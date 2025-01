Mai rapizi ca FED-ul – TradeVille

Rata șomajului rămâne stabilă

În decembrie 2024, rata șomajului ajustata sezonier a fost de 5.2%, în scădere cu 0.1 puncte procentuale față de noiembrie. Numărul șomerilor cu vârste între 15 si 74 de ani a fost estimat la 428,600, in scădere atât fata de luna precedenta, cât și față de aceeași perioadă a anului anterior. Șomajul in rândul bărbaților (5.4%) a fost cu 0.4 puncte procentuale mai mare decât la femei (5.0%). Rata șomajului in rândul tinerilor (15-24 ani) a rămas ridicata, atingând 25.3% in perioada iulie-septembrie 2024. Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata șomajului a fost de 4%, reprezentând 72.7% din numărul total al șomerilor. (Sursa: INS)

Comunicare mai buna din partea emitenților de la BVB

Numărul companiilor de pe Piața Principala, care au obținut un punctaj maxim la evaluarea comunicării cu investitorii, în 2024, a crescut la 21, fata de 16 in 2023, potrivit ARIR. Pe segmentul BETAeRO, 5 emitenți din cei 35 au obținut calificativul maxim pentru comunicarea cu investitorii, în comparație cu 4 companii in 2023. Media indicatorului pentru toate companiile din Piața Principala se ridica la 4.1 (vs 4 in 2023), în timp ce media pentru companiile care fac parte din indicele BET este de 9.5 (vs 9.1 in 2023). (Sursa: ZF)

Economia germana din nou în corzi

Economia germana, cea mai mare din Europa, s-a contractat cu 0.2% în ritm trimestrial in cele 3 luni încheiate în decembrie, potrivit datelor preliminare publicate joi de biroul de statistica Destatis. Carsten Brzeski, șeful departamentului macro al ING, a declarat ca exista o probabilitate ridicata ca aceasta încetinire sa duca la o recesiune de iarna. (Sursa: CNBC)

Mai rapizi ca FED-ul

Banca Centrala Europeana a tăiat dobânda de referința cu 0.25% până la nivelul de 2.75%, intr-o mișcare așteptata de majoritatea economiștilor. În ciuda acestei scăderi, forumul european considera ca politica monetara rămâne restrictiva, sugerând viitoare scăderi pana in jurul valorii de 2%. Din punct de vedere economic, ECB subliniază problemele majore cu care se confrunta continentul. Inflația continua se fie pe trendul dorit, urmând a se stabiliza in jurul pragului de 2% pentru o perioada de timp mai îndelungata. (Sursa: Bloomberg)

Romcab Mures Preț curent 0.1335 RON (14.59% ) MCap 135M P/E -3.1281

Acțiunile producătorului de cabluri Romcab s-au apreciat cu 460% în ultima lună, pe fondul unor tranzacții de 670,000 RON, iar capitalizarea a crescut de la 21.1 mil. RON la 118.2 mil. RON. Societatea se afla in prezent in reorganizare judiciara, acționarul majoritar fiind intrat in faliment. Recent, administratorul judiciar a cerut prelungirea cu un an a perioadei de reorganizare, compania având de plătit încă 55 mil. RON datorii. (Sursa: ZF)

2Performant Network Preț curent 1.885 RON (7.10% ) MCap 24.5M P/E -39.259

2Performant a anunțat lansarea programului „250 pentru 2025” - BusinessLeague E-Commerce Accelerator, un proiect care va sprijini 250 de antreprenori din comerțul online pentru a se extinde in piețele din regiune. Fiecare antreprenor va beneficia de un pachet de sprijin in valoare de pana la 800 EUR, iar valoarea totala a proiectului se ridica la peste 200,000 EUR. Printre beneficiile programului se numără și lipsa taxelor pentru platforma, dar si suport dedicat pentru integrare. Compania considera ca acest program va începe sa aducă profituri in platforma in termen de maxim 6 luni. (Sursa: BVB)

Deutsche Bank Ag Preț curent 93.95 RON ( -3.19% ) MCap 194B

Deutsche Bank a raportat un profit net de 106 mil. EUR in T4 2024, sub estimările analiștilor de 282.39 mil. EUR și în scădere semnificativa față de 1.461 mld. EUR in T3 2024. Pe întreg anul, profitul net a scăzut cu 36%, la 2.698 mld. EUR. Veniturile au fost de 7.224 mld. EUR in T4, depășind estimările însă au fost afectate de costuri legale de 594 mil. EUR. Divizia de Investment banking a Deutsche Bank a fost principalul motor de creștere, cu venituri in creștere de 30% in T4 (2.4 mld. EUR) si 15% in 2024 (10.6 mld. EUR). (Sursa: CNBC)

SHELL PLC Preț curent 32.020 EUR (2.96% ) MCap 229B

Shell a înregistrat un profit net de 23.72 mld. USD in 2024, în scădere față de 28.25 mld. USD în 2023 și sub estimările analiștilor. În T4, profitul a fost de 3.66 mld. USD, sub așteptări, afectat de preturi mai scăzute ale petrolului, marje mai mici si deprecieri mai mari in explorare. Compania a majorat dividendul cu 4% si a anunțat un nou program de răscumpărare de acțiuni, in valoare de 3.5 mld. USD. (Sursa: CNBC)

H & M Hennes & Mauritz Ab Preț curent 147.90 SEK ( -3.96% ) MCap 243B

Acțiunile H&M au scăzut cu peste 5% după ce vânzările din T4 2024 au fost sub așteptări, ajungând la 62.19 mld. SEK, față de estimarea de 63.48 mld. SEK. Pentru întreg anul 2024, vânzările au crescut cu 1%, ajungând la 234.58 mld. SEK. Pe termen lung, compania țintește o creștere anuala a vânzărilor de 10% si o marja operațională peste 10%. (Sursa: CNBC)

Toyota Motor Corporation Preț curent 190.27 USD (1.76% ) MCap 260B

Toyota Motor a vândut 10.8 mil. de vehicule in 2024, rămânând cel mai bine vândut producător auto din lume pentru al 5-lea an consecutiv. Constructorul auto a înregistrat o scădere anuala de 3.7% din cauza unei scăderi abrupte a vânzărilor in Japonia, pe fondul problemelor de testare a certificării pentru marca Daihatsu. Volkswagen, al doilea cel mai bine vândut brand auto din lume, a anunțat o scădere anuala de 2.3% a vânzărilor, ajungând la borna de 9 mil. de vehicule. (Sursa: CNBC)

Comcast Corp Preț curent 32.73 USD ( -12.39% ) MCap 139B

Comcast a reușit ieri după-amiaza sa depășească așteptările analiștilor de pe Wall Street cu privire la situația financiara trimestriala. Compania a beneficiat de veniturile din activitatea de broadband, reușind sa compenseze pierderea de clienți din ultimele luni. Pentru trimestrul încheiat la 31 decembrie, profitul net a crescut cu 47% pana la borna de 4.78 mld. USD, echivalentul a 1.24 USD/acțiune. În ultimul an, prețul acțiunilor afișează o dinamica negativa de aproximativ 20%. (Sursa: CNBC)

Apple Inc. Preț curent 238.190 USD ( -0.49% ) MCap 3.8T

Prețul acțiunilor Apple a crescut cu peste 3% in ședința de after-hours după ce compania din Cupertino a reușit sa depășească așteptările analiștilor de pe Wall Street cu privire la venituri si profitul net. Cu toate acestea, divizia de servicii a fost cea care a reușit sa compenseze o performanta slaba a vânzărilor de iPhone. Acest trimestru a marcat cea mai mare diferența intre veniturile din vânzările iPhone si estimările analiștilor din ultimii doi ani de zile. Tim Cook a subliniat faptul ca, în tarile unde serviciul de Apple Intelligence este disponibil, vânzările de iPhone au o dinamica diferita. (Sursa: CNBC)

