Acțiunile Mastercard se tranzacționează aproape de maximul istoric, după un raliu susținut de rezultatele peste așteptări din T3 și de diminuarea riscului de reglementare. Pe 29 octombrie, compania a raportat venituri nete de 9,8 mld. USD (+14% YoY) și un EPS ajustat de 5,31 USD (+21% YoY), iar pe 3 noiembrie, senatorul Roger Marshall, coautor al Credit Card Competition Act, și-a pierdut mandatul. După maximul istoric de 682,10 USD, cotația a consolidat într-un bull flag pe fondul corecției pieței, din care a ieșit pe 25 noiembrie, în contextul rotației dinspre companiile expuse la AI.

Analiză Tehnică

Recomandare: HOLD

Preț curent: 659.97 USD

Preț țintă: 720 USD (+9.1%)

Stop loss: 620 USD (-6.1%)

Raport risk-reward (RR): 1:1.5

Bias tehnic: Bullish

Interval: 3 luni

Sumar:

Rețelele de plăți se detașează în sectorul financiar: ETF-ul XLF avansa cu doar 2,7% de la începutul anului (la 19 noiembrie), în timp ce Visa depășește 20%.

Acțiunile Mastercard au înregistrat în ultimul an o creștere de peste 20%, respectiv un avans de 15,6% de la începutul anului, în comparație cu aprecierea de 6,2%, respectiv 4,9% a indicelui S&P 500, aflat la peste 8% sub maximul din 6 octombrie.

Niveluri cheie

Nivel Pret Semnificatie Rezistenta 1 667.96 USD Varful flag-ului; depasirea confirma continuarea Rezistenta 2 682.10 USD Maximul istoric; peste el, teritoriu nou Suport 1 645 USD Zona de breakout si EMA 8/21; posibil retest Suport 2 598.74 USD Maximul din august, fosta rezistenta devenita suport Invalidare pattern 625.20 USD Inchidere sub minimul flag-ului anuleaza formatiunea Stop loss 620 USD Sub minimul si latura inferioara a flag-ului Take profit 720 USD Iesire integrala din pozitie

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Sursa: TradingView

Note:

Linia roșie reprezintă media mobilă exponențială de 8 zile.

Linia neagră reprezintă media mobilă exponențială de 21 de zile.

Linia mov reprezintă media mobilă simplă de 50 de zile.

Linia maro reprezintă media mobilă simplă de 200 de zile.

Liniile albastre au fost trasate de autorul acestei analize în zonele unde s-au semnalat formațiuni pe grafic, în zone de suport și rezistență sau pentru a arăta locul unde a fost stabilit prețul-țintă.

Flagpole-ul s-a format între începutul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie, de la aproximativ 580 USD la 682,10 USD. Flag-ul, un canal descendent cu lower highs și lower lows, a corectat circa 8%, până la 625,20 USD, în timp ce S&P 500 a pierdut peste 7% într-o lună, iar cotația s-a menținut peste SMA 50 (611,63 USD), semn de marcare a profitului. Breakout-ul s-a produs în jurul nivelului de 645 USD, unde EMA 8 a trecut din nou peste EMA 21, generând un semnal bullish, iar SMA 50 și SMA 200 rămân ascendente.

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RSI a urcat de la aproximativ 47 la 60,59, peste propria medie (58,61), fără a intra în teritoriul de supracumpărare (peste 70). Volumul ședinței de breakout este în linie cu media recentă, astfel că un retest al zonei de 645 USD rămâne posibil. Având în vedere orizontul de 3 luni, reținem o proiecție parțială, de circa trei sferturi din înălțimea flagpole-ului (aproximativ 75 USD), aplicată din punctul de breakout. Înălțimea flagpole-ului, de la baza mișcării din octombrie (aproximativ 580 USD) la maximul de 682,10 USD, este de circa 102 USD. Adăugată integral la nivelul de breakout de 645 USD, aceasta ar indica aproximativ 747 USD, cu aproape 10% peste maximul istoric, un nivel greu de atins în doar 3 luni, în condițiile în care prețul trebuie să depășească mai întâi rezistențele de la 667,96 USD și 682,10 USD. De aceea, adăugăm la nivelul de breakout doar circa 75 USD, ceea ce duce la aproximativ 720 USD, cu circa 5,6% peste maximul istoric. Astfel, rezultă un preț-țintă de aproximativ 720 USD pentru următoarea perioadă.

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Scenarii

Continuare: o închidere peste 667,96 USD ar deschide drumul către maximul istoric de 682,10 USD, iar depășirea acestuia, către 720 USD.

Retest: o revenire la 645 USD ar testa latura superioară a flag-ului; peste 625,20 USD, structura bullish rămâne validă.

Reversal: o închidere sub 625,20 USD ar invalida formațiunea, cu suporturi la SMA 50 (611,63 USD) și 598,74 USD. Riscul principal îl reprezintă rezultatele din T4 (28 ianuarie 2027, dată estimată), după ce CFO-ul a semnalat că o parte din performanța T3 a fost adusă din T4.

Pentru investitorii care doresc să inițieze o poziție long, un stop-loss poate fi setat la 620 USD, sub minimul flag-ului, raportul risk-reward fiind de aproximativ 1:1,5.

Indicatori financiari

Indicator Valoare Semnificatie P/E forward 30.0x Aproape de media pe 5 ani (31x); fara prima excesiva Crestere venituri T3 +14% YoY Ritm de doua cifre, sustinut si de servicii (+19%) Crestere EPS ajustat T3 +21% YoY Profitul creste mai repede decat veniturile Marja operationala (LTM) 60.1% Maximul ultimilor 10 ani; putere de pret ridicata Marja neta 46.7% Conversie ridicata in profit; sustine dividendele si rascumpararile

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Concluzie

Mastercard a confirmat un bull flag după un raliu susținut de rezultatele din T3 și de diminuarea riscului legislativ, iar rezistența relativă în corecția pieței consolidează scenariul bullish. Atât timp cât cotația rămâne peste 625,20 USD, prețul-țintă de 720 USD rămâne obiectivul principal, prima confirmare fiind depășirea maximului istoric de 682,10 USD. Riscurile țin de rezultatele din T4 și de tema comisioanelor interbancare.

Surse: TIKR, Trefis, The Motley Fool, Simply Wall St, Macrotrends, Kiplinger, Briefing.com, Benzinga, TradingView.

Autor: Bosie Marius-Constantin, Equity Research Analyst. Data elaborării analizei: 26.11.2026, ora 08:00.

O nouă analiză despre acest instrument va putea fi realizată în următoarele 3 luni sau mai repede, în eventualitatea unei schimbări semnificative de preț sau de tendință. Clientul înțelege că o schimbare bruscă a prețului poate fi cauzată și de apariția unor situații imprevizibile, ce nu au fost luate în considerare la întocmirea analizei tehnice. TradeVille nu este răspunzător pentru nicio decizie de tranzacționare în baza acestor analize. Prezenta analiză nu reprezintă un serviciu de consultanță de investiții.

Tip de recomandare Strong Buy Buy Hold Sell Strong Sell [(Pret tinta / Pret de inchidere) - 1]*100 > = +20% > = +10%, dar < +20% > -10%, dar < +10% > -20%, dar =< -10% =< -20%

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