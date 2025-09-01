Măsuri fiscale noi și deficit de 4,04% – TradeVille

Măsuri fiscale noi și deficit de 4,04%

Guvernul Bolojan a publicat forma revizuită a Pachetului 2 de măsuri fiscale, care prevede creșterea impozitelor pe locuințe și terenuri, modificarea bazei de calcul a CASS pentru veniturile independente, introducerea unui nou mecanism de impozitare a mașinilor în funcție de norma de poluare și capacitatea cilindrică, precum și stabilirea capitalului social minim pentru SRL în funcție de cifra de afaceri. În paralel, datele Ministerului de Finanțe arată că deficitul bugetar după primele șapte luni din 2025 s-a menținut la 4%, în pofida unei creșteri de 11,8% a veniturilor și 11,1% a cheltuielilor, însă costurile cu dobânzile au urcat cu aproape 45%, la 32 mld. RON. Cele mai mari venituri au provenit din contribuții sociale (121 mld. RON), TVA (70 mld. RON) și impozitul pe venit (35,3 mld. RON), iar la cheltuieli, asistență socială (147,5 mld. RON) și salariile bugetarilor (100 mld. RON) au rămas dominante. (Surse: ZF; ZF)

FMI analizează economia României

O delegație a Fondului Monetar Internațional, condusă de Joong Shik Kang, va fi prezentă la București între 3–12 septembrie pentru a evalua evoluțiile macroeconomice și politicile guvernamentale ale României. Oficialii FMI vor avea întâlniri cu Ministerul Finanțelor, BNR și alte instituții publice, dar și discuții cu reprezentanți ai mediului privat și ai organizațiilor non-guvernamentale. (Sursa: ZF)

Inflația Germaniei depășește așteptările

Inflația din Germania a crescut peste estimări în august, ajungând la 2,1% față de 1,8% în iulie, peste prognoza analiștilor de 2%, în timp ce rata șomajului a depășit pragul de 3 milioane pentru prima dată în ultimul deceniu. Rata inflației de bază, care exclude prețurile la energie și alimente, a rămas neschimbată la 2,7%. Datele vin înaintea publicării inflației din zona euro, estimată la 2%, iar BCE este așteptată să mențină dobânda cheie la 2% și luna viitoare, urmând să reia discuțiile privind eventuale reduceri în toamnă. (Sursa: Reuters)

Economia Indiei accelerează, dar e amenințată de tarife

Economia Indiei a înregistrat o creștere peste așteptări în T2 2025, PIB-ul avansând cu 7,8% față de 7,4% în trimestrul precedent, susținut de producție industrială (+7,7%), servicii și cheltuieli guvernamentale (+7,4%), în timp ce consumul privat, care reprezintă 57% din PIB, a urcat cu 7%. GVA a crescut cu 7,6%, confirmând ritmul puternic al activității economice. Totuși, dublarea tarifelor SUA la importurile indiene până la 50%, ca reacție la importurile de petrol rusesc, riscă să afecteze exporturi în valoare de peste 55% din cele 87 mld. USD către SUA și ar putea reduce creșterea economică cu 0,6–0,8 puncte procentuale într-un an. (Sursa: Reuters)

Bittnet Systems București Preț curent 0,1040 RON (0,00%) MCap 65,9M P/E -29,9123

Bittnet a raportat în S1 2025 venituri consolidate de 103,9 mil. RON, în scădere cu 38% față de S1 2024, și o pierdere netă de -17 mil. RON, comparativ cu -4,5 mil. RON anul trecut. EBITDA ajustată a fost de -7,1 mil. RON, afectată de blocajele din sectorul public și provizionul de 4,1 mil. RON pentru litigiul Anchor. În pofida acestui context dificil, segmentele Software și Educație au înregistrat evoluții pozitive, iar backlog-ul de contracte depășește 215 mil. RON. Managementul estimează pentru întregul an 2025 venituri de 400 mil. RON, EBITDA de +24 mil. RON și un profit net de 2 mil. RON, susținut de restructurare și reducerea costurilor. (Sursa: BVB)

Transport Trade Services Preț curent 4,965 RON (-0,60%) MCap 893M P/E -34,782

TTS a încheiat S1 2025 cu venituri consolidate de 319,8 mil. RON și EBITDA de 37,5 mil. RON, raportând o pierdere netă de 18,9 mil. RON. Totuși, T2 a marcat un punct de inflexiune: EBITDA a crescut la 23,3 mil. RON, pierderea netă s-a redus la 4 mil. RON, iar fluxurile de minerale și chimice au înregistrat evoluții pozitive. Managementul estimează pentru 2025 venituri consolidate între 685–725 mil. RON și EBITDA între 126–139 mil. RON, cu perspective îmbunătățite datorită optimizării mixului de activități și disciplinei costurilor. (Sursa: BVB)

Patria Bank Preț curent 0,1060 RON (0,95%) MCap 347M P/E 8,1265

Patria Bank a raportat în S1 2025 un profit net de 25,8 mil. RON, în creștere cu 42% față de S1 2024, susținut de avansul creditării și de eficiența operațională. Venitul net bancar a urcat cu 18%, până la 123,4 mil. RON, în timp ce cheltuielile operaționale au crescut moderat (+4%), reducând raportul cost/venituri la 68%. Activele totale au ajuns la 4,8 mld. RON (+7% vs. dec. 2024), iar portofoliul de credite performante a crescut cu 13%, susținut de finanțări în sectoare strategice. Banca și-a consolidat profitabilitatea, cu RoE la 11,7%, și continuă expansiunea prin digitalizare și produse noi. (Sursa: BVB)

FORT S.A. Preț curent 3,08 RON (-1,91%) MCap 34,5M P/E 26,83

Fort a raportat în S1 2025 o cifră de afaceri consolidată în creștere cu 1%, susținută de avansul de 5% al veniturilor din servicii. Cheltuielile de exploatare au urcat cu 6%, pe fondul majorării costurilor salariale, în timp ce rezultatul net s-a ridicat la 22.283 RON, reprezentând o înjumătățire a profitabilității comparativ cu S1 2024 (411.667 RON). Managementul estimează o accelerare a creșterii în S2, susținută de contractele deja semnate, de implementarea directivei NIS2 și de extinderea pe piața din Marea Britanie. (Sursa: BVB)

Premier Energy Plc Preț curent 20,60 RON (0,98%) MCap 2,57B P/E 4,65

Premier Energy a raportat rezultate solide în S1 2025, cu venituri normalizate în creștere cu 49%, la 797,5 mil. EUR, și o EBITDA normalizată mai mare cu 21%, până la 64,6 mil. EUR. Profitul net a urcat la 61,8 mil. EUR, de peste trei ori mai mult decât în S1 2024, susținut de extinderea producției de energie regenerabilă și consolidarea portofoliului de furnizare și distribuție. Grupul estimează pentru întregul an venituri de circa 1,6 mld. EUR și o EBITDA de 120 mil. EUR. (Sursa: BVB)

Chimcomplex Borzești Onești Preț curent 9,40 RON (-3,09%) MCap 2,86B P/E 1.417,99

Acțiunile Chimcomplex au scăzut cu 7% în debutul ședinței de vineri, după publicarea rezultatelor pe S1 2025. Compania a raportat o cifră de afaceri de 611,9 mil. RON (-24% vs. S1 2024) și un rezultat net negativ de -27 mil. RON, față de un profit de 35 mil. RON anul trecut. Cheltuielile s-au redus cu 7%, la 730,6 mil. RON, însă marjele au fost afectate de costurile ridicate la energie (+78% gaze, +37% electricitate) și de cererea în scădere pe piața europeană. (Sursa: ZF)

SSIF BRK Financial Group Preț curent 0,0786 RON (0,77%) MCap 26,5M P/E -1,4915

BRK Financial Group a încheiat primul semestru din 2025 cu un profit net de 0,29 mil. RON, în scădere față de 1,13 mil. RON în aceeași perioadă din 2024. Veniturile din activitatea de bază au scăzut cu aproape 28%, la 10,26 mil. RON, pe fondul reducerii intermedierii și a activității de market making, în timp ce cheltuielile au coborât la 7,1 mil. RON. Rezultatul activității de bază (+2,21 mil. RON) a fost afectat de pierderile din investiții (-1,92 mil. RON), în timp ce compania a lichidat parțial portofoliul pentru a majora lichiditatea și a pregătit rambursarea obligațiunilor. (Sursa: BVB)

IAR Brașov Preț curent 14,20 RON (-4,05%) MCap 268M P/E 10,60

IAR Brașov a încheiat primele șase luni din 2025 cu un profit net de 8 mil. RON, în scădere cu 44% față de aceeași perioadă din 2024. Veniturile au totalizat 228,5 mil. RON (-5,7% vs. S1 2024), în timp ce cheltuielile au coborât cu 3,2%, la 215,2 mil. RON. Potrivit companiei, aceste variații sunt determinate de specificul producției cu ciclu lung și de structura diferită a programului între fabricație și mentenanță, în contextul unui grad de utilizare a capacității de 120,5%. (Sursa: BVB)

Sphera Franchise Group Preț curent 37,75 RON (-3,70%) MCap 1,46B P/E 18,02

Sphera Franchise Group a încheiat S1 2025 cu vânzări consolidate de 745,2 mil. RON (+0,7% vs. S1 2024) și un profit net de 12,6 mil. RON, în scădere de la 40,6 mil. RON anul trecut, pe fondul creșterii costurilor și al încetinirii consumului. EBITDA normalizat a coborât cu 33%, la 52,8 mil. RON, influențat de majorările salariale și de baza ridicată de comparare din 2024. KFC a rămas principalul contributor cu vânzări de 641,7 mil. RON, în timp ce Taco Bell a accelerat cu +18,4%, la 50,1 mil. RON, iar Pizza Hut și-a redus pierderile. Regional, România a generat 85,7% din afaceri, Italia a menținut un ritm stabil, iar Moldova a înregistrat cea mai bună evoluție (+24,5%). (Sursa: BVB)

MedLife Preț curent 8,04 RON (-3,13%) MCap 4,27B P/E 300,77

În primele șase luni din 2025, MedLife a înregistrat o cifră de afaceri de 1,57 mld. RON (+20% vs. S1 2024), dar a raportat o pierdere netă de 10,8 mil. RON, comparativ cu un profit de 17,4 mil. RON în S1 2024, influențată de fluctuațiile valutare. Cheltuielile operaționale au crescut cu 21,1%, la 1,49 mld. RON (94,6% din venituri), în timp ce profitul operațional a avansat cu 7,5%, la 84 mil. RON. Cele mai mari contribuții la creștere au venit din spitale (+37,7%), clinici (+20,2%) și laboratoare (+18,3%). Grupul și-a accelerat investițiile în genetică și AI, alocând 3 mil. EUR pentru echipamente de secvențiere și dezvoltând soluții proprii pentru imagistică și laborator, în vederea promovării medicinei personalizate și preventive. (Sursa: BVB)

Ford Motor Company Preț curent 11,79 USD (0,68%) MCap 47,3B

Ford a anunțat retragerea a circa 500.000 de vehicule în SUA din cauza unui furtun defect în sistemul de frânare, care poate provoca scurgeri de lichid și creșterea distanței de oprire, sporind riscul de accident. Rechemarea vizează modelele SUV Edge fabricate între 2015–2018 și Lincoln MKX din 2016–2018, estimându-se că 1% dintre acestea prezintă defectul. Compania nu a raportat până acum accidente sau răniri legate de problemă. Separat, Ford a mai rechemat 213.000 de mașini pentru stopuri defecte și 100.900 de vehicule din cauza riscului de rupere a airbag-urilor la declanșare. (Sursa: Reuters)

Alibaba Group Holding Ltd (ADR) Preț curent 135,14 USD (13,02%) MCap 348B

Alibaba a raportat în T1 fiscal încheiat în iunie venituri de 247,65 mld. CNY, echivalentul a 34,6 mld. USD, sub estimarea de 252,9 mld. CNY, în timp ce profitul net a urcat la 43,11 mld. CNY, peste așteptările de 28,5 mld. CNY și în creștere cu 78% față de anul trecut, datorită câștigurilor din investiții și vânzării Trendyol. Divizia de cloud computing a generat venituri de 33,4 mld. CNY, cu un avans de 26% susținut de cererea pentru produse AI, în timp ce e-commerce-ul din China a crescut cu 10%, la 19,6 mld. CNY. (Sursa: CNBC)

