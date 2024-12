Mai puțin șomeri înainte de Crăciun – TradeVille

In luna octombrie 2024, rata șomajului a ajuns la 5.4%, marcând o scădere cu 0.2 puncte procentuale față de luna anterioară și față de octombrie 2023. La bărbați, rata șomajului a fost cu 0.8% mai mare decât la femei. În valoare absolută, numărul șomerilor (in vârsta cuprinsa intre 15 si 47 ani), estimat pentru luna octombrie, a fost de 441.1 mii persoane. Segmentul 25-74 ani reprezintă 72.3% din numărul total al șomerilor estimat pentru luna octombrie. (Sursa: INS)

O săptămâna grea pentru bursa românească

Bursa de Valori București a încheiat o săptămâna grea, la finalul căreia a pierdut 10 mld. RON. Toți indicii au încheiat luna noiembrie pe roșu, cu scăderi de la 3.8% pe BET-FI pana la 7.7% pentru BET-BK. Acțiunile Aquila au pierdut 10% săptămâna trecuta, Banca Transilvania 6% si Nuclearelectrica 5%. Indicele BET a pierdut 4.6% săptămâna trecuta, marcând o depreciere de 6.6% pentru luna noiembrie. Potrivit datelor BVB, benchmark-ul bursei locale a scăzut in 7 din ultimele 10 ședințe de tranzacționare. (Sursa: ZF)

Jingles pe Wall Street

Un parcurs puternic al pieței pana in noiembrie este, de obicei, un semn favorabil pentru ultima luna a anului, potrivit cercetărilor realizate de Ned Davis Research. În baza analizei tehnice a companiei de research, Ed Clissold, Chief U.S. strategist, a spus că, în anii în care S&P 500 a crescut cu peste 20% pana la sfârșitul lunii noiembrie, indicele a continuat sa crească in 76% din cazuri in decembrie, înregistrând o creștere mediana de 2.1%. Clissold a remarcat ca decembrie este, in medie, cea mai puternica luna a pieței din an. (Sursa: CNBC)

Semne bune pentru China

Activitatea manufacturiera din China a continuat sa se extindă in rândul producătorilor mai mici in luna noiembrie, semnalând ca recentele masuri de stimulare ale economiei naționale au început deja sa sprijine anumite sectoare aflate in dificultate. Indicele Caixin/S&P Global al managerilor de achiziții din sectorul manufacturier a înregistrat o valoare de 51.5, depășind estimarea mediana de 50.5 dintr-un sondaj Reuters. Aceasta marchează a doua luna consecutiva in care cifrele rămân peste pragul-cheie de 50, care separa creșterea de contracție. (Sursa: CNBC)

Norofert Preț curent 3.77 RON (0.53% ) MCap 65.5M P/E -12.62

Norofert a anunțat aprobarea prospectului privind emisiunea de obligațiuni care se va derula in perioada 3-16 decembrie 2024. Compania oferă spre vânzare 150,000 de titluri, cu o valoare nominala de 100 RON/obligațiune, dobânda fiind de 10% pe an. Valoarea minima de subscriere este de 100 RON/obligațiune. (Sursa: BVB)

Banca Transilvania Preț curent 26.65 RON (0.95% ) MCap 24.4B P/E 5.31

Banca Transilvania a anunțat prima fuziune in rândul subsidiarelor achiziționate in acest an de la OTP Group, intre BT Leasing si OTP Leasing. Fuziunea celor doua companii contribuie la consolidarea pe piața a BT Leasing, a cărui număr de clienți ajunge, in prezent, la 35,000. OTP Leasing este a patra companie cu care BT Leasing fuzionează in ultimii șase ani, după Tiriac Leasing (2022), Idea::Leasing (2021) si ERB Leasing (2018). (Sursa: BVB)

Iproeb Bistrita Preț curent 1.42 RON (3.65% ) MCap 177M P/E 6.73

Prețul acțiunilor IPROEB Bistrita, lider in producția de cabluri si conductoare în Romania, a marcat o scădere de 11.1% în ședința de tranzacționare de vineri, valoarea tranzacțiilor ridicandu-se la peste 182,000 RON. Acțiunile au fost afectate in ciuda faptului ca, in ziua precedenta, compania a anunțat un profit net cu 63% mai mare pentru primele 9 luni din 2024 si o creștere de aproape 4% pentru cifra de afaceri. (Sursa: ZF)

C.n.t.e.e. Transelectrica Preț curent 37.70 RON (1.75% ) MCap 2.76B P/E 6.63

BRK Financial Group a redus prețul ținta pentru acțiunile Transelectrica, de la 44.4 RON la 35.9 RON, implicând o scădere de 4% raportat la prețul curent din piața. Recomandarea de menținere a rămas neschimbata. Ajustarea a venit pe fondul anunțului companiei din 18 noiembrie cu privire la primirea unei sancțiuni din partea ASF referitoare la metoda de capitalizare a cheltuielilor suplimentare CPT in imobilizările necorporale. ASF a declarat ca recunoașterea costurilor suplimentare CPT nu este conforma cu standardele IFRS si a solicitat retratarea situațiilor financiare consolidate pentru exercițiul financiar 2024. (Sursa: ZF)

One United Properties Preț curent 0.4100 RON ( -0.12% ) MCap 2.26B P/E 5.6193

Kepler Cheuvreux si-a menținut ratingul de cumpărare pentru acțiunile One United Properties, însă si-a redus prețul ținta de la 0.95 RON la 0.78 RON/acțiune. Noul target implica o potențiala apreciere a cotației cu 87% raportat la prețul curent. „Deoarece compania s-a confruntat recent cu unele întârzieri in procesul de construcție, ne reducem previziunile privind cifra de afaceri, ceea ce duce si la scăderea previziunilor privind profitul net. Cu toate acestea, având in vedere portofoliul sau mare de proiecte si tendințele structurale solide continue pe piața rezidențiala din București, compania este bine poziționata pentru o creștere puternica in viitor“, au declarat analiștii. (Sursa: ZF)

Stellantis Nv Preț curent 11.720 EUR ( -6.45% ) MCap 37.6B

Acțiunile producătorului auto Stellantis au scăzut cu 8% după ce CEO-ul Carlos Tavares si-a anunțat demisia cu efect imediat in weekend, invocând „viziuni diferite” de cele ale Consiliului de Administratie. Compania euro-americana se confrunta in prezent cu vânzări în scădere si cu stocuri mari în SUA. (Sursa: CNBC)

Oracle Corporation Preț curent 182.61 USD ( -1.21% ) MCap 494B

Oracle este pe cale sa încheie cel mai bun an din 1999 pana in prezent, ca rezultat al orientării companiei către inteligenta artificiala si dezvoltarea modelelor lingvistice mari. Acțiunile companiei s-au apreciat cu 75% anul acesta, indreptandu-se spre al doilea cel mai bun an din istorie si cel mai bun de la aprecierea din 1999, când cotația aproape s-a cvadrupat. (Sursa: CNBC)

