara activitatea economica in celebrul centru financiar asiatic. Taxele au fost introduse in 2010 cu scopul de a limita preturile care se aflau într-o creștere exponențiala intr-un mediu cu dobânzi scăzute. (Sursa: CNBC)

Creditele Ipotecare Nu Mai Sunt La Moda

Cererea de credite ipotecare in SUA a stagnat la cel mai redus nivel din 1995 din cauza faptului ca ratele dobanzilor ipotecare continua sa crească. Cererile pentru un credit ipotecar pentru cumpărarea unei locuințe au scăzut cu 2% in cursul săptămânii si au fost cu 22% mai mici decât in aceeași perioada din 2022. Cumpărătorii se confrunta in acest moment nu numai cu rate ipotecare mai mari, ci si cu o oferta foarte redusa. (Sursa: CNBC)

Romgaz Preț curent 46.50 RON (1.53% ) MCap 17.9B P/E 7.15

Romgaz a publicat principalii indicatori operaționali pentru primele noua luni din 2023. In acest sens, producția totala de hidrocarburi a companiei a scăzut, in perioada menționată, cu 4.6%, ajungând la 22.73 mil. boe. De asemenea, producția de energie electrica s-a diminuat cu 23.6% comparativ cu 9L 2022, coborând pana la 641.5 GWh. (Sursa: BVB)

Societatea Energetica Electrica Preț curent 9.50 RON (1.71% ) MCap 3.29B P/E 3.92

Grupul Electrica a informat piața cu privire la principalii indicatori operaționali obținuți in perioada iulie-septembrie. Astfel, volumul de energie electrica distribuita in cele trei luni din 2023 s-a situat la 4,269 GWh, in scădere cu 2.6% fata de perioada similara a anului trecut, însă cu 6.4% mai mult fata de trimestrul anterior. In ceea ce privește segmentul de furnizare, in T3 2023, compania a furnizat in piața cu amănuntul 1,838 GWh, cu 16.4% mai puțin fata de aceeași perioada a anului anterior. De asemenea, numărul de locuri de consum către care s-a livrat energie electrica s-a diminuat ușor (-0.4%), pana la 3.49 milioane. (Sursa: BVB)

Deutsche Bank Ag Preț curent 50.100 RON (5.19% ) MCap 103B

Deutsche Bank a raportat cel de-al 13-lea trimestru profitabil de la lansarea restructurării din 2019. Banca germana a raportat un profit trimestrial de aproximativ 1 mld. EUR, in scădere cu 8% fata de anul anterior, dar peste estimările analiștilor. In ciuda acestei scăderi pe baza anuala, profitul înregistrat a fost cu 35% mai mare fata de cel din trimestrul anterior. (Sursa: CNBC)

Hidroelectrica Preț curent 116.60 RON ( -0.17% ) MCap 52.4B P/E 9.18

Hidroelectrica a anunțat ca Ministerul Energiei a declanșat un control privind procedura de selecție a membrilor Directoratului, începând cu 23 octombrie 2023. Obiectivele inspecției includ verificarea respectării normelor juridice si organizatorice in timpul concursului pentru selectarea a cinci membri ai Directoratului. Pana in prezent, procedura de selecție, anunțata pe 9 august 2023, este in curs de derulare, fără a fi dispusa vreo măsura de suspendare, anulare sau reluare. In alte știri, societatea a anunțat ca Daniel-Adrian Naftali, membru al Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica, a renunțat la mandatul sau pe 24 octombrie 2023. Încetarea va avea efect in 30 de zile de la notificare. Naftali a fost ales in martie 2023 pentru un mandat de 4 ani. Hidroelectrica dorește sa precizeze ca asigura accesul egal la informațiile necesare pentru decizia de a investi pentru toți participanții la piață. (Surse: BVB (1);BVB (2))

Feper SA Preț curent 0.142 RON (2.16% ) MCap 51.6M

Feper a anunțat convocarea AGA, pentru data de 28 noiembrie 2023, in cadrul căreia, printre cele mai importante puncte, se vor discuta aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, dar si a planului de investiții pentru anul 2024. (Sursa: BVB)

Apple Inc. Preț curent 171.10 USD ( -1.35% ) MCap 2.68T P/E 28.34

Apple a trimis invitații pentru un eveniment de lansare care va avea loc pe 30 octombrie si care va fi transmis si pe site-ul companiei. Analiștii se așteaptă ca in cadrul acestui eveniment sa fie prezentate noi laptopuri Mac. Printre indiciile oferite de firma din Cupertino, se numără o animație a logo-ului Finder, aplicație disponibila pe Mac, si sloganul “scary fast”, cu aluzie la cipuri ultraperformante si ziua de Halloween. (Sursa: CNBC)

Boeing Co Preț curent 177.73 USD ( -2.35% ) MCap 105B P/E -23.70

Prețul acțiunilor Boeing a înregistrat o creștere de 3% după publicarea ultimelor rezultate trimestriale. Producătorul american de avioane a reușit sa își înjumătățească pierderea raportata in urma cu un an, înregistrând venituri de 18.1 mld. USD. Rezultatele din acest trimestru au fost afectate de condițiile neprielnice din sectorul apărării si de scăderea numărului de avioane de tip 737 livrate. Președintele companiei rămâne optimist ca Boeing va reuși sa își îndeplinească obiectivele setate pe termen lung. (Sursa: SeekingAlpha)

Meta Platforms Inc (facebook) Preț curent 304.62 USD ( -3.41% ) MCap 772B P/E 34.28

Meta a raportat rezultate peste așteptări pentru cel de-al treilea trimestru. Veniturile companiei s-au majorat cu 23%, marcând cel mai rapid ritm de creștere din 2021. Profitul net a săltat cu 164%, însumând 11.58 mld. USD, echivalentul a 4.39 USD/acțiune. In ciuda acestor rezultate, prețul acțiunii s-a depreciat cu pana la 3% in ședința de after-hours in urma comentariilor prudente ale directorului financiar cu privire la un potențial impact al conflictului din Orientul Mijlociu asupra sectorului de publicitate. (Sursa: CNBC)

