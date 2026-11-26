Acțiunile Mastercard se tranzacționează aproape de maximul istoric, după un raliu susținut de rezultatele peste așteptări din T3 și de diminuarea riscului de reglementare. Pe 29 octombrie, compania a raportat venituri nete de 9,8 mld. USD (+14% YoY) și un EPS ajustat de 5,31 USD (+21% YoY), iar pe 3 noiembrie, senatorul Roger Marshall, coautor al Credit Card Competition Act, și-a pierdut mandatul. După maximul istoric de 682,10 USD, cotația a consolidat într-un bull flag pe fondul corecției pieței, din care a ieșit pe 25 noiembrie, în contextul rotației dinspre companiile expuse la AI.
Analiză Tehnică
Recomandare: HOLD
Preț curent: 659.97 USD
Preț țintă: 720 USD (+9.1%)
Stop loss: 620 USD (-6.1%)
Raport risk-reward (RR): 1:1.5
Bias tehnic: Bullish
Interval: 3 luni
Sumar:
Niveluri cheie
|Nivel
|Pret
|Semnificatie
|Rezistenta 1
|667.96 USD
|Varful flag-ului; depasirea confirma continuarea
|Rezistenta 2
|682.10 USD
|Maximul istoric; peste el, teritoriu nou
|Suport 1
|645 USD
|Zona de breakout si EMA 8/21; posibil retest
|Suport 2
|598.74 USD
|Maximul din august, fosta rezistenta devenita suport
|Invalidare pattern
|625.20 USD
|Inchidere sub minimul flag-ului anuleaza formatiunea
|Stop loss
|620 USD
|Sub minimul si latura inferioara a flag-ului
|Take profit
|720 USD
|Iesire integrala din pozitie
Sursa: TradingView
Note:
Flagpole-ul s-a format între începutul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie, de la aproximativ 580 USD la 682,10 USD. Flag-ul, un canal descendent cu lower highs și lower lows, a corectat circa 8%, până la 625,20 USD, în timp ce S&P 500 a pierdut peste 7% într-o lună, iar cotația s-a menținut peste SMA 50 (611,63 USD), semn de marcare a profitului. Breakout-ul s-a produs în jurul nivelului de 645 USD, unde EMA 8 a trecut din nou peste EMA 21, generând un semnal bullish, iar SMA 50 și SMA 200 rămân ascendente.
RSI a urcat de la aproximativ 47 la 60,59, peste propria medie (58,61), fără a intra în teritoriul de supracumpărare (peste 70). Volumul ședinței de breakout este în linie cu media recentă, astfel că un retest al zonei de 645 USD rămâne posibil. Având în vedere orizontul de 3 luni, reținem o proiecție parțială, de circa trei sferturi din înălțimea flagpole-ului (aproximativ 75 USD), aplicată din punctul de breakout. Înălțimea flagpole-ului, de la baza mișcării din octombrie (aproximativ 580 USD) la maximul de 682,10 USD, este de circa 102 USD. Adăugată integral la nivelul de breakout de 645 USD, aceasta ar indica aproximativ 747 USD, cu aproape 10% peste maximul istoric, un nivel greu de atins în doar 3 luni, în condițiile în care prețul trebuie să depășească mai întâi rezistențele de la 667,96 USD și 682,10 USD. De aceea, adăugăm la nivelul de breakout doar circa 75 USD, ceea ce duce la aproximativ 720 USD, cu circa 5,6% peste maximul istoric. Astfel, rezultă un preț-țintă de aproximativ 720 USD pentru următoarea perioadă.
Scenarii
Continuare: o închidere peste 667,96 USD ar deschide drumul către maximul istoric de 682,10 USD, iar depășirea acestuia, către 720 USD.
Retest: o revenire la 645 USD ar testa latura superioară a flag-ului; peste 625,20 USD, structura bullish rămâne validă.
Reversal: o închidere sub 625,20 USD ar invalida formațiunea, cu suporturi la SMA 50 (611,63 USD) și 598,74 USD. Riscul principal îl reprezintă rezultatele din T4 (28 ianuarie 2027, dată estimată), după ce CFO-ul a semnalat că o parte din performanța T3 a fost adusă din T4.
Pentru investitorii care doresc să inițieze o poziție long, un stop-loss poate fi setat la 620 USD, sub minimul flag-ului, raportul risk-reward fiind de aproximativ 1:1,5.
Indicatori financiari
|Indicator
|Valoare
|Semnificatie
|P/E forward
|30.0x
|Aproape de media pe 5 ani (31x); fara prima excesiva
|Crestere venituri T3
|+14% YoY
|Ritm de doua cifre, sustinut si de servicii (+19%)
|Crestere EPS ajustat T3
|+21% YoY
|Profitul creste mai repede decat veniturile
|Marja operationala (LTM)
|60.1%
|Maximul ultimilor 10 ani; putere de pret ridicata
|Marja neta
|46.7%
|Conversie ridicata in profit; sustine dividendele si rascumpararile
Concluzie
Mastercard a confirmat un bull flag după un raliu susținut de rezultatele din T3 și de diminuarea riscului legislativ, iar rezistența relativă în corecția pieței consolidează scenariul bullish. Atât timp cât cotația rămâne peste 625,20 USD, prețul-țintă de 720 USD rămâne obiectivul principal, prima confirmare fiind depășirea maximului istoric de 682,10 USD. Riscurile țin de rezultatele din T4 și de tema comisioanelor interbancare.
Surse: TIKR, Trefis, The Motley Fool, Simply Wall St, Macrotrends, Kiplinger, Briefing.com, Benzinga, TradingView.
Autor: Bosie Marius-Constantin, Equity Research Analyst. Data elaborării analizei: 26.11.2026, ora 08:00.
O nouă analiză despre acest instrument va putea fi realizată în următoarele 3 luni sau mai repede, în eventualitatea unei schimbări semnificative de preț sau de tendință. Clientul înțelege că o schimbare bruscă a prețului poate fi cauzată și de apariția unor situații imprevizibile, ce nu au fost luate în considerare la întocmirea analizei tehnice. TradeVille nu este răspunzător pentru nicio decizie de tranzacționare în baza acestor analize. Prezenta analiză nu reprezintă un serviciu de consultanță de investiții.
|Tip de recomandare
|Strong Buy
|Buy
|Hold
|Sell
|Strong Sell
|[(Pret tinta / Pret de inchidere) - 1]*100
|> = +20%
|> = +10%, dar < +20%
|> -10%, dar < +10%
|> -20%, dar =< -10%
|=< -20%