Mașinile electrice la căutare în România – TradeVille

Mașinile electrice la căutare în România

Conform unui studiu privind mobilitatea electrica, numărul stațiilor de încărcare pentru mașini electrice in Romania a depășit 1,300. Romania a reușit in anul 2022 sa depășească state precum Spania sau Italia in privința cotei de piață a mașinilor 100% electrice, pe fondul unei creșterii cu 70% a înmatriculărilor de mașini cu motor electric. Astfel, înmatriculările de automobile noi electrice au atins o pondere de 12% din total, însă, nivelul rămâne in continuare mult mai mic fata de Norvegia (89%), Suedia (56%), Tarile de Jos (35%), Germania (31%) sau Belgia (26%). (Sursa: Economica.net)

Comerțul Cu Amănuntul Si Construcțiile Se Așteaptă La Preturi Mai Mari

Conform ultimului raport al INS, managerii companiilor prevăd o creștere moderata a activității in industria prelucrătoare (sold conjunctural +13%) si in sectorul serviciilor (sold conjunctural +7%). Numărul salariaților este previzionat sa înregistreze o relativa stabilitate in industria prelucrătoare (sold conjunctural 0%), construcții (sold conjunctural +4%) si servicii (sold conjunctural+2%). In privința preturilor, acestea sunt prevăzute sa crească semnificativ in segmentul de comerț cu amănuntul (sold conjunctural +42%) si construcții (sold conjunctural +41%). (Sursa: INS)

Marea Britanie Nu Iese Din Criza

Preturile din magazinele britanice au urcat la un nou nivel record, semn ca presiunile inflaționiste nu s-au atenuat. Datele din piață arata ca populația se îndreaptă tot mai mult spre magazinele alimentare cu discount, Li-l fiind supermarketul cu cea mai rapida creștere a vânzărilor in martie, de 25.8%. Potrivit datelor Kantor, inflația in Marea Britanie a ajuns la 17.5% - un nou record. Si datele British Retail Consortium au confirmat situația de criza, arătând ca preturile la alimente au crescut cu 15% in martie. (Sursa: Bloomberg)

Ads

Încrederea Consumatorilor Americani In Creștere

Încrederea consumatorilor americani a crescut neașteptat in luna martie, cu toate ca mulți dintre aceștia își exprima îngrijorările cu privire la piață muncii din SUA. In acest sens, indicele de încredere a consumatorilor a crescut la 104.2 in aceasta luna, de la 103.4 in februarie. Data limita pentru acest sondaj a fost 20 martie, la aproximativ 10 zile după falimentul SVB. (Sursa: Investing.com)

SIF Oltenia Preț curent 1.720 RON (0.58% ) MCap 860M P/E 5.218

SIF Oltenia a inițiat demersurile necesare pentru vânzarea participației de 29.27% pe care o deține in capitalul social al Turism Felix S.A. (TUFE), printr-o vânzare speciala la ordin. Astfel, SIF Oltenia urmărește vânzarea celor 143,752,529 acțiuni TUFE pe care le deține la un preț de minim 0.31 RON/acțiune. Ordinul de vânzare este de tip „totul sau nimic”. La prețul minim, vânzările brute ale SIF Oltenia ar fi de aproape 44.6 mil. RON. In aceasta luna, SIF a mai anunțat intenția de vânzare, într-o maniera similara, a participațiilor sale in Relee Mediaș si Elba Timișoara, dar oferta de vânzare a participației in TUFE este de departe cea mai mare dintre cele trei. (Surse: BVB (1); BVB (2))

Ads

2b Intelligent Soft Preț curent 4.86 RON (8.00% ) MCap 64.1M P/E 11.44

2B Intelligent Soft a publicat bugetul de venituri si cheltuielii (BVC) pentru anul 2023, care va fi supus spre aprobare la AGOA convocata pentru data de 27 aprilie 2023. Fata de anul 2022, compania baletează o cifra de afaceri cu 11% mai mare, respectiv in suma de 32 mil. RON, la venituri de exploatare de 46.7 mil. RON (+32% vs. 2022). EBITDA din acest an este estimata la 11.8 mil. RON (+70% vs. 2022), iar rezultatul net este estimat la 9.3 mil. RON (+65% vs. 2022). Cel mai mare impact asupra bugetului îl va avea derularea contractului cu filiala Electrica, Distribuție Energie Electrica Romania, pentru care compania va dezvolta servicii de software. (Sursa: BVB)

Agroland Business System Preț curent 1.158 RON (0.00% ) MCap 101M P/E 31.832

Agroland Business System a publicat documentele suport pentru AGA anuala ce va avea loc pe 28.04.2023. Printre acestea, se regăsește si propunerea de buget a conducerii companiei care estimează vânzări nete in valoare de 330 mil. RON (+9% vs. 2022), precum si un profit net in valoare de 11 mil. RON (+243% vs. 2022). Astfel, compania nu va mai realiza investiții majore in 2023, ceea ce ii va permite, conform declarațiilor conducerii, sa obțină un profit net considerabil peste nivelul celui de anul trecut si sa își reechilibreze nivelul de îndatorare. (Sursa: comunicat societate)

Ads

Mastercard Inc Preț curent 354.33 USD ( -0.08% ) MCap 340B P/E 34.26

Mastercard, precum si rivalul Visa, se enumera printre firmele care vizează achiziționarea fintech-ului Pismo, o companie din Brazilia evaluata la 1 mld. USD. Pismo furnizează servicii de plăti si platforme pentru bănci, utilizând tehnologii de tip cloud. (Sursa: Bloomberg)

NIO INC Preț curent 9.200 USD (3.02% ) MCap 2.27B

Nio a început testarea unor noi stații de înlocuire de baterii pentru EV, mai rapide si mai eficiente, in China. Compania încearcă sa vina cu o alternativa competitiva la tehnologiile de încărcare rapida a bateriilor, care aparțin concurenților săi. Astfel, la o stație Power Swap Station 3.0 a Nio, o baterie poate fi înlocuita in mai puțin de 5 minute, la un cost mai mic. In schimb, la o stație Supercharger a Tesla, un EV capătă autonomie de 200 de mile daca sta la încărcat timp de 15 minute. Dintre cele 2,300 de stații de înlocuire de baterii pe care le are in plan pentru lansare in 2023, un număr de 1,323 erau deja operaționale la data de 23 martie. (Sursa: Reuters)

Ads

The Walt Disney Company Preț curent 94.82 USD ( -0.84% ) MCap 173B P/E 52.18

Walt Disney a anunțat ca a început, luni, demersurile de concediere a 7,000 de angajați. Decizia este luata in contextul optimizării costurilor, care sunt estimate ca se vor reduce cu 5.5 mld. USD. Locurile de munca aparțin mai multor divizii, precum Disney Entertainment, Disney Parks, Experiences and Products si Corporate. In alte știri, compania a anulat planurile de extindere in metaverse. (Surse: Reuters;The Wall Street Journal)

Alibaba Group Holding Ltd Preț curent 98.40 USD (14.26% ) MCap 2.08T

Alibaba Group intenționează sa își împartă activitatea in șase unități principale care sa acopere segmentele de business de la comerțul electronic pana la cloud computing. Daniel Zhang va continua sa fie președinte si director general al Alibaba Group, care va urma un model de management de holding, si va ocupa in același timp funcția de director general al Cloud Intelligence Group. Fiecare unitate își va păstra flexibilitatea de a obține capital extern si de a se lista, daca dorește. După publicarea anunțului, prețul acțiunilor a înregistrat o creștere de peste 9% in ședința de pre-market de la New York. (Sursa: Reuters)

Ads

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).

Ads