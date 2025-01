Marea Britanie, sub presiune - TradeVille

Veniturile totale ale gospodăriilor, în trimestrul 3

Venitul mediu lunar al unei gospodarii a fost, în T3 2024, de 8,255 RON (+0.5% vs T2 2024), respectiv 3,299 RON (+0.7% vs T2 2024) per persoană. Comparativ cu anul precedent, veniturile totale medii lunare au crescut cu 13.1% în T3, atât la nivelul gospodăriilor, cât și individual. Cheltuielile medii lunare au fost în T3 de 7,012 RON pe gospodărie, reprezentând 85% din veniturile totale. Față de T2 2024, cheltuielile per gospodărie au crescut cu 92 RON, iar față de T3 2023 au avansat cu 9%. (Sursa: INS)

Creditele pentru terenurile agricole în Romania

Romania a înregistrat, în 2023, un sold al creditelor pentru terenurile agricole de 6.5 mld. USD (511 USD/hectar), având 12.7 mil. de hectare de teren destinat agriculturii. Prin comparație, Germania, competitorul principal pe piața cerealelor, are o suprafața de teren de 16.7 mil. de hectare, iar creditele agricole s-au ridicat la 60.5 mld. USD in 2023, ceea ce înseamnă aproximativ 3,600 USD/hectar (de 7 ori mai mare decât Romania). După suprafața de teren agricol, Romania se clasează pe locul șase în sectorul agricol din Uniunea Europeana, fiind unul dintre cei mai mari producători de porumb, grâu și floarea soarelui. (Sursa: ZF)

Marea Britanie, sub presiune

Randamentele obligațiunilor guvernamentale din Marea Britanie au crescut la maxime multi-deceniale după prezentarea bugetului debut al Partidului Laburist, stârnind îngrijorări privind finanțele publice și posibile reduceri de cheltuieli sau creșteri de taxe. Economiștii avertizează asupra unui „cerc vicios” in care creșterea randamentelor pune presiune pe finanțele publice, impunând o politica fiscala mai stricta, ceea ce agravează economia. Datoria publica, aproape de 100% din PIB, și scăderea încrederii investitorilor, reflectata prin slăbirea lirei sterline, complica si mai mult situația. (Sursa: CNBC)

China – importuri și exporturi în creștere

Exporturile și importurile Chinei, din decembrie, au depășit așteptările, cu exporturi în creștere cu 10.7% și importuri în creștere cu 1%, inversând contracțiile recente. Aceasta performanta evidențiază dependenta tarii de exporturi, pe fondul unei crize prelungite in sectorul imobiliar si a unei cereri interne slabe. Cu toate acestea, preocupările legate de posibile creșteri ale tarifelor SUA și tensiunile geopolitice umbresc perspectivele exporturilor pentru anul în curs. China a implementat masuri de stimulare, inclusiv reduceri ale ratelor și cheltuieli fiscale, pentru a sprijini creșterea, însă economiștii sugerează o abordare prudenta în ceea ce privește stimulentele suplimentare. În ciuda provocărilor, exporturile de vehicule electrice, semiconductori si otel au crescut semnificativ, sprijinind performanta economica, în timp ce creșterea PIB-ului este estimata la 5.1% pentru T4 2024. (Sursa: CNBC)

C.n.t.e.e. Transelectrica Preț curent 42.00 RON ( -1.06% ) MCap 3.07B P/E 7.38

Transelectrica a finalizat un proiect de digitalizare, ce a avut ca scop implementarea unui sistem pentru contorizarea si gestiunea datelor de măsurare a energiei electrice, finanțat cu 88.8 mil. RON prin Fondul pentru Modernizare. (Sursa: ZF Corporate)

Dn Agrar Group Preț curent 1.465 RON ( -0.34% ) MCap 233M P/E 10.851

DN Agrar a raportat o creștere a cantității de lapte totale livrate in 2024, fata de 2023, cu +14%. Cantitatea de lapte livrata in 2024 s-a ridicat la 62.3 mil. litri. (Sursa: BVB)

Teraplast Preț curent 0.4380 RON ( -2.77% ) MCap 1.05B P/E -83.1149

TeraPlast a acordat subsidiarei Polytech Industrie un împrumut de 7.56 mil. EUR, cu o dobânda de 1.3% plus Euribor la 3 luni (aprox. 2.7%). Termenul de rambursare este 31 decembrie 2029, conform unui raport BVB. (Sursa: BVB)

Engie (fosta Gdf Suez) Preț curent 15.790 EUR (0.96% ) MCap 38.4B

Engie își extinde prezenta în piețele de energie regenerabila din Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite și Egipt, în Arabia Saudita plănuind să liciteze pentru 3 GW de proiecte solare și 1.5 GW de proiecte eoliene. In Egipt, Engie a avut succes cu un parc eolian de 262.5 MW pe care îl va extinde cu 150 MW, și intenționează sa construiască un alt parc eolian de 1 GW, programat pentru 2028. (Sursa: Bloomberg)

GSK PLC. Preț curent 32.63 USD ( -1.39% ) MCap 164B

GSK Plc a achiziționat compania americana de biotehnologie IDRx pentru pana la 1.15 mld. USD, cu 1 mld. USD plătiți in avans. IDRx dezvolta un medicament promițător pentru tumorile gastrointestinale, capabil sa trateze mutații care lasă pacienții fără opțiuni viabile. Acesta ar putea reprezenta primul progres major în domeniu în aproape 20 de ani. GSK își extinde treptat portofoliul în oncologie, vizând și relansarea medicamentului Blenrep pentru cancer de sange. (Sursa: Bloomber)

TESLA INC. Preț curent 390.290 USD ( -1.13% ) MCap 1.28T

Tesla Inc. a depășit Audi, in 2024, livrând 1.79 milioane de vehicule, fata de 1.67 milioane vândute de marca germana, care a suferit o scădere de 12%. Deși Tesla a înregistrat primul sau declin anual al livrărilor, Model Y a rămas un bestseller global. Intre timp, producătorii germani se confruntă cu cerere slaba in China si scăderea subvențiilor EV în Europa. (Sursa: Bloomberg)

Moderna Preț curent 33.59 USD ( -20.50% ) MCap 13.2B

Moderna a redus prognoza de venituri pentru 2025 la 1.5-2.5 mld. USD, fata de 2.5-3.5 mld. USD anterior, pe fondul scăderii cererii pentru vaccinuri Covid si concurentei crescute. Veniturile au scăzut semnificativ, de la 18 mld. USD in 2022 la 3 mld. USD in 2024. Moderna plănuiește sa diversifice portofoliul cu 10 noi produse până în 2028. (Sursa: CNBC)

Microsoft Corporation Preț curent 414.140 USD ( -1.15% ) MCap 3.1T

Microsoft a anunțat formarea unui nou grup axat pe dezvoltarea aplicațiilor AI si pe furnizarea de instrumente pentru clienți terți. Noul grup va fi condus de Jay Parikh, fostul CEO al startup-ului de securitate cibernetica Lacework si fostul director global de inginerie la Meta. Grupul va fi numit Core AI - Platform and Tools. Misiunea, a spus Nadella, CEO-ul Microsoft, este „sa dezvolte un ecosistem complet Copilot & AI pentru clienții companiei, atât interni, cât și externi, care sa le permită să creeze și să opereze aplicații si agenți AI.” (Sursa: CNBC)

Trump Media Technology Group Preț curent 39.78 USD (12.66% ) MCap 1.56B

Acțiunile Trump Media au crescut cu peste 14% în tranzacțiile de la mijlocul zilei de luni, înainte de inaugurarea mandatului președintelui Donald Trump, care va avea loc săptămâna viitoare. Acțiunile au înregistrat ieri cea mai buna zi de la 18 noiembrie, când prețul acestora a crescut cu 16.65% după vestea ca firma era in „discuții avansate” pentru a achiziționa platforma de tranzacționare a criptomonedelor Bakkt. Pana la finalul zilei de tranzacționare, prețul a atins o creștere de peste 21%. Trump va depune jurământul pentru un al doilea mandat neconsecutiv la Casa Alba pe 20 ianuarie. (Sursa: CNBC)

